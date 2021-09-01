Путин: население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками в рамках поездки на Дальний Восток заявил, что, по некоторым оценкам, население страны могло бы на данный момент достигнуть 500 млн человек.

При этом он отметил, что достичь этих показателей не удалось из-за двух распадов страны в ХХ веке, которые произошли после революции 1917 года и при развале СССР.

«Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — заявил Путин.

Владимир Путин 1 сентября прибыл во Владивосток. Глава государства планирует провести совещание по развитию Дальневосточного федерального округа и принять участие в пленарной сессии Восточного экономического форума.