«Покровительство православному населению»: историк — о предпосылках и итогах Крымской войны

170 лет назад Османская империя, недовольная тем, что Россия защищала права христианского населения Ближнего Востока, объявила ей войну, известную как Крымская. Вскоре к конфликту присоединились Великобритания, Франция и другие страны. Поэтому в историографии эту кампанию часто характеризуют ещё и как «нулевую мировую войну». Российские военные проявляли чудеса мужества, но из-за захвата противником южной части Севастополя и угроз Австрии разорвать дипломатические отношения Санкт-Петербургу пришлось пойти на переговоры, завершившиеся подписанием Парижского мира. Ряд его условий были для России неблагоприятными, но в дальнейшем они были пересмотрены благодаря усилиям отечественной дипломатии. Старший научный сотрудник Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Вячеслав Швец в интервью RT рассказал о Крымской войне и её роли в мировой истории.

— Каковы были исторические предпосылки для начала Крымской войны?

— Крымская война стала крупнейшим военным конфликтом в период между Наполеоновскими войнами и Первой мировой. Недаром многие российские историки называют её ещё «нулевой мировой войной». Предпосылки к ней, как и практически к любому военному конфликту в мировой истории, были прежде всего экономические. Шёл передел сфер влияния во многих регионах мира — в частности, в Восточной Европе, а именно: на Балканах, на Кавказе, на территории стремительно слабевшей Турции. Великобритания старалась сохранить имевшиеся у неё рынки сбыта своей продукции и обрести новые.

Что же касается Российской империи, то Николай I, который успешно завершил Русско-турецкую войну 1828—1829 годов, а также оказал помощь Австрии в подавлении раздиравших её восстаний, чувствовал себя уверенно и мечтал воплотить в жизнь планы ещё Екатерины II: закрепиться на Балканах и установить полный контроль над Черноморскими проливами. Кроме того, Россия со времён Петра оказывала покровительство православному населению, права которого нарушались в Османской империи.

— Как начался и проходил военный конфликт между Россией и Османской империей до вмешательства в него западных держав? Какой из сторон сопутствовал успех?

— Первоначально боевые действия развивались для российской стороны очень успешно: турки потерпели ряд поражений на Дунае и на Кавказе. Знаковой датой стало 30 ноября 1853 года, когда эскадра Черноморского флота под командованием Павла Нахимова уничтожила в Синопском сражении существенно превосходившую её по силам турецкую эскадру Осман-паши. Российский флот не потерял ни одного корабля — это была блестящая победа, которая имела значительные последствия. Турки планировали с помощью своей эскадры высадить десант на Кавказе, где российские войска вели тяжёлые боевые действия. Однако благодаря смелости и таланту Нахимова Османской империи было не суждено реализовать этот замысел. Данные события фактически предопределили поражение Турции, но с этим были категорически не согласны западноевропейские державы — Великобритания и Франция.

— При каких обстоятельствах Великобритания и Франция непосредственно вступили в войну?

— Зимой 1853—1854 годов Османская империя оказалась на грани полного поражения. Расчёт Великобритании и Франции нанести урон России руками турок провалился. В итоге западноевропейским державам пришлось направить в Турцию свои армии и флоты. Разумеется, Османская империя открыла для них Черноморские проливы. 27—28 марта 1854 года Великобритания и Франция объявили войну России. Впоследствии к ним присоединилось Сардинское королевство, пытавшееся таким образом заручиться поддержкой Лондона и Парижа на международной арене. При этом нужно отдавать себе отчёт в том, что в войну с Россией вступила не просто Великобритания, а находившаяся в зените своего могущества и обладавшая огромными колониями Британская империя. Да и Франция была мощной колониальной державой, которая мечтала о реванше за 1812 год.

Айвазовский И.К. «Синоп. Ночь после боя 18 ноября 1853 года. 1853 год». Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург

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— Как первоначально развивались боевые действия на черноморском театре?

— Война велась сразу на нескольких театрах боевых действий — и на Дальнем Востоке, и на Балтике, и у Соловецких островов. Но главным из них, конечно, был черноморский. Англо-французская эскадра попыталась нахрапом взять главный российский торговый порт в регионе — Одессу. Англичане и французы подвергли город бомбардировке, но сложилась ситуация, которую характеризуют как «роль личности в истории». 21-летний прапорщик Александр Щёголев, командовавший батареей из всего четырёх пушек, смог в шестичасовом бою эффективно применить их против 350-ти орудий врага и нанести серьёзные повреждения нескольким кораблям неприятеля.

Чуть позже в районе Одессы сел на мель новейший британский пароходофрегат «Тигр», а его команда была взята в плен. В общем, англо-французскому флоту пришлось отойти от берегов России в районе Одессы и Николаева. Главным направлением их удара был избран Крым — и в первую очередь Севастополь как база Черноморского флота.

— Как можно охарактеризовать боевые действия русской армии по обороне Севастополя?

— 349-дневная героическая оборона Севастополя стала кульминацией всей Крымской войны. Это была уникальная операция. Ещё благодаря усилиям Михаила Лазарева на посту главного командира Черноморского флота, предпринятым в 1830-е годы, город был хорошо защищён с моря мощными береговыми батареями. Но со стороны суши ничего подобного изначально не было. Сухопутные укрепления были возведены всего за несколько месяцев. Работами руководили Павел Нахимов, Владимир Корнилов, Владимир Истомин и гений фортификации Эдуард Тотлебен. Создатели укреплений отходили от общепринятых классических канонов фортификации, чтобы учесть особенности севастопольского рельефа. И это оказалось весьма эффективным. Была сформирована мощная, глубоко эшелонированная оборона. Враг не смог ни с ходу взять Севастополь, ни подорвать укрепления.

Подойдя к Севастополю, англо-франко-турецкие войска понесли настолько значительные потери, что вынуждены были отказаться на время от активных штурмовых действий и перейти к длительной осаде города. Только в сентябре 1855 года они смогли захватить единственную, но очень важную позицию в обороне города — Малахов курган. Чтобы избежать больших жертв среди защитников Севастополя, российское командование приняло решение вывести их через бухту в северную часть города. Английские и французские войска были так измотаны, что не препятствовали этому и ещё два дня не заходили в город. Наступление продолжать они уже не могли. Ещё раз подчеркну, англо-франко-турецкие силы заняли не Севастополь в целом, а только его южную часть.

— Как развивались боевые действия на тихоокеанском театре? Почему там антироссийской коалиции не удалось добиться успеха?

— Англо-французское командование пыталось вынудить Россию рассредоточить свои силы, атакуя её с разных сторон. В августе 1854 года англо-французская эскадра появилась у берегов Камчатки под Петропавловском. Она подвергла город артиллерийскому обстрелу и дважды попыталась высадить десант. Однако защитники Петропавловска в ходе контратаки сбросили его в море, нанеся при этом большой урон противнику. В результате английские и французские корабли покинули берега Камчатки. На этом активные боевые действия на тихоокеанском театре завершились.

Панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.»

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© Valery Lukyanov

— Чем завершилась Крымская война? И какова её роль в истории России?

— После перехода российских войск в Севастополе в северную часть города война обрела позиционный характер. Противник был измотан, между союзниками возникли противоречия. В то же самое время Австрия угрожала России в случае продолжения войны разорвать дипломатические отношения. В итоге 30 марта 1856 года был заключён Парижский мир. Стороны обязались отвести свои войска со всех занятых территорий. Была гарантирована целостность и независимость Османской империи. Однако её руководство официально приравняло своих христианских подданных в правах к мусульманам.

России и Турции было запрещено держать в Чёрном море свои флоты и строить на его берегах военные базы. Российская империя уступила Молдавии участок Южной Бессарабии в устье Дуная. Ни рубля контрибуций Россия противникам не заплатила и, за исключением небольшой территории на Дунае, не уступила ни сантиметра своих земель. С учётом обстоятельств, потери оказались минимальными — и это в первую очередь благодаря героизму защитников Севастополя, измотавшим врага.

Открытие в Севастополе Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854—1855 годах, 1941—1944 годах «Малахов курган» после реконструкции. Памятник адмиралу Корнилову в Севастополе установлен на месте его смертельного ранения на Малаховом кургане.

РИА Новости

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Уже сразу после подписания договора главным вектором российской дипломатии стала отмена прописанных в нём ограничений. Этого удалось добиться во многом благодаря усилиям министра иностранных дел и канцлера Российской империи Александра Горчакова. Его кипучая энергия позволила России сблизиться с частью европейских держав и отменить условия Парижского мира.