«Варварский план»: о чём говорят рассекреченные документы о разработке Японией бактериологического оружия

В годы Второй мировой войны Япония планировала развернуть бактериологическую войну против Советского Союза. Информация об этом содержится в протоколах допроса экс-главкома Квантунской армией Отодзо Ямады, рассекреченных ФСБ. Этому военачальнику напрямую подчинялось подразделение по изготовлению боеприпасов, распространяющих инфекции. Японские военнослужащие, как и нацистские учёные в концлагерях, проводили чудовищные эксперименты над узниками. Также ФСБ рассекретила дневник Ямады, где он рассказывает, как руководил процессом капитуляции. По мнению экспертов, публикация подобных материалов не даёт забывать об изощрённых зверствах японских милитаристов и подвиге Красной армии, которая разгромила их в августе 1945 года.

Японские милитаристы в годы Второй мировой войны планировали использовать бактериологическое оружие в ходе военных действий против СССР. Об этом говорится в рассекреченных ФСБ протоколах допросов экс-главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Их содержание приводится на сайте РИА Новости.

Допросы бывшего военачальника проводились в 1947 и 1949 годах в рамках подготовки к Хабаровскому процессу — суду над группой японских военнослужащих, которые изготавливали боеприпасы с бактериями инфекционных заболеваний. В числе осужденных оказался и Ямада.

Это был первый и единственный в мире трибунал над лицами, производившими бактериологическое оружие. Процесс состоялся в конце декабря 1949 года. Смертная казнь в СССР на тот момент была отменена и суд приговорил преступников к лишению свободы от двух до 25 лет.

Задачи по созданию и налаживанию производства боеприпасов с бактериями тяжёлых заболеваний выполняли секретные подразделения Квантунской армии, известные как отряд №731 и отряд №100, сформированные в 1935—1936 годах. Испытания этого оружия проходили на заключённых из числа граждан СССР и Китая.

Протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады

© ФСБ России

«Уничтожение секретных зданий, оборудования и материалов «731 отряда» и сама эвакуация отряда в Корею объясняется тем, что я не мог допустить наступления угрозы захвата зданий, оборудования и материалов советскими войсками, так как это означало бы получение противником документов о том, что Япония готовила против СССР бактериологическую войну», — заявил Ямадо.

Также бывший главком Квантунской армии сообщил, что эвакуация в Корею преследовала ещё одну цель — не допустить попадания имущества секретного подразделения в руки Соединённых Штатов.

«Лаборатории смерти»

На допросе бывший главком Квантунской армии рассказал, что получал донесения от начальника отряда №731, генерал-лейтенанта, микробиолога Сиро Исии. Однако утверждал, что не помнит их содержания. При этом взятый в плен военачальник не отрицал, что отряд №731 находился в его непосредственном подчинении.

Данное формирование работало в отдельном военном городке, инфраструктура которого включала лаборатории, служебные здания, аэродром и специальный полигон. Ежемесячно военнослужащие отряда №731 производили до 300 кг бактерий чумы или до 1000 кг бактерий холеры.

Главнокомандующий Квантунской армией Отодзо Ямада

© Wikimedia

В общей сложности жертвами милитаристов стали около 3 тыс. человек. Ни один заключённый отряда №731 не остался в живых. Об этом говорилось в опубликованном ранее протоколе допроса бывшего начальника производственного отдела секретного подразделения, генерал-майора медицинской службы Квантунской армии Кавасима Киоси.

Японцы практиковали такие же бесчеловечные эксперименты над пленниками, как и нацисты — над узниками концлагерей. Например, милитаристы осуществляли вскрытие живых людей для наблюдения за течением заболевания.

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Узников заражали бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство подопытных умирало в муках, а те, кто выздоравливали, подвергались повторному инфицированию и в итоге всё равно умирали.

Такие чудовищные эксперименты делались для установления времени, которое заражённый человек может продержаться под воздействием смертоносных бактерий и других факторов.

Один из участников издевательств над людьми Окава Фукумацу в фильме RT «Лаборатории смерти. Как работал японский «Отряд 731» заявил, что каждый день он убивал трёх-четырёх человек, вырезая внутренние органы живых людей.

«Всякий раз, когда я это вспоминаю, я молюсь о том, чтобы забыть, какие ужасные, дьявольские вещи мы делали, но забыть это невозможно», — рассказал Фукумацу.

Квантунская армия неоднократно применяла изготовленное секретными отрядами оружие. В 1939 году при отступлении после поражения от советских войск японцы вылили бактерии в одну из рек Халхин-Гола.

