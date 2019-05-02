С доставкой на Землю: учёные обнаружили воду на астероиде Итокава

Американские химики обнаружили воду в пробах, доставленных зондом «Хаябуса» с астероида Итокава. Учёные предполагают, что во время формирования Солнечной системы похожие космические объекты принесли воду на Землю, что в результате привело к возникновению жизни на нашей планете. Подобные процессы могли происходить и на экзопланетах у других звёзд, считают исследователи.

Химики из американского Университета штата Аризона обнаружили высокое содержание воды в образцах, собранных на астероиде Итокава японским космическим кораблём «Хаябуса». Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances. Учёные утверждают, что во время формирования Солнечной системы похожие космические объекты могли «доставить» воду на Землю.

Миссия «Хаябусы» к астероиду продолжалась с 2003 по 2010 год. За время полёта аппарат столкнулся с рядом проблем: произошла задержка зонда из-за вспышки на Солнце, несколько раз отказывали маршевые ионные двигатели, в открытый космос улетел робот, который должен был исследовать астероид. Тем не менее японским учёным удалось доставить на Землю более 1500 частиц грунта с поверхности Итокавы. Пять таких образцов Японское космическое агентство передало Соединённым Штатам. Сотрудники Университета штата Аризона Чжилян Джин и Майтрейя Бозе решили проверить их на наличие воды.

Японский космический корабль «Хаябуса» и астероид Итокава

AFP

© Akihiro Ikeshita / JAXA

«Образцы, которые мы исследовали, содержат больше воды, чем известные нам объекты Солнечной системы», — говорит докторант Школы исследования Земли и космоса Чжилян Джин.

Идея искать воду в пробах с Итокавы родилась случайно, утверждают учёные, а её обнаружение стало неожиданностью для всего проекта «Хаябуса».

Сейчас Итокава представляет собой объект в форме картофелины диаметром около 0,3 км. Он делает полный оборот вокруг Солнца каждые 18 месяцев. В прошлом году сотрудники японского Университета Осаки уже изучали частицы астероида. Им удалось выяснить, что «родительское тело» Итокавы образовалось около 4,6 млрд лет назад, когда формировалась Солнечная система. 1,5 млрд лет назад в результате столкновения с другим астероидом произошла катастрофа. Некоторые осколки и валуны повторно срослись в астероид Итокава.

Образцы грунта с поверхности Итокавы

© JAXA

За время «жизни» астероид пережил ряд ударов, нагревание, разделение на части. Поэтому считалось, что искать воду на Итокаве бессмысленно.

Тем не менее в двух частицах из пяти команда нашла породообразующий минерал пироксен. На Земле в состав этих минералов часто включена вода в виде кристаллов. Для изучения образцов (каждый примерно в половину толщины человеческого волоса) команда использовала ионный масс-спектрометр NanoSIMS. Измерения показали, что образцы богаты водой.

Также по теме Взрыв в космосе: смогут ли учёные найти следы жизни на астероиде Рюгу Зонд «Хаябуса-2» успешно создал кратер на поверхности астероида Рюгу, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований. В нём...

Несмотря на малые размеры, астероиды S-класса (к которому относится и Итокава) сохраняют воду и другие летучие вещества, утверждают авторы исследования. Более того, изотопный состав водорода минералов Итокавы и Земли идентичен.

«Это означает, что астероиды S-класса являются основным источником воды и нескольких других элементов для планет земной группы. Миссия «Хаябуса» расширила наши познания о процессе формирования Земли. Подобный механизм появления воды возможен и для экзопланет вокруг других звёзд», — поясняет Майтрейя Бозе.

Кометы и астероиды давно рассматриваются учёными как потенциальные переносчики жизни во Вселенной. Авторы исследования планируют в ближайшее время создать первую лабораторию для анализа частиц Солнечной системы. Они ожидают успешного возвращения японского зонда «Хаябуса-2» с астероида Рюгу в 2020 году и американского зонда OSIRIS-REx c околоземного астероида Бенну в 2023-м.