«Задачи государственного масштаба»: как Алексей Пещуров укрепил морские границы России

21 мая 1834 года родился военно-морской деятель Российской империи Алексей Пещуров. Он участвовал в исследованиях Дальнего Востока, курировал международное военно-техническое сотрудничество, управлял Морским министерством и Черноморским флотом России. Находясь на посту военного губернатора Николаева, он внёс значительный вклад в развитие города и его судостроительного комплекса. Пещуров был одним из государственных деятелей, стоявших у истоков броненосного флота империи. Историки называют его ярким представителем управленческой команды, успешно работавшей над укреплением оборонной мощи России во второй половине XIX века.

21 мая 1834 года родился будущий управляющий Морским министерством и Черноморским флотом России Алексей Пещуров. Он сделал значительный вклад в укрепление оборонной мощи страны.

«Способный исследователь-гидрограф»

Алексей Пещуров появился на свет в селе Лосево Калужской губернии в старинной дворянской семье. Его отец был действительным статским советником, обер-прокурором Седьмого департамента Правительствующего сената и уездным предводителем дворянства. В 14 лет Алексей поступил в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге — кузницу управленческих кадров для российского флота.

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В 1852 году в звании гардемарина Пещуров на фрегате «Паллада» отправился из Кронштадта к берегам Японии. Он выполнял обязанности адъютанта вице-адмирала Евфимия Путятина, отвечавшего за установление дипломатических отношений с азиатской страной.

«В ходе плавания Пещуров проявил себя не только как достойный член экипажа, но и как способный исследователь-гидрограф», — отметил в беседе с RT историк флота Дмитрий Жаворонков.

Помимо «Паллады», Алексей плавал в дальневосточных морях в составе экипажей фрегата «Диана» и шхуны «Хеда». Во время этих экспедиций он произвёл опись нескольких японских портов, участвовал в обследовании берегов Кореи, открытии залива Посьета, промере глубин у побережья Камчатки и в устье Амура. Во время плавания он был произведён в мичманы.

«В XIX веке российский военно-морской офицер вне боевых действий был исследователем. Офицеры флота были особой кастой, полностью отдававшей себя служению Родине», — отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Вернулся в европейскую часть России Пещуров вместе с Путятиным через Сибирь. В 1855 году он стал адъютантом начальника штаба кронштадтского военного генерал-губернатора и получил звание лейтенанта. Во время Крымской войны он участвовал в организации обороны российского балтийского побережья.

Фрегат «Паллада»

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В 1857 году Пещуров стал агентом по заказам Морского министерства в Англии и во Франции. Он занимался техническими закупками и поставками судового оборудования в Россию. При этом, по словам некоторых историков, в круг его обязанностей входила промышленная разведка.

В 1860 году Пещуров вышел в море как командир клипера «Гайдамак». Он руководил экспедицией в уже знакомом ему Тихом океане. Пещуров проводил гидрографические работы в заливе Петра Великого и на борту одного из входящих в отряд кораблей совершил плавание к берегам Северной Америки. На Дальнем Востоке он провёл опись бухты Врангеля и открыл бухту Гайдамак. После этой экспедиции он некоторое время работал в кораблестроительном департаменте и командовал броненосным фрегатом «Минин».

В 1867 году Алексей Пещуров, к тому времени уже капитан 2-го ранга, был назначен правительственным комиссаром по передаче Соединённым Штатам Русской Америки. Историки называют эту миссию довольно печальной, но, как человек, находившийся на государственной службе, Пещуров должен был выполнить приказ. При назначении ответственного за передачу Аляски выбор властей пал на Пещурова, скорее всего, из-за его кристальной честности, указывают специалисты. Ведь комиссару необходимо было распорядиться судьбой дорогостоящего имущественного комплекса, а также товарами на складах.

Аляска в 1860-e годы

Прибывшие на Аляску американские военные вели себя как обычные мародёры. Однако Пещуров, взяв под своё командование русский гарнизон, пресёк преступления и навёл порядок.

«При передаче Аляски Пещуров досконально выполнил свои обязанности с точки зрения управления процессом и оформления документов», — подчеркнул Дмитрий Жаворонков.

После возвращения в Россию Пещуров стал сначала вице-директором, а затем и директором канцелярии Морского министерства. В 1874 году он был произведён в контр-адмиралы. Историки отмечают, что работа Пещурова в канцелярии была очень ответственной. Он фактически отвечал за координацию действий подразделений, управлявших морской отраслью империи.

«Незаурядная личность»

В 1880 году Пещуров был назначен управляющим Морским министерством России (морским министром). Два года спустя он получил чин вице-адмирала и новое назначение — посты главного командира Черноморского флота и военного губернатора города Николаева.

«Николаев был одним из важнейших центров российского кораблестроения. Как раз в это время там разворачивалась программа строительства абсолютно новых броненосцев для Черноморского флота. Флот возрождался после того, как был ликвидирован по итогам Крымской войны. Доверить командование таким направлением работы обычному офицеру, естественно, не могли. Требовалась незаурядная личность, способная решать задачи государственного масштаба», — говорит Стрельбицкий.

Алексей Пещуров

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В Николаеве Пещуров развивал начинания прошлых губернаторов и командующих флотом. При этом, хотя Россия в 1870-е годы вернула себе право держать военный флот на Чёрном море, а Николаев снова стал центром военного судостроения, Пещуров не стал навязывать городу исключительно милитаризованный статус, а занялся поддержкой гражданской экономики. В частности, он добился у Сената того, чтобы местному отделению Государственного банка было разрешено выдавать ссуды под зерно. Это позволило резко активизировать хлебную торговлю и подняло доходы городского бюджета.

При Пещурове в Николаеве были созданы каботажная гавань в Коммерческом порту и телеграфное агентство, вымощены камнем центральные улицы и площади, появилась телефонная связь, открылись несколько новых учебных заведений и городская больница.

Вид на Соборную площадь и здание гауптвахты Николаева, конец XIX века

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Успешно выполнил Пещуров, по словам экспертов, и свою главную задачу на Чёрном море. Со стапелей в Николаеве и Севастополе начали спускаться броненосные корабли, первым из которых стал «Екатерина II».

«Алексей Пещуров был одним из тех людей, кто создавал наш броненосный флот, внося огромный вклад в укрепление обороноспособности страны. Но, к сожалению, вышло так, что о нём почему-то мало кто сегодня помнит», — отметил в разговоре с RT историк флота, эксперт Российского военно-исторического общества Николай Манвелов.

В 1886 году власть Пещурова, помимо Чёрного моря, была распространена также на все порты и корабли Каспийского моря.

В 1890 году вице-адмирал был переведён на службу в высший законосовещательный орган Российской империи — Государственный совет. Как отмечают историки, это повышение стало для него своего рода отдыхом после напряжённой работы по укреплению южных морских границ страны.

Музей судостроения и флота в Николаеве, бывший Дом главного командира Черноморским флотом

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Алексей Пещуров умер 20 октября 1891 года в Санкт-Петербурге. Его именем были названы два мыса на Дальнем Востоке, исследованию которого он посвятил много лет.