Подготовка к посадке: Индия успешно вывела станцию «Чандраян-2» на лунную орбиту

Короткая ссылка
Арсений Скрынников
Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о выводе автоматической станции «Чандраян-2» на лунную орбиту. По информации ведомства, этот манёвр, ставший одним из ключевых этапов миссии, длился около получаса. В ISRO также уточнили, что высадка лунного зонда на поверхность спутника Земли запланирована на 7 сентября. Индийские учёные рассчитывают, что по результатам миссии они смогут получить новые данные о происхождении и эволюции Луны.
Подготовка к посадке: Индия успешно вывела станцию «Чандраян-2» на лунную орбиту
  • Предстоящее прилунение посадочного модуля в представлении художника
  • © isro.gov.in

20 августа индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-2» после четырёхнедельного полёта вышла на расчётную траекторию движения вокруг Луны. Об этом сообщило индийское национальное космическое агентство ISRO.

По информации ведомства, продолжительность манёвра составила 1738 секунд. 

  • Запуск ракеты GSLV Mk.III с аппаратами миссии «Чандраян-2»
  • Reuters
  • © Indian Space Research Organisation

После того как станция завершила выход на стабильную лунную орбиту, председатель ISRO доктор Кайласавадиву Сиван заявил, что этот удачный манёвр был ключевым этапом в работе «Чандраян-2», поскольку даже небольшая ошибка, связанная с изменениями скорости или высоты, «убила бы миссию».

Теперь индийскому кораблю предстоит выполнить ещё четыре корректировки курса, после чего он должен опуститься на высоту в 30—100 км над поверхностью Луны. Затем от орбитального модуля отсоединится посадочный аппарат «Викрам» («Доблесть») с луноходом «Прагян» («Мудрость»). 

«Посадочный модуль прилунится 7 сентября. Мы для этого сделали всё возможное», — заявил доктор Сиван во время пресс-конференции.

Прилунение аппарата запланировано в районе Южного полюса спутника Земли, между кратерами Манцини и Симпелий.

Как ранее сообщали в индийском космическом ведомстве, среди основных задач миссии — изучение состава лунного льда и его происхождения. Кроме того, предполагается исследовать окаменелости времён ранней Солнечной системы, расположенные среди так называемых холодных ловушек — глубин кратеров Южного полюса, куда не попадает солнечный свет.

Также орбитальный модуль на протяжении года будет выполнять подробную фотосъёмку лунной поверхности.

  • Южный полюс Луны
  • NASA

Индийские учёные рассчитывают, что после серии топографических исследований и анализа материалов можно будет пролить свет на происхождение Луны и историю её эволюции.

Также по теме
©isro.gov.in Индия успешно запустила к Луне миссию «Чандраян-2»
Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию «Чандраян-2» с луноходом на...

Напомним, автоматическая станция «Чандраян-2» успешно стартовала с космодрома Шрихарикота 22 июля. Запуск переносился несколько раз по техническим причинам.

Стоит отметить, что в последние годы Индия уделяет большое внимание своей космической программе, и лунная миссия стала одним из её важнейших проектов. Ракета-носитель GSLV Mk.III, которая вывела «Чандраян-2» в космос, а также сам корабль, включающий в себя орбитальный, посадочный модули и луноход, полностью спроектированы и изготовлены в Индии.

В ISRO считают, что Луна — перспективный испытательный стенд для отработки технологий, необходимых для выполнения задач в дальнем космосе. После жёсткой посадки в 2008 году модуля «Чандраян-1» индийцы планируют реабилитировать свою лунную программу: если текущая миссия завершится успешно, то Индия сможет претендовать на статус четвёртой лунной державы и будет «вдохновлять будущее поколение исследователей и учёных», говорится на сайте космического агентства.

Напомним, что в 2014 году Индии удалось вывести спутник на марсианскую орбиту, а премьер-министр страны Нарендра Моди ранее заявлял о намерении запустить пилотируемую миссию в космос к 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить