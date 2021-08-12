«Человек, который буквально совершил невозможное»: как открытия Витуса Беринга изменили карту России

340 лет назад родился выдающийся российский мореплаватель Витус Беринг. Он провёл исследования северо-восточной части Азии и прилегающих к ней морей, нанеся на карту ряд неизвестных ранее европейцам географических объектов и создав предпосылки для масштабного расширения границ России. Эксперты называют Беринга одним из наиболее выдающихся руководителей географических экспедиций в истории страны.

12 августа 1681 года (в некоторых источниках эта дата ставится под вопрос) в датском городе Хорсенс родился выдающийся мореплаватель Витус Беринг. Поступив на русскую службу, он сделал ряд важных географических открытий, которые в дальнейшем позволили существенно расширить границы России.

По заданию Петра I

По словам историков, уже в 1695-м Беринг отправился в первое плавание. В качестве юнги он сопровождал своего сводного брата, посещавшего датские заморские владения в Индии. В дальнейшем Витус получил образование в Голландии, в Амстердамском морском кадетском корпусе.

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В 1704 году (в некоторых источниках указывается 1703 год) Беринг принял предложение о поступлении на российскую военно-морскую службу. Служил он на Балтике и на Азовском море, принимал участие в Северной войне и в боевых действиях против Османской империи.

«При Петре I в Россию привлекали много иностранных наёмников, в хорошем смысле этого слова. Одним из них стал Беринг. Лучшие талантливые кадры из европейских стран шли служить России не только ради денег, но и ради колоссальных перспектив, возникавших перед ними в нашей огромной стране», — рассказал в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

С 1712 года Беринг командовал различными судами, но после почти двадцати лет службы подал в отставку. По словам историков, причиной тому послужило отсутствие решения командования о производстве его в капитаны 1-го ранга.

Однако год спустя Пётр I дал указание вернуть Беринга на службу и присвоить ему чин, которого тот добивался. Царь уже несколько лет задумывался над снаряжением экспедиции, которая бы выяснила, существует ли пролив между Азией и Северной Америкой. Поручить руководство экспедицией император решил именно Берингу.

Гангутское сражение Северной войны

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Пётр I подготовил инструкцию, согласно которой они должны были построить на Камчатке один или два бота, двигаться на них на север, выяснить соединяется ли Азия с Америкой и составить карту исследованных земель. Помощником Беринга был назначен лейтенант Алексей Чириков.

В начале 1725 года Беринг вместе со своими спутниками выдвинулись из Санкт-Петербурга в Охотск. В пути они находились более двух лет. Весной 1728 года участники экспедиции прибыли в Нижнекамчатск и занялись строительством бота «Святой Гавриил». Летом того же года они вышли в море и двинулись на север, согласно инструкциям уже умершего к этому времени Петра I.

Экспедиция поднялась до 67° 18′ северной широты, пройдя почти весь пролив, названный впоследствии Беринговым. Пообщавшись с местными жителями, российские моряки убедились, что азиатский берег поворачивает на запад, а к северу никаких признаков суши не наблюдается. Участники экспедиции повернули на северо-восток, но никакой земли там также не обнаружили и взяли курс на Нижнекамчатск. У берегов Камчатки они первыми посетили остров Святого Лаврентия, а также сделали ряд других географических открытий.

Алексей Ильич Чириков

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После строительства второго бота, получившего название «Фортуна», Беринг назначил его командиром Чирикова. Летом 1729 года члены экспедиции уже на двух судах вышли в море. Они двинулись на восток, но новых земель не обнаружили и занялись исследованием побережья Камчатки.

По результатам первой Камчатской экспедиции стало ясно, что Камчатка не соединяется с Японией. Кроме того, Беринг произвёл картографическую съемку примерно 3,5 тыс. км побережья моря, названного затем в его честь.

По словам историков, часть того, что сделала экспедиция Беринга (в частности, посещение Берингова пролива) ранее уже совершил первопроходец Семён Дежнёв, однако о результатах его исследований, произведённых несколькими десятилетиями ранее, в Санкт-Петербурге на тот момент ещё не было известно. Как отметил почётный полярник России Валерий Ипполитов, любые сведения с востока в европейскую часть России в то время шли чрезвычайно долго, документы об экспедиции Дежнёва банально затерялись, и были обнаружены в архивах почти 80 лет спустя.

«Пролив, названный затем в его честь, Беринг фактически открыл повторно, после Дежнёва», — рассказал в беседе с RT почётный полярник России Виктор Боярский.

Маршруты путешествий Витуса Беринга

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Великая Северная экспедиция

Вернувшись в Санкт-Петербург, Беринг предоставил подробный доклад о своём путешествии и составленные им карты в Адмиралтейств-коллегию — высший орган управления военно-морскими делами в России. Мореплаватель предложил организовать новую экспедицию для тщательного исследования северных берегов Сибири. По словам историков, членов коллеги не устроило то, на каком уровне экспедиция Беринга изучила вопрос о существовании пролива между Азией и Северной Америкой, однако в целом его доклад и предложения одобрили. Адмиралтейств-коллегия представила Беринга к присвоению чина капитан-командора (по современным меркам — промежуточного между контр-адмиралом и капитаном 1-го ранга) и к денежной премии.

По инициативе Беринга перед новой экспедицией были поставлены масштабные задачи: поиск путей в Америку и Японию, описание северного побережья России между реками Лена и Обь, создание административной и экономической инфраструктуры в Охотском крае и на Камчатке. Беринг поднимал вопросы основания на Дальнем Востоке металлургических предприятий и судостроительных верфей, организации в регионе сельского хозяйства, формирования из местного населения регулярных воинских подразделений, развития добывающей промышленности, налаживания международной торговли и религиозного просвещения.

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В 1732 году идеи Беринга полностью поддержала императрица Анна Иоанновна, издавшая указ, в котором подчеркнула, что его предложения полностью отвечают «государственной пользе». Царица поручила снарядить Вторую камчатскую экспедицию (известна также как Великая Северная экспедиция), в состав которой, помимо самого Беринга и его давних соратников, вошёл ещё ряд известных путешественников и учёных: Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Овцын, Степан Малыгин, Василий Прончищев, Герхард Миллер, Георг Стеллер и другие. Они были поделены на отряды, перед каждым из которых была поставлена задача по изучению отдельных участков побережья России от Архангельска до Амура. Один из отрядов должен был найти путь в Японию.

Сам Беринг вместе с Чириковым вызвался окончательно прояснить вопрос наличия пролива между Азией и Америкой, а затем изучить американские берега. Перед участниками экспедиции была также поставлена политическая задача — распространение российской власти на все вновь открытые земли. На организацию исследований были выделены значительные средства.

В 1740 году отряд Беринга, построив суда «Святой Пётр» и «Святой Павел», переправился на Камчатку, где ими был заложен порт, названный «Петропаловской гаванью» (современный Петропавловск-Камчатский). В июне 1741-го отряд Беринга вышел в море и двинулся на юго-восток, однако вскоре во время сильного шторма суда под командованием Беринга и Чирикова потеряли друг друга из вида.

«Святой Павел» под командованием Чирикова достиг берегов Америки, но, столкнувшись с агрессивным поведением местных жителей, вскоре вернулся на Камчатку. Беринг на «Святом Петре» подошёл к находящемуся у берегов Аляски острову Каяк. Пополнив запасы воды, путешественники отправились в обратный путь. Двигаясь в направлении Камчатки, они открыли несколько новых островов. Из-за тяжёлых погодных условий, а также нехватки провианта и воды участники экспедиции начали массово болеть. Каждый день умирали по несколько человек. Из-за ухудшения состояния своего здоровья Беринг передал командования судном Овцыну. Осенью отряд достиг берегов острова, названного впоследствии именем Беринга. Путешественники решили остаться на открытой ими земле на зиму. Жили они в ямах, накрытых брезентом и парусами. 19 декабря 1741 года Витус Беринг умер.

Экспедиция Витуса Беринга

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Весной 1742 года выжившие спутники Беринга построили из обломков «Святого Петра» новое судно, добрались на нём до Камчатки и несколько месяцев спустя вернулись в Охотск.

В целом участники Великой Северной экспедиции реализовали масштабный замысел Беринга. В 1733—1743 годах они обследовали северные берега России от Белого моря до Колымы, а также часть северо-западного побережья Америки, Алеутские и Курильские острова, нашли кратчайший путь в Японию, окончательно доказали факт наличия пролива между Азией и Северной Америкой. Во время экспедиции были собраны бесценные материалы по течениям, проливам, ледовым условиям, геологии, метеорологии, этнографии и биологии.

Карта, составленная по итогам Великой Северной экспедиции

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«По результатам экспедиции были выполнены амбициозные задачи, поставленные перед её участниками руководством России, составлен генеральный атлас страны, описаны народы Сибири и Камчатки. Был фактически заложен город Петропавловск-Камчатский, названный так в честь судов Беринга», — рассказала RT заведующая отделом истории Осинского краеведческого музея — филиала Пермского краеведческого музея Галина Клыкова.

По словам Виктора Боярского, лучше всего роль Беринга в истории характеризует сам факт наличия его имени на всех картах мира и в учебниках географии.

«Имя Беринга стоит в ряду имён великих подвижников отечественной науки. Это человек, который буквально совершил невозможное», — заявил эксперт.

Памятник Берингу на набережной в Тюмени

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По словам Галины Клыковой, помимо сугубо научных заслуг, Беринг сыграл огромную роль в истории России, как государства.