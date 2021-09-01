Путин: население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек

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Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками в рамках поездки на Дальний Восток заявил, что, по некоторым оценкам, население страны могло бы на данный момент достигнуть 500 млн человек.
Путин: население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек
  • Reuters

При этом он отметил, что достичь этих показателей не удалось из-за двух распадов страны в ХХ веке, которые произошли после революции 1917 года и при развале СССР.

«Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — заявил Путин.

Владимир Путин 1 сентября прибыл во Владивосток. Глава государства планирует провести совещание по развитию Дальневосточного федерального округа и принять участие в пленарной сессии Восточного экономического форума. 

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