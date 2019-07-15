Индия отложила запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2»

Индийская организация космических исследований (ISRO) решила отложить запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2» .

Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

Уточняется, что миссия была отложена по техническим причинам.

«В качестве меры предосторожности запуск миссии «Чандраян-2» сегодня был отложен. Новая дата будет определена позднее», — указывается в заявлении.

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later. — ISRO (@isro) 14 июля 2019 г.

Уточняется, что причиной стала «техническая загвоздка», обнаруженная в ракете-носителе за час до старта.

Ранее космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту.