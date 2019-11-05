Эксперт оценил полученные с космического аппарата «Вояджер-2» данные

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с радио Sputnik оценил данные, полученные с космического аппарата «Вояджер-2», который через более чем 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство.

«То, что «Вояджер-2» подтвердил данные первого «Вояджера» о существовании некой границы между областью солнечного ветра и межзвёздным газом, — это очень важно», — заявил он.

По его словам, данные с обоих аппаратов подтверждают существующие фундаментальные теории строения Вселенной.

В свою очередь, глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в беседе со «Взглядом» отметил, что полученные данные позволят лучше предсказывать, как поведёт себя Солнечная система в будущем.

«Также мы можем узнать влияние межзвёздной среды на существование Солнечной системы, в том числе и существование жизни, потому что Солнечная система — это маленькая песчинка посреди океана, любое волнение которой может развить какие-либо изменения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС.