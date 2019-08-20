Подготовка к посадке: Индия успешно вывела станцию «Чандраян-2» на лунную орбиту

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о выводе автоматической станции «Чандраян-2» на лунную орбиту. По информации ведомства, этот манёвр, ставший одним из ключевых этапов миссии, длился около получаса. В ISRO также уточнили, что высадка лунного зонда на поверхность спутника Земли запланирована на 7 сентября. Индийские учёные рассчитывают, что по результатам миссии они смогут получить новые данные о происхождении и эволюции Луны.

20 августа индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-2» после четырёхнедельного полёта вышла на расчётную траекторию движения вокруг Луны. Об этом сообщило индийское национальное космическое агентство ISRO.

По информации ведомства, продолжительность манёвра составила 1738 секунд.

Запуск ракеты GSLV Mk.III с аппаратами миссии «Чандраян-2»

Reuters

© Indian Space Research Organisation

После того как станция завершила выход на стабильную лунную орбиту, председатель ISRO доктор Кайласавадиву Сиван заявил, что этот удачный манёвр был ключевым этапом в работе «Чандраян-2», поскольку даже небольшая ошибка, связанная с изменениями скорости или высоты, «убила бы миссию».

Теперь индийскому кораблю предстоит выполнить ещё четыре корректировки курса, после чего он должен опуститься на высоту в 30—100 км над поверхностью Луны. Затем от орбитального модуля отсоединится посадочный аппарат «Викрам» («Доблесть») с луноходом «Прагян» («Мудрость»).

«Посадочный модуль прилунится 7 сентября. Мы для этого сделали всё возможное», — заявил доктор Сиван во время пресс-конференции.

Прилунение аппарата запланировано в районе Южного полюса спутника Земли, между кратерами Манцини и Симпелий.

Как ранее сообщали в индийском космическом ведомстве, среди основных задач миссии — изучение состава лунного льда и его происхождения. Кроме того, предполагается исследовать окаменелости времён ранней Солнечной системы, расположенные среди так называемых холодных ловушек — глубин кратеров Южного полюса, куда не попадает солнечный свет.

Также орбитальный модуль на протяжении года будет выполнять подробную фотосъёмку лунной поверхности.

Южный полюс Луны

NASA

Индийские учёные рассчитывают, что после серии топографических исследований и анализа материалов можно будет пролить свет на происхождение Луны и историю её эволюции.

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Напомним, автоматическая станция «Чандраян-2» успешно стартовала с космодрома Шрихарикота 22 июля. Запуск переносился несколько раз по техническим причинам.

Стоит отметить, что в последние годы Индия уделяет большое внимание своей космической программе, и лунная миссия стала одним из её важнейших проектов. Ракета-носитель GSLV Mk.III, которая вывела «Чандраян-2» в космос, а также сам корабль, включающий в себя орбитальный, посадочный модули и луноход, полностью спроектированы и изготовлены в Индии.

В ISRO считают, что Луна — перспективный испытательный стенд для отработки технологий, необходимых для выполнения задач в дальнем космосе. После жёсткой посадки в 2008 году модуля «Чандраян-1» индийцы планируют реабилитировать свою лунную программу: если текущая миссия завершится успешно, то Индия сможет претендовать на статус четвёртой лунной державы и будет «вдохновлять будущее поколение исследователей и учёных», говорится на сайте космического агентства.

Напомним, что в 2014 году Индии удалось вывести спутник на марсианскую орбиту, а премьер-министр страны Нарендра Моди ранее заявлял о намерении запустить пилотируемую миссию в космос к 2022 году.