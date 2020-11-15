«Тайна гибели экспедиции полностью не раскрыта»: что принесли России исследования Владимира Русанова

145 лет назад родился выдающийся российский полярный исследователь и геолог Владимир Русанов. По словам экспертов, он внёс огромный вклад в исследование Новой Земли и обнаружил угольные месторождения на Шпицбергене, создав предпосылки для закрепления за Россией права на их разработку. Как считают историки, Владимир Русанов стал одним из прототипов путешественника Ивана Татаринова — героя романа Вениамина Каверина «Два капитана» и одноимённого советского приключенческого сериала.

Владимир Русанов родился 15 ноября 1875 года в Орле в семье купца. Когда Владимир был ещё ребёнком, его отец тяжело заболел и через несколько лет умер. Семья Русановых оказалась в крайне непростом материальном положении.

Из неуспевающих школьников — в учёные

Несмотря на нехватку денег, мать смогла устроить Владимира в единственную в городе классическую гимназию. Мальчик был умным, но отличался сложным характером и сначала не оправдал надежд родных — из гимназии он был отчислен за неуспеваемость.

Прогулки, изучение живой природы и самостоятельное чтение привлекали Владимира Русанова значительно больше, чем учёба по традиционной программе. Не заинтересовало его и обучение в реальном училище, из которого он вскоре тоже ушёл.

Также по теме «Манящая путеводная звезда»: чем на самом деле была загадочная Земля Санникова 120 лет назад началась Русская полярная экспедиция под руководством выдающегося геолога и арктического исследователя барона Эдуарда...

Первым учебным заведением, которое смог окончить Русанов, стала духовная семинария. Одним из её преподавателей был отчим Владимира. Несмотря на сложности с изучением части предметов, Русанов окончил семинарию в 1897 году. Однако вскоре его ожидали новые неприятности.

Ещё подростком будущий исследователь увлёкся марксистскими идеями, а затем вступил в нелегальную организацию «Рабочий союз». После окончания семинарии Владимир устроился вольным слушателем на естественный факультет Киевского университета, но меньше чем через год был арестован по подозрению в «государственных преступлениях» и какое-то время провёл в тюрьме.

В 1901 году после ещё одного ареста Русанова, который к этому времени успел жениться, отправили в двухгодичную ссылку в Вологодскую губернию. Здесь в его жизни произошёл коренной перелом. Владимир по поручению местных органов власти взялся проводить статистические исследования в Усть-Сысольском уезде. Помимо исполнения своих прямых служебных обязанностей, он умудрялся проводить естественно-научные наблюдения.

Из-за проблем с правоохранительными органами Русанов не мог получить высшее образование на родине. Владимир отправился во Францию и приступил к изучению естественных наук в Сорбонне. Со временем он стал специализироваться на геологии.

Репродукция карты маршрута новоземельских экспедиций русского полярного исследователя Владимира Александровича Русанова

РИА Новости

В 1905 году, вскоре после родов, умерла жена Русанова. Мать Владимира взяла на себя заботу о ребёнке. Сам он, несмотря на тяжёлые переживания, продолжил учёбу. В 1907 году он совершил поездку на плохо исследованный на тот момент архипелаг Новая Земля. Русанов провёл детальную разведку побережья и выявил факт отступления ледников на архипелаге. На следующий год он съездил в Париж и вновь отправился на север — в качестве геолога французской арктической экспедиции.

Экспедиции принесли Русанову научный авторитет. В 1909 году он был включён в состав российской экспедиции, отправившейся на Новую Землю из Архангельска. Русанов сделал ряд важных геологических открытий, обнаружил на архипелаге полезные ископаемые, исследовал ранее неизвестные науке районы Новой Земли.

В 1910 году архангельские власти официально назначили Владимира Русанова начальником самостоятельной экспедиции, призванной обследователь северную часть Новой Земли.

Открытия учёных расширили представление человечества об архипелаге Новая Земля и гидрологических особенностях окружающих его вод. Кроме того, Русанов доложил властям о самовольной деятельности на Новой Земле норвежских промышленников, которые в дальнейшем были выдворены с территории российского архипелага.

В 1911 году Русанов на яхте «Полярная» обследовал южную часть Новой Земли. В том же году он сообщил родным о помолвке с француженкой Жюльеттой Жан.

Русский полярный исследователь Владимир Александрович Русанов (1875-1912)

РИА Новости

Исчезновение экспедиции

В начале 1912 года Владимир Русанов принял предложение о назначении его начальником экспедиции на Шпицберген. Однако вскоре стало ясно, что планы Русанова этим не ограничиваются. Современники вспоминали, что учёный прямо заявлял о намерении посетить не только Шпицберген, но и некие другие «интересные места».

Для экспедиции Русанов подобрал обладавшее прекрасными мореходными качествами судно «Геркулес». Экспедицию он снабдил запасами еды на полтора года. Кроме того, им было приобретено серьёзное полярное оборудование. Помимо российских учёных и моряков в экспедиции участвовала в качестве медика и геолога невеста Русанова — Жюльетта Жан.

Также по теме «Неоценимый вклад в науку»: как Николай Зубов на десятилетия предопределил изучение арктических морей 135 лет назад родился известный советский океанолог Николай Зубов. Он был одним из основоположников изучения в СССР Мирового океана и...

В июле 1912 года «Геркулес» вышел из Александровска-на-Мурмане (современный город Полярный) и вскоре достиг берегов Шпицбергена. Русанов совершил пеший поход по острову Западный Шпицберген, во время которого попал в ледяную трещину и едва не погиб. Тем не менее во время похода он обнаружил на архипелаге богатые месторождения угля.

«Именно Русанову принадлежат пионерские работы по обнаружению угольных месторождений на Шпицбергене. Более того, он там даже застолбил некоторые участки, что потом легло в основу наших концессий на добычу угля», — рассказал в беседе с RT почётный полярник России Виктор Боярский.

За лето экспедиция, помимо геологических, успела провести на архипелаге палеонтологические, ботанические, зоологические и океанографические исследования. Отправив несколько человек домой, Русанов с остальными участниками экспедиции взял курс на восток. Достигнув Новой Земли, он оставил послание, в котором сообщил, что планирует дойти до северо-западной части архипелага, а затем следовать дальше восточным курсом.

«Русанов хотел совершить переход по Северному морскому пути, но, к сожалению, с этой задачей не справился и исчез», — сказал Виктор Боярский.

Репродукция рисунка художника В. Орлова "В. Русанов ведет дневник в зимовье экспедиции". Гуашь, перо. Серия работ, посвященная арктическому исследователю Владимиру Александровичу Русанову

РИА Новости

В 1913 году известия от экспедиции Русанова, как и от отправившихся одновременно с ней в Арктику экспедиций Георгия Брусилова и Георгия Седова, перестали поступать в Санкт-Петербург. Меры по поиску «Геркулеса», принятые в 1914—1915 годах, не принесли никаких результатов.

Только в 1934 году на небольшом острове у берегов Таймыра (получившего в дальнейшем название Геркулес) был обнаружен столб с надписью «Геркулес. 1913». В том же году на острове в шхерах Минина обнаружили некоторые личные вещи и документы участников экспедиции Русанова. Чуть позднее были сделаны новые находки, включая обрывок рукописи самого Владимира Русанова. В 1970-е годы на этих же островах экспедицией газеты «Комсомольская правда» были обнаружены багор, нарты, патроны, пуговицы и другие предметы, принадлежавшие, предположительно, людям Русанова.

Также стало известно, что в 1920-е годы спасатели, искавшие норвежских моряков, находили в районе предполагаемой гибели экспедиции Русанова остатки большого костра, монеты, кости и патроны. Кроме того, в 1950-е — 1970-е годы жившие в районе Таймыра оленеводы рассказывали о том, что ещё в царские времена они нашли и похоронили неких погибших людей. В 2000-м на Таймыре были обнаружены останки, принадлежавшие, предположительно, капитану «Геркулеса» Александру Кучину.

Архипелаг Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане. Дом, в котором в 1912-1913 годах жил и работал полярный исследователь Владимир Русанов.

РИА Новости

«Тайна экспедиции полностью не раскрыта. Отдельные находки, связанные с деятельностью Русанова и его людей, не могут объяснить, что всё-таки с ней произошло», — отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Именем Русанова были названы различные географические объекты и суда. Кроме того, есть мнение, что он стал одним из прототипов путешественника Ивана Татаринова — героя романа Вениамина Каверина «Два капитана» и одноимённого советского приключенческого сериала.

«Образ Татаринова объединяет в себе образы Брусилова, Русанова и Седова. В Татаринове, например, мы видим характер Русанова, его личные особенности. Ведь Русанов был одновременно и путешественником, и учёным», — подчеркнул Виктор Боярский.

По словам Константина Стрельбицкого, Русанов — один из тех, кто символизируют исследование Арктики Россией.

© Кадр из фильма «Два капитана» (1955)

«Русанов буквально всю Новую землю обошёл своими ногами. Это был не кабинетный учёный, а исследователь с большой буквы, исследователь-подвижник. Его геологические и географические открытия были сделаны раз и навсегда, заполняя белые пятна на карте мира, поэтому они всегда будут актуальны», — подытожил Стрельбицкий.