Солдаты Квантунской армии

© Wikimedia/ Japanese Press

В 1940 году отряд №731 сбросил заражённых чумой блох в районе китайского города Нинбо. Летом 1941 года милитаристы использовали бактериологическое оружие вблизи Чандэ, а в июле и августе 1942 года — около Хайлара.

Осенью 1944 года Ямаде было устно доложено о применении бактериологической бомбы «системы Исии». Данный боеприпас имел керамический корпус, начинённый чумными блохами. Снаряд взрывался на высоте 50—100 м, что обеспечивало наибольший охват заражения.

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Сам Отодзо Ямада не считал работу секретных подразделений преступлением. Тем не менее, он соглашался, что несёт определённую ответственность за деятельность отрядов по изготовлению бактериологического оружия.

«За производство опытов над живыми людьми я считаю ответственными руководство отрядов №731 и №100, Центральной военной миссии и Квантунской жандармерии, но так как эти опыты производились и в мою бытность главнокомандующим Квантунской армией, я считаю и себя повинным в этом. Если по советским законам это рассматривается как преступление, то я готов понести соответствующее наказание», — заявил Ямада.

Также Ямада, ссылаясь на «неудовлетворительную» память, сообщил, что не помнит о каких-либо действиях создателей бактериологического оружия против Красной армии.

Как отметил в комментарии RT научный директор РВИО Михаил Мягков, руководство милитаристской Япония осознанно проводило эксперименты с применением бактериологического оружия. По его мнению, в Токио рассчитывали, что массовое инфицирование военных и гражданских позволит одержать победу в войне с антигитлеровской коалицией.

«Это абсолютно варварский план, но японцы его действительно вынашивали. Они надеялись, что бактериологическая война приведёт к чудовищным людским потерям со стороны СССР, Китая, Кореи, США и Великобритании. Последствия такой войны страшно осознавать: это миллионы погибших и искалеченных людей, огромные площади заражённых территорий», — отметил Мягков.

При этом эксперт осуждает применение Соединёнными Штатами ядерных бомб — они были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. По мнению Мягкова, в нанесении такого разрушительного удара не было реальной военной необходимости.

«Если посчитать всех, кто погиб сразу после взрывов в Хиросиме и Нагасаки и скончался от их последствий вроде лучевой болезни, то мы получим цифру в более 500 тыс. человек. Это было преступление Соединённых Штатов, которое нельзя оправдать. Бомбы были сброшены на мирное население — стариков, женщин и детей. Американцам очень хотелось испытать ядерное оружие на практике, продемонстрировать его всему миру и напугать СССР», — говорит Мягков.

Рассекреченный дневник

Эксперты полагают, что не допустить бактериологическую войну во многом удалось благодаря успешной наступательной операции в Маньчжурии в августе 1945 года. Боевые действия Красная армия развернула 9 августа, а 15 августа император Хирохито в обращении к нации объявил о капитуляции.

Потери Квантунской армии в сражениях с советскими войсками превысили 700 тыс. человек (из них около 640 тыс. пленными).

Из рассекреченного ФСБ дневника Ямады следует, что решение императора о капитуляции было предметом обсуждения среди офицеров Квантунской армии. На собраниях он выслушал их мнение и 16 августа 1945 года отдал приказ прекратить сопротивление. В то же время японцы сохраняли право в крайних случаях применять оружие «для нужд самозащиты».

Войска Красной армии вступают в освобождённый Харбин, 21 августа 1945 года.

© Wikimedia/ mil.ru

Если верить Ямаде, он старался содействовать прекращению боёв с Красной армией в Маньчжурии. В частности, в своём дневнике экс-главком Квантунской армии описывает ситуацию в районе Мукдена, где, как он опасался, «возникнет положение, когда налицо будет помеха осуществлению великой цели — прекращению войны».

«Поэтому я признал более целесообразным сдавать оружие по мере продвижения Советской Армии и тем самым предотвращать возникновение инцидентов», — написал Ямада.

В беседе с RT военный историк Юрий Кнутов заявил, что публикация архивных документов о деятельности милитаристской Японии имеет большое гуманитарное значение. По его словам, рассекреченные материалы позволяют человечеству не забывать жестокие уроки Второй мировой войны.

«Конечно, о зверствах японцах хорошо известно, а античеловеческая деятельность отряда №731 была давно разоблачена на Хабаровском процессе. Однако необходимо помнить об этой изощрённой жестокости японских милитаристов, о том, как они массово уничтожали китайское население и издевались над нашими гражданами. И о тех подвигах, которые совершила Красная армия сначала на Халхин-Голе в 1939 году, а потом в Маньчжурии в августе 1945 года», — подчеркнул Кнутов.