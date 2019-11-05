Эксперт оценил полученные с космического аппарата «Вояджер-2» данные

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с радио Sputnik оценил данные, полученные с космического аппарата «Вояджер-2», который через более чем 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство.
Эксперт оценил полученные с космического аппарата «Вояджер-2» данные
  • © NASA

«То, что «Вояджер-2» подтвердил данные первого «Вояджера» о существовании некой границы между областью солнечного ветра и межзвёздным газом, — это очень важно», — заявил он.

По его словам, данные с обоих аппаратов подтверждают существующие фундаментальные теории строения Вселенной.

В свою очередь, глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в беседе со «Взглядом» отметил, что полученные данные позволят лучше предсказывать, как поведёт себя Солнечная система в будущем.

«Также мы можем узнать влияние межзвёздной среды на существование Солнечной системы, в том числе и существование жизни, потому что Солнечная система — это маленькая песчинка посреди океана, любое волнение которой может развить какие-либо изменения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить