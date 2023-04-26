«Попытка взять реванш за поражения от русских сорвалась»: 195 лет назад началась Русско-турецкая война 1828—1829 годов
- Боевой эпизод русско-турецкой войны 1828—1829 годов
- © Шукаев, Григорий Фёдорович (1812 — 1883)
26 апреля 1828 года Российская империя объявила войну Турции. По итогам боевых действий Россия получила территории на Кавказе и в Бессарабии, а также добилась расширения автономии христианских народов на Балканах.
Повод для войны
Отношения между Россией и Османской империей обострились в 1820-е годы на фоне Греческой национально-освободительной революции против турецкого господства. Попытки османов подавить народные выступления сопровождались зверствами в отношении мирного населения.
«Александр I придерживался в международных отношениях принципа легитимизма, считая турецкого султана законным правителем всей Османской империи и пытаясь защищать права христианских подданных османов дипломатическим путём. Но переговоры не давали никакого эффекта. Когда царём стал Николай I, позиция официального Санкт-Петербурга изменилась. Россия начала оказывать восставшим грекам открытую поддержку», — рассказал RT профессор МПГУ Виталий Захаров.
В 1827 году Россия, Великобритания и Франция провели Лондонскую конференцию, по итогам которой потребовали от Османской империи предоставить Греции автономию и разрешить грекам покупать турецкую собственность. После того как султан отказался идти на уступки в этих вопросах, союзники решили оказать военно-политическое давление на турок силами своих флотов.
- Государь император Николай I наблюдает за переправой российской армии через Дунай 27 мая 1828 года
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В октябре 1827 года командование англо-франко-российской эскадры, находившейся у берегов Греции, потребовало от руководства турецко-египетского флота прекратить боевые действия против греков. Этот ультиматум не был принят, и корабли союзников 20 октября в Наваринском сражении полностью разгромили османский флот. Решающую роль в этих событиях сыграли российские моряки.
По словам историков, султан Махмуд II после Наваринского сражения пришёл в ярость. Он выдворил подданных России из своих владений, объявил о расторжении всех соглашений с официальным Санкт-Петербургом, закрыл пролив Босфор для российских кораблей и обратился к мусульманскому населению Османской империи с воззванием начать джихад.
В ответ на действия султана Николай I 26 апреля 1828 года подписал манифест «Об открытии войны с Оттоманской Портою». Сухопутные боевые действия против турок было решено вести на Кавказе и на Балканах, а морские — в Чёрном и Средиземном морях.
«Несомненный успех»
На Дунайском театре военных действий против турецкого корпуса (численность которого в различных источниках оценивается от 184 тыс. до 230 тыс. человек) выступила 95-тысячная русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Петра Витгенштейна. В Закавказье против 50-тысячной османской группировки действовал 25-тысячный корпус генерала Ивана Паскевича.
7 мая 1828 года армия Витгенштейна перешла границу и примерно за месяц установила контроль над территорией вассальных по отношению к Османской империи Дунайских княжеств. Летом русские войска одержали победу под Базарджиком (современный Добрич, Болгария). 11 октября русским сдался гарнизон крепости Варна. Однако основные силы османов оставались в укреплённом лагере в районе Шумлы (современный Шумен, Болгария).
В это время в российских войсках началась эпидемия холеры, которая привела к колоссальным потерям личного состава. Армия нуждалась в пополнениях и не могла нанести решающий удар по османам.
В то же время летом 1828 года на Кавказском театре боевых действий русские войска заняли ряд важных для турецкой армии крепостей. Кроме того, силы Паскевича взяли под контроль хорошо укреплённую турецкую крепость Карс.
В конце 1828 года российская средиземноморская эскадра блокировала пролив Дарданеллы и лишила турок возможности доставлять продовольствие в Константинополь. В столице Османской империи начался голод, спровоцировавший волнения среди городского населения.
К тому моменту Николай I сменил руководство российских сил на Балканах. Их новым командующим стал генерал Иван Дибич.
«Дибич и Паскевич были блестящими военными дарованиями, настоящими титанами российской армии эпохи Николая I. Их решения предопределили дальнейший ход войны», — рассказал в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин.
В 1829 году боевые действия активизировались. В июне русская армия разбила турок в сражении при Кулевче, а затем овладела Силистрией. Дибич перешёл Балканы и вынудил капитулировать османский гарнизон Адрианополя. В Закавказье российские силы заняли Эрзурум и вышли к Трапезунду.
В свою очередь, российский флот успешно действовал на Чёрном море. Широкую известность получил бой 18-пушечного российского брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского с двумя турецкими линейными кораблями (110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем»), произошедший 26 мая 1829 года. Благодаря мужеству и умелым действиям русских моряков оба турецких корабля вынуждены были ретироваться с серьёзными повреждениями.
- Иван Айвазовский. Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями, 1892
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По словам историков, поражения на суше и на море, а также приближение российских войск к Константинополю сделали власти Османской империи более сговорчивыми.
«Для России война оказалась победоносной. Она позволила обеспечить расширение влияния империи на юг», — отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.
14 сентября 1829 года между Россией и Османской империей был подписан Адрианопольский мирный договор. Согласно его условиям, в состав Российской империи переходили дельта Дуная с прилегающими островами и черноморское побережье между рекой Кубань и Аджарией. Османская империя также официально признавала переход в состав России Картлийско-Кахетинского и Имеретинского царств, Мегрельского и Гурийского княжеств, а также Эриванского и Нахичеванского ханств. Российским предпринимателям предоставлялось право свободной торговли в Османской империи, а российским кораблям — возможность свободного судоходства в черноморских проливах. Помимо этого, Адрианопольский договор даровал широкую автономию в составе Османской империи Дунайским княжествам и подтверждал автономию Сербии.
- Капитуляция турецких войск в Эрзуруме
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«Попытка Турции взять реванш за свои прошлые поражения от русских сорвалась. Российская империя получила новые территории и существенно расширила своё политическое влияние на Балканах. Несмотря на все сложности, эта война принесла России несомненный успех. Адрианопольский договор стал большим шагом на пути к обретению независимости христианскими народами Юго-Восточной Европы, находившимися под многолетним турецким владычеством», — подытожил Виталий Захаров.
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