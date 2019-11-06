За границей Солнечной системы: в NASA получили данные, посланные Voyager-2 из-за пределов гелиосферы

Учёные NASA получили и расшифровали данные, посланные аппаратом Voyager-2 после того, как он покинул пределы гелиосферы год назад. По словам специалистов, полученная информация подтверждает существование границы между областью солнечного ветра и межзвёздным пространством, а также помогает понять, что она из себя представляет.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило и расшифровало первые данные, отправленные с аппарата Voyager-2 после того, как он достиг межзвёздного пространства. Об этом сообщили в самом управлении.

Как отмечается, аппарат, покинув гелиосферу — область вокруг Солнца, вошёл в межзвёздное пространство, «которое наполнено частицами и магнитными полями», созданными звездой. Это произошло ещё 5 ноября 2018 года. Но данные, которые Voyager-2 направил с приборов на Землю, пришли к учёным только сейчас, ведь сигналу пришлось преодолеть расстояние примерно в 18 млрд километров.

Космический аппарат NASA передал учёным данные с пяти приборов: датчика магнитного поля, двух приборов для обнаружения энергетических частиц и двух — для изучения плазмы. Подробный отчёт был опубликован в издании Nature Astronomy. По данным с каждого прибора была написана отдельная статья.

«Совокупность этих результатов помогает нарисовать картину этой космической «прибрежной полосы», где заканчивается окружающая среда Солнца и начинается огромный океан межзвёздного пространства», — сообщается на официальном сайте NASA.

Исследования «близнецов»

Voyager-2 — это уже второй космический аппарат, которому удалось выйти за пределы Солнечной системы. Его предшественник, Voyager-1, был запущен на 16 дней позже, 5 сентября 1977 года, однако летел по более короткому маршруту, а потому первым покинул гелиосферу. Сейчас он находится на расстоянии 22 млрд километров от Солнца, а его «брат» — 18,2 млрд километров. Voyager-2 оснащён усовершенствованными приборами, которые способны передавать на Землю данные о природе гелиосферной мантии и межзвёздной среды.

«Фантастическое путешествие продолжается! Год назад на этой же неделе Voyager-2 присоединился ко мне в межзвёздном пространстве. Сегодня пять газет опубликовали статьи о данных моего близнеца в регионе сразу за пределами «пузыря», которое создаёт Солнце», — сообщило NASA в официальном Twitter от имени Voyager-1.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с радио Sputnik отметил, что данные с обоих аппаратов подтверждают существующие фундаментальные теории строения Вселенной.

NASA

© JPL-Caltech

«То, что Voyager-2 подтвердил данные Voyager-1 о существовании некой границы между областью солнечного ветра и межзвёздным газом, очень важно», — заявил он.

Таким образом, теперь предположения учёных о том, что между Солнечной системой и межзвёздным газом есть линия разграничения, подтвердились. Солнце окружено пространством, наполненным плазмой солнечного ветра, которая движется относительно звезды со сверхзвуковой скоростью и защищает всё, что находится внутри сферы, от большей части космических лучей — частиц, разогнанных взрывами звёзд. По словам Эйсмонта, данные с двух аппаратов также подтверждают теории эволюции как Солнечной системы, так и всей Вселенной.

Сверхдальние полёты

Voyager-2 является единственным аппаратом, которому удалось достичь Урана и Нептуна. Для столь дальнего перелёта учёные сконструировали специальную систему энергообеспечения. Так как изначально аппарат предназначался для работы на большом удалении от Солнца, использование солнечных батарей было невозможно. На Voyager-2 были установлены три радиоизотопных термоэлектрических генератора, использующих плутоний-238 в виде окиси.

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Период полураспада этого элемента составляет 87,7 года. По мере распада (миссия продолжается уже более 40 лет) и деградации термопар, которые преобразуют энергию в электричество, мощность генераторов падает. Чтобы сэкономить энергию, в июне этого года специалисты NASA приняли решение отключить отопление одной из систем — детектора космических лучей. В результате температура упала до -59 °C. При этом запланированный нижний предел равнялся -45 °C. Но учёные заверяют, что система по-прежнему работает и передаёт данные на Землю.

По оценкам специалистов, примерно через девять лет космический аппарат исчерпает запас топлива и не сможет больше передавать сигналы на Землю.

Сейчас же миссия Voyager-2 продолжается. По данным NASA, каждый год он в среднем отдаляется от Земли на 466 млн километров.