Эксперт оценил полученные с космического аппарата «Вояджер-2» данные
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«То, что «Вояджер-2» подтвердил данные первого «Вояджера» о существовании некой границы между областью солнечного ветра и межзвёздным газом, — это очень важно», — заявил он.
По его словам, данные с обоих аппаратов подтверждают существующие фундаментальные теории строения Вселенной.
В свою очередь, глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в беседе со «Взглядом» отметил, что полученные данные позволят лучше предсказывать, как поведёт себя Солнечная система в будущем.
«Также мы можем узнать влияние межзвёздной среды на существование Солнечной системы, в том числе и существование жизни, потому что Солнечная система — это маленькая песчинка посреди океана, любое волнение которой может развить какие-либо изменения», — сказал он.
Ранее сообщалось, что американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС.