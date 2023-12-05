«Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен»: как Геннадий Невельской расширял границы России

210 лет назад родился выдающийся российский мореплаватель и исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской. В ходе своих путешествий он установил, что Сахалин — это остров, а устье Амура судоходно. Также Невельской основал Николаевский пост (современный город Николаевск-на-Амуре) и создал предпосылки для присоединения к России обширных территорий в Приморье, Приамурье и на Сахалине. Смелые и решительные действия Невельского постоянно встречали ожесточённое сопротивление со стороны бюрократов, однако его начинания поддерживались лично императором Николаем I, который сказал по поводу достижений исследователя легендарную фразу: «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен».

5 декабря 1813 года родился выдающийся исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской. Он установил, что Сахалин — это остров, исследовал Амур, основал Николаевский пост (современный Николаевск-на-Амуре) и создал предпосылки для присоединения к России обширных дальневосточных территорий.

Белое пятно на карте

Геннадий Невельской родился в усадьбе Дракино Костромской губернии в дворянской семье. Его отец и другие родственники были морскими офицерами, и это определило его карьеру. В 1829 году Геннадий поступил в Морской кадетский корпус, который в те годы возглавлял выдающийся путешественник, руководитель первой российской кругосветной экспедиции Иван Крузенштерн.

«Невельской был одним из лучших учеников. Окончив кадетский корпус, он получил чин мичмана и был переведён в Офицерские классы — прообраз будущей Морской академии», — рассказал в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

По окончании Офицерских классов Невельской получил звание лейтенанта, после чего около десяти лет служил на кораблях, совершавших плавания в Балтийском, Белом, Северном и Средиземном морях. Некоторое время он обучал морскому делу сына императора Николая I — великого князя Константина Николаевича.

По словам экспертов, дальневосточной тематикой Невельской заинтересовался ещё во время учёбы в кадетском корпусе, и с тех пор этот интерес не оставлял его. Свободное от исполнения служебных обязанностей время молодой офицер посвящал изучению Восточной Азии. В то время многие учёные считали, что Сахалин — это полуостров, а река Амур несудоходна в своём устье. Невельской полагал, что эти утверждения ошибочны, и планировал при первой же возможности установить истину.

«Территория современного российского Дальнего Востока в те годы была белым пятном на карте мира. От того, кто первым сможет исследователь эти земли, зависела их дальнейшая судьба. А установление факта судоходности Амура фактически предопределяло экономическое развитие всей Восточной Сибири», — заявил в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Вид на реку Амур

РИА Новости

© Н. Гранов

В 1847 году Невельской по его личной просьбе был назначен командиром строящегося транспортного судна «Байкал», которое планировалось использовать для доставки грузов в российские порты в Тихом океане.

Невельской поделился своими планами исследования Сахалина и Амура с начальником главного морского штаба империи Александром Меншиковым. Тот идею поддержал и порекомендовал Невельскому обратиться за содействием к недавно назначенному генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьёву, которому планы исследования Дальнего Востока тоже понравились.

Меншиков согласился на свой страх и риск дать Невельскому официальную инструкцию по исследованию берегов Охотского моря. Кроме того, он отметил, что, несмотря на отсутствие императорского разрешения, выяснить интересующие Невельского вопросы относительно устья Амура можно как бы случайно.

Конфигурация границ

В 1848—1849 годах «Байкал» под командованием Невельского совершил переход из Кронштадта в Петропавловск. Пока судно находилось в море, в Санкт-Петербурге началась дискуссия относительно перспектив освоения Дальнего Востока. Для обсуждения этого вопроса был создан особый комитет, находившийся под влиянием министра иностранных дел империи Карла Нессельроде. Главный дипломат считал, что действовать в районе Амура нужно чрезвычайно осторожно, чтобы не обострить отношения с другими государствами, имевшими свои интересы в регионе.

Невельской сдал груз в Петропавловске, после чего на свой страх и риск, не дождавшись даже инструкций от Муравьёва, двинулся на поиски устья Амура. Вскоре он достиг входа в Амурский лиман.

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В июле 1849 года Невельской с тремя офицерами, доктором и 14 матросами на трёх шлюпках отправился исследовать лиман и устье Амура. Он убедился, что Амур судоходен, а между материковой частью Азии и Сахалином существует пролив. Его предположения были полностью подтверждены на практике.

В российских портах тем временем уже прошёл слух о гибели «Байкала». Совершавший путешествие в Тихоокеанский регион Муравьёв был очень рад встретить вернувшегося из устья Амура Невельского живым и здоровым.

Генерал-губернатор Восточной Сибири очень высоко оценил результаты экспедиции Невельского. Однако в Санкт-Петербурге путешественника ожидал весьма холодный приём. По словам историков, Нессельроде и его сторонники считали действия Невельского опасным самоуправством и утверждали, что на Амуре якобы стоят китайские войска.

После ожесточённых дебатов в особом комитете Невельского всё же перевели в распоряжение Муравьёва, и вскоре он получил назначение в Охотскую флотилию. В Санкт-Петербурге одобрили идею организации торговли с жителями низовий Амура, но запретили Невельскому производить какие-либо действия в лимане и устье реки.

Вернувшись на Дальний Восток, Невельской основал в заливе Счастье зимовье Петровское. Однако вскоре понял, что выбрал место, неудачное для осуществления контроля над регионом, и, вопреки запретам комитета, снова двинулся в путешествие по Амуру на шлюпке с пятью вооружёнными матросами. По пути он встретил группу маньчжуров, которые сначала отреагировали на появление русских агрессивно, но затем всё-таки вступили в переговоры с Невельским и признались, что земли в районе Амура совершенно неподконтрольны китайскому правительству.

Невельской объявил встреченным им маньчжурам, а также представителям местного коренного населения, что русские уже давно бывали на Амуре, а теперь царь принимает под своё покровительство находящиеся у реки территории и остров Сахалин. В августе 1850 года он основал в районе стойбища Куэгда Николаевский пост (современный город Николаевск-на-Амуре) и поднял в нём российский флаг. В дальнейшем Невельской через Петровское и Иркутск отправился в Санкт-Петербург.

Нессельроде и его сторонники требовали лишить Невельского звания, ликвидировать Николаевский пост и прекратить любые действия на Амуре, однако император Николай I решил иначе. В связи с этими событиями царь произнёс легендарные слова: «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен».

Памятник исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому в городе Владивостоке

РИА Новости

© В. Мариковский

«Действия Невельского император признал молодецкими, благородными и патриотичными. В итоге комитет решил сохранить Николаевский пост и учредить под руководством Невельского Амурскую экспедицию», — рассказал Виталий Захаров.

Следующие несколько лет Невельской посвятил исследованию Дальневосточного региона и развитию ранее основанных им постов. В 1853 году по его решению началось основание военных постов и на острове Сахалин.

В 1854 году Муравьёв сообщил Невельскому, что император доволен его действиями. Для усиления российского присутствия в регионе были выделены дополнительные ресурсы. В то же время отношения между Невельским и Муравьёвым постепенно ухудшались. Муравьёв упрекал своего подчинённого в излишней самодеятельности и поэтому принял решение ограничить ему свободу действий, отправив на повышение — начальником штаба при генерал-губернаторе.

В 1856 году на фоне ложных слухов о служебных промахах Невельского, которые распускали его недоброжелатели, и трений с Адмиралтейством он был снят с должности и отозван в Санкт-Петербург. Однако в дальнейшем и Муравьёв, и центральные власти империи убедились, что Невельской был прав в своих оценках перспектив освоения Амура и прилегающих к ним земель. По словам историков, взгляды Невельского были фактически взяты за основу российской позиции при заключении Айгунского договора об определении границ с Китаем.

Невельской был назначен главой Учётного отдела Морского технического комитета. Он отвечал за подготовку инструкций для командиров кораблей, отправлявшихся на Дальний Восток. Умер Геннадий Невельской 29 апреля 1876 года в Санкт-Петербурге.