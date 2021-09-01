Путин: нельзя позволить болтунам заявлять, что не надо было бороться за Ленинград

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Нельзя позволять «каким-нибудь болтунам» говорить, что СССР не стоило бороться за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: нельзя позволить болтунам заявлять, что не надо было бороться за Ленинград
  • © Евгений Паулин
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан».

Путин назвал победу советского народа над нацизмом одним из самых ярких и значимых событий всего ХХ века.

«Если бы этой победы не состоялось, то мир был бы совершенно другим и судьба русского и других народов России была бы абсолютно другой», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что в документах рейха было чётко прописано: часть славянского населения России должна была быть использована на работах, тех, кто не может работать, отправить за Урал, а других следовало уничтожить в газовых печах.

«Мы никогда не должны забывать об этом и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: «Зачем было бороться за Ленинград? Можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше». Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что, по некоторым оценкам, население страны могло бы на данный момент достигнуть 500 млн человек. По словам главы государства,  достичь этих показателей не удалось из-за двух распадов страны в ХХ веке, которые произошли после революции 1917 года и при развале СССР.

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