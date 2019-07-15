Индия отложила запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2»

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Индийская организация космических исследований (ISRO) решила отложить запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2» .

Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

Уточняется, что миссия была отложена по техническим причинам.

«В качестве меры предосторожности запуск миссии «Чандраян-2» сегодня был отложен. Новая дата будет определена позднее», — указывается в заявлении.

Уточняется, что причиной стала «техническая загвоздка», обнаруженная в ракете-носителе за час до старта.

Ранее космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту. 

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