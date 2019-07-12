Идеальное приземление: японский зонд «Хаябуса-2» собрал образцы грунта на астероиде Рюгу

Зонд «Хаябуса-2» совершил вторую успешную посадку на астероид Рюгу. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований. Аппарат приземлился в искусственном кратере, который образовался после подрыва специального блока у поверхности астероида. Зонд собрал образцы грунта, отделился от небесного тела и вышел на связь с японским Центром управления полётами. Возвращение «Хаябусы-2» на Землю запланировано на конец следующего года. Японские специалисты рассчитывают, что исследование грунта Рюгу поможет пролить свет на историю рождения Солнечной системы.

Автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» вышла на связь с Землёй после второй успешной посадки на астероид Рюгу и сбора образцов подповерхностного грунта. Об этом заявили в Японском агентстве аэрокосмических исследований.

В ведомстве подтвердили, что приземление прошло в штатном режиме. Космический зонд плавно опустился в кратер, образовавшийся после подрыва специального блока, и поднял на борт частицы небесного тела. Об успешном проведении операции стало известно после того, как аппарат отделился от Рюгу и передал данные в Центр управления полётами.

Астероид Рюгу

Twitter

© @haya2e_jaxa

«Мы собрали часть истории Солнечной системы. Мы впервые добыли материал из недр небесного тела, находящегося от нас дальше, чем Луна. Мы добились успеха первыми в мире», — сказал на пресс-конференции руководитель проекта Юичи Цуда.

Также по теме Взрыв в космосе: смогут ли учёные найти следы жизни на астероиде Рюгу Зонд «Хаябуса-2» успешно создал кратер на поверхности астероида Рюгу, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований. В нём...

Миссия «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, находящийся на расстоянии около 300 млн км от Земли, началась в 2014 году. Осенью 2018-го зонд высадил на объект роботов-разведчиков. В феврале этого года аппарат совершил первую посадку на астероид и взял пробы поверхностного грунта.

5 апреля японский зонд «атаковал» Рюгу ударным модулем со взрывчаткой, а сам укрылся от обломков на другой стороне астероида. После оседания облака пыли и трёхмесячного ожидания аппарат вернулся на место взрыва для сбора полученных образцов.

«Можно с уверенностью сказать, что вблизи кратера находятся материалы, представляющие чрезвычайно большой интерес», — сообщил Цуда перед посадкой зонда.

Второе приземление «Хаябусы-2» потребовало дополнительной подготовки. Аппарат сбросил на астероид два целеуказателя, по которым он смог ориентироваться при посадке.

Место посадки зонда «Хаябуса-2» в искусственном кратере отмечено символами С01-С

© JAXA

Процесс снижения занял около суток. В итоге аппарат приземлился примерно в 20 метрах от центра взрыва на небольшой и наиболее ровный участок кратера. По мнению учёных, на нём находится слой частиц, извлечённых из глубины.

После быстрого сбора образцов «Хаябуса-2» покинул Рюгу. Через несколько часов на Землю стали поступать первые фотографии, подтвердившие успешное проведение операции.

Посадка на астероид Рюгу, снятая камерой зонда

© JAXA

В конце 2020 года зонд должен вернуться и сбросить на Землю несгораемую капсулу с образцами, которые миллиарды лет не подвергались воздействию солнечных и космических лучей. Учёные надеются, что полученные материалы прольют свет на тайны возникновения Солнечной системы и зарождения жизни.

«Я действительно с нетерпением жду анализа этих материалов», — сказал менеджер миссии Макото Йошикава.

В случае успешного завершения операции «Хаябуса-2» станет седьмым аппаратом, доставившим космические образцы на Землю. В период с 2003 по 2010 год его предшественник, зонд «Хаябуса», совершил полёт к астероиду Итокава и доставил капсулу более чем с 1500 частиц грунта, собранного на поверхности небесного тела.