Подготовка к посадке: Индия успешно вывела станцию «Чандраян-2» на лунную орбиту
- Предстоящее прилунение посадочного модуля в представлении художника
- © isro.gov.in
20 августа индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-2» после четырёхнедельного полёта вышла на расчётную траекторию движения вокруг Луны. Об этом сообщило индийское национальное космическое агентство ISRO.
По информации ведомства, продолжительность манёвра составила 1738 секунд.
- Запуск ракеты GSLV Mk.III с аппаратами миссии «Чандраян-2»
- Reuters
- © Indian Space Research Organisation
После того как станция завершила выход на стабильную лунную орбиту, председатель ISRO доктор Кайласавадиву Сиван заявил, что этот удачный манёвр был ключевым этапом в работе «Чандраян-2», поскольку даже небольшая ошибка, связанная с изменениями скорости или высоты, «убила бы миссию».
Теперь индийскому кораблю предстоит выполнить ещё четыре корректировки курса, после чего он должен опуститься на высоту в 30—100 км над поверхностью Луны. Затем от орбитального модуля отсоединится посадочный аппарат «Викрам» («Доблесть») с луноходом «Прагян» («Мудрость»).
«Посадочный модуль прилунится 7 сентября. Мы для этого сделали всё возможное», — заявил доктор Сиван во время пресс-конференции.
Прилунение аппарата запланировано в районе Южного полюса спутника Земли, между кратерами Манцини и Симпелий.
Как ранее сообщали в индийском космическом ведомстве, среди основных задач миссии — изучение состава лунного льда и его происхождения. Кроме того, предполагается исследовать окаменелости времён ранней Солнечной системы, расположенные среди так называемых холодных ловушек — глубин кратеров Южного полюса, куда не попадает солнечный свет.
Также орбитальный модуль на протяжении года будет выполнять подробную фотосъёмку лунной поверхности.
- Южный полюс Луны
- NASA
Индийские учёные рассчитывают, что после серии топографических исследований и анализа материалов можно будет пролить свет на происхождение Луны и историю её эволюции.
Напомним, автоматическая станция «Чандраян-2» успешно стартовала с космодрома Шрихарикота 22 июля. Запуск переносился несколько раз по техническим причинам.
Стоит отметить, что в последние годы Индия уделяет большое внимание своей космической программе, и лунная миссия стала одним из её важнейших проектов. Ракета-носитель GSLV Mk.III, которая вывела «Чандраян-2» в космос, а также сам корабль, включающий в себя орбитальный, посадочный модули и луноход, полностью спроектированы и изготовлены в Индии.
В ISRO считают, что Луна — перспективный испытательный стенд для отработки технологий, необходимых для выполнения задач в дальнем космосе. После жёсткой посадки в 2008 году модуля «Чандраян-1» индийцы планируют реабилитировать свою лунную программу: если текущая миссия завершится успешно, то Индия сможет претендовать на статус четвёртой лунной державы и будет «вдохновлять будущее поколение исследователей и учёных», говорится на сайте космического агентства.
Напомним, что в 2014 году Индии удалось вывести спутник на марсианскую орбиту, а премьер-министр страны Нарендра Моди ранее заявлял о намерении запустить пилотируемую миссию в космос к 2022 году.