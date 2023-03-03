Западные державы опасались влияния России: как Сан-Стефанский договор повлиял на историю Балкан

145 лет назад был подписан Сан-Стефанский договор, завершивший Русско-турецкую войну 1877—1878 годов. Перед этим в результате успешных боевых действий российская армия разгромила османские войска и прекратила зверства турецких иррегулярных сил в отношении христианского населения Балкан. Согласно условиям Сан-Стефанского мира, Болгария получила самоуправление под условным контролем Турции и обширные территории, а Сербия, Румыния и Черногория — полную независимость от Османской империи. Однако в переговорный процесс вмешались западные державы, которые опасались усиления российского влияния на Балканах. По словам историков, в итоге условия Сан-Стефанского договора на Берлинском конгрессе были пересмотрены «в интересах Турции и европейских государств». Это заложило основу международных противоречий, которые в числе прочих факторов привели к Первой мировой войне.

3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский договор, завершивший Русско-турецкую войну 1877—1878 годов. Это международное соглашение существенно расширяло права ранее зависевших от Османской империи христианских народов на Балканах. Однако западные державы опасались, что подписанный договор может усилить влияние России в регионе и добились пересмотра его условий на Берлинском конгрессе.

Начало войны

В 1870-е годы Османская империя была охвачена жестоким социально-экономическим кризисом. Из-за финансовых проблем государство не могло рассчитаться по своим долгам. Ситуация усугублялась неурожаями, вызвавшими голод в Малой Азии. По словам историков, турецкое правительство пыталось решить экономические проблемы, повышая налоги в своих владениях, заселённых христианскими народами. Кроме того, власти Османской империи фактически перестали выполнять ранее взятые на себя обязательства по расширению прав своих подданных-христиан. Это привело к обострению внутренних противоречий в империи.

В 1875 году антитурецкое восстание началось в Боснии и Герцеговине, а в 1876 году — в Болгарии. Также боевые действия против турок развернули Сербия и Черногория. Османская империя бросила против участников народных выступлений с помощью иррегулярных частей башибузуков, которые, по словам историков, совершали многочисленные зверства: массовые убийства, изнасилования, грабежи и пытки христианского населения.

«Десятки тысяч болгар были просто вырезаны. В российском обществе в это время царили славянофильские настроения, поэтому возник мощный социальный запрос на помощь братьям-славянам. При этом сам Александр II вступать в войну не хотел и планировал разрешить кризис дипломатическим путём», — рассказал в беседе с RT сотрудник Государственного исторического музея Кирилл Сутормин.

В мае 1876 года Россия, Германия и Австро-Венгрия подписали Берлинский меморандум, в котором содержались требования в адрес Турции прекратить боевые действия и провести реформы в христианских областях. Однако это не принесло никаких ощутимых результатов. По словам историков, в октябре Александр II потребовал, чтобы Османская империя приступила к мирным переговорам с повстанцами. В конце 1876 — начале 1877 года на Константинопольской конференции Россия и западные державы попытались договориться с Турцией о реформах в христианских областях, однако Османская империя ни на какие уступки пойти не пожелала.

Герцеговинцы в засаде. Картина про восстание в Боснии 1875 года. Иллюстрация из газеты „Српске зоре“

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24 апреля 1877 года Александр II подписал манифест об объявлении войны Турции. Боевые действия развернулись в районе Дуная, в Закавказье и на Чёрном море. Главнокомандующим на основном Дунайском театре военных действий (ТВД) был назначен брат царя великий князь Николай Николаевич, который пересмотрел планы ведения войны, разработанные ранее известным военным теоретиком Николаем Обручевым. Главнокомандующим на Кавказе стал другой царский брат — великий князь Михаил Николаевич.

Весной русские войска начали наступление в Закавказье, заняв турецкие города Баязет (современный Догубаязит), Ардаган (ныне Ардахан) и Алашкерт (Элешкирт) и подступили к Карсу. Однако турки, спровоцировав восстание на Северном Кавказе и высадив десант в Абхазии, вынудили российскую армию отступить.

К началу лета 1877 года российские военные моряки нейтрализовали действовавшую на Дунае турецкую флотилию, и в конце июня основные силы русской армии переправились через реку. Однако вскоре турки перехватили инициативу на Дунайском ТВД. В июле они установили контроль над Никополем и Плевной. Первые попытки потеснить османские силы оказались для русской армии безуспешными.

Переправа русской армии через Дунай у Зимницы, картина Николая Дмитриевича Дмитриева-Оренбургского, 1883 год

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В конце июля разгорелись бои в районе занятого российскими войсками Шипкинского перевала. По словам историков, русские военные ценой своих жизней спасали бегущих от турецких карателей местных жителей. В августе русско-болгарским силам в результате ожесточённых боёв удалось стабилизировать ситуацию на перевале, отстояв Шипку.

Летом 1877 года ситуация на Дунайском ТВД приняла для российско-болгарских войск угрожающий характер: если бы туркам удалось прорвать фронт хотя бы на одном из направлений, они могли отсечь российские силы от Дуная. В связи с этим для усиления Дунайской армии Александр II приказал мобилизовать Гвардейский и Гренадерский корпуса, а также три дополнительные дивизии.

Перелом в войне

В сентябре 1877 года великий князь Николай Николаевич (будущий верховный Главнокомандующий сухопутными и морскими силами Российской империи в начале Первой мировой войны) на совете в Порадиме (современный Пордим) выступил за отступление российских войск за Дунай. Но Александр II и военный министр Дмитрий Милютин отказались поддержать его план. Вместо этого император вызвал под Плевну выдающегося фортификатора Эдуарда Тотлебена и отправил на Кавказ Николая Обручева, несмотря на то что, по словам историков, у Николая Николаевича с обоими военачальниками были очень плохие отношения.

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Осенью 1877 года российские войска в Малой Азии разгромили османов в Авлияр-Аладжинском сражении и при Деве-Бойну. 18 ноября штурмом был взят Карс.

Кроме того, в октябре была окружена Плевна. 10 декабря командование турецкого гарнизона предприняло попытку прорыва из города, но потерпело неудачу и вынуждено было сдаться.

В конце декабря российские войска по решению Николая Николаевича начали смелый манёвр по переходу через Балканские горы. В результате Русская армия заняла Софию, а также разгромила турецкие силы в Шипко-Шейновском сражении и под Филипполем. 20 января 1878 года войска генерала Михаила Скобелева взяли Адрианополь.

«Российская армия могла бы взять и Константинополь, но тут встрепенулась Англия, не желавшая усиления России, и фактически начала угрожать официальному Санкт-Петербургу войной, если наши войска двинутся дальше. Воевать с Британией в планы Александра II не входило, поэтому он согласился на компромиссные переговоры», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

В конце января 1878 года между представителями России и Османской империи начались переговоры о мире, а 3 марта был подписан Сан-Стефанский договор, состоявший из преамбулы и 29 статей. Согласно этому документу, Сербия, Румыния и Черногория становились полностью независимыми от Османской империи.

Снежные траншеи (Русские позиции на Шипкинском перевале), картина Василия Васильевича Верещагина, конец XIX века

Болгария, при условии уплаты дани Турции, провозглашалась самоуправляемым княжеством с правом самостоятельного выбора власти и содержания собственной армии. При этом Болгарии предоставлялась значительная территория между Чёрным и Эгейским морями. Босния и Герцеговина получила автономию в составе Турции. Населению Западной Армении гарантировалась безопасность. Армяне должны были получить на территории Османской империи равные права с турками, а участники предвоенных восстаний подлежали амнистии.

Кроме того, Турция гарантировала выплату России контрибуции, в счёт которой передавала Санкт-Петербургу Северную Добруджу (в дальнейшем она была передана Румынии в обмен на Южную Бессарбию) и обширные территории в Закавказье.

Вступление русских в Адрианополь, иллюстрация из Альбома Русско-турецкой войны, 1878 год

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«Однако условия Сан-Стефанского мира вызвали сильное недовольство у западных держав, опасавшихся усиления российского влияния на Балканах», — отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Андрей Богданов.

В 1878 году для обсуждения результатов войны и окончательных условий послевоенного мира был созван Берлинский конгресс, в котором участвовали представители России, Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, Италии, Османской империи и Франции. Западные державы требовали пересмотра мирного договора.

«Сильная и большая Болгария, которую поддерживала Россия, западным державам и её союзникам, в частности Румынии, была совершенно не нужна», — отметил Кирилл Сутормин.