Взрыв в космосе: смогут ли учёные найти следы жизни на астероиде Рюгу

Зонд «Хаябуса-2» успешно создал кратер на поверхности астероида Рюгу, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований. В нём аппарат соберёт образцы грунта. Исследование внеземного вещества должно пролить свет на историю происхождения Солнечной системы, уверены учёные. Возвращение зонда на Землю запланировано на декабрь 2020 года.

Автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» передала на Землю изображения успешно произведённого взрыва на поверхности астероида Рюгу. В образовавшемся кратере учёные планируют собрать образцы грунта.

Миссия «Хаябуса-2» стартовала в 2014 году. Космический зонд весом около 600 кг, оснащённый ионными двигателями, направился к астероиду Рюгу. Он преодолел более 300 млн км и летом прошлого года приблизился к цели. Осенью 2018-го зонд высадил на это небесное тело роботов, которые собрали первичные данные об объекте. В феврале этого года «Хаябуса-2» произвёл посадку на Рюгу и взял пробы грунта с поверхности космического тела, после чего вернулся на орбиту астероида.

Фотография астероида (162173) Рюгу с космического корабля «Хаябуса-2» в 03:50 UTC 26 июня 2018 года. Фотография была сделана оптической навигационной камерой космического корабля — телескопической (ONC-T) на расстоянии 20 километров

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В настоящий момент происходит самая опасная фаза миссии «Хаябуса-2», заявляют учёные. Зонд опустил на поверхность Рюгу модуль с 2 кг взрывчатки и камеру для наблюдения. Затем аппарат переместился на противоположную сторону астероида, чтобы укрыться от осколков.

Последовавший утром 5 апреля (в 05:36 мск) взрыв не нанёс повреждений зонду, сообщило Японское космическое агентство. Камера передала на Землю изображение, на котором отчётливо виден выброс грунта над поверхностью Рюгу. Через несколько недель после полного оседания пыли «Хаябуса-2» вернётся на место взрыва и попытается собрать вещество астероида в образовавшемся кратере.

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Грунт глубокого залегания ценен тем, что не подвергался воздействию солнечных и космических лучей, утверждают учёные. Они уверены, что исследование грунта Рюгу поможет пролить свет на историю происхождения Солнечной системы. Также японские исследователи рассчитывают найти в образцах следы воды и органических веществ. Это приблизит учёных к разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Планируется, что зонд покинет астероид в конце 2019 года и доставит полученные фрагменты грунта на Землю в конце 2020-го. В случае успеха операции «Хаябуса-2» станет седьмым аппаратом, доставившим внеземное вещество на нашу планету.

Ранее аппарат «Хаябуса-1» изучал астероид Итокава. В результате миссии, продлившейся с 2003 по 2010 год, ему удалось доставить на Землю капсулу с веществом небесного тела.