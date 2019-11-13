Прощание с Рюгу: с чем возвращается на Землю космический аппарат «Хаябуса-2»
- Зонд «Хаябуса-2»
- © DLR
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о получении телеметрических данных от зонда «Хаябуса-2». Согласно показаниям приборов, космический аппарат покинул астероид Рюгу и начал возвращение на Землю.
В JAXA подтвердили, что на момент начала удаления двигательная установка зонда работала в штатном режиме, а его скорость составляла 9,2 см/с. Предполагается, что после преодоления притяжения Рюгу космический аппарат включит мощные ионные двигатели, с помощью которых он должен вернуться на Землю. В настоящее время зонд медленно отдаляется от небесного тела и передаёт в центр управления полётами «прощальные» фотографии.
- «Прощальное» фото Рюгу
- © DLR
Миссия «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, находящийся на расстоянии около 300 млн км от Земли, началась в 2014 году. Осенью 2018-го зонд высадил на объект роботов-разведчиков. В феврале этого года «Хаябуса-2» произвёл посадку на Рюгу и взял пробы грунта с поверхности космического тела, после чего вернулся на орбиту астероида.
5 апреля 2019-го японский зонд «атаковал» Рюгу ударным модулем со взрывчаткой, а сам укрылся от обломков на другой стороне астероида. После оседания облака пыли и трёхмесячного ожидания аппарат вернулся на место взрыва для сбора полученных образцов.
- Момент приземления «Хаябуса-2» на астероид Рюгу
- © JAXA
Повторное приземление «Хаябусы-2» потребовало дополнительной подготовки. Аппарат сбросил на астероид два целеуказателя, по которым он смог ориентироваться при посадке. После быстрого сбора образцов, извлечённых взрывом из недр, «Хаябуса-2» вышел на орбиту Рюгу.
Дорога зонда на Землю займёт около года. В конце 2020-го зонд должен сбросить на Землю несгораемую капсулу с собранными образцами. Учёные надеются, что полученные материалы прольют свет на тайны возникновения Солнечной системы и зарождения жизни на нашей планете.
Напомним, в случае успешного завершения операции «Хаябуса-2» станет седьмым аппаратом, доставившим космические образцы на Землю. В период с 2003 по 2010 год его предшественник, зонд «Хаябуса», совершил полёт к астероиду Итокава и доставил капсулу сболее чем 1,5 тыс. частиц грунта, собранного на поверхности небесного тела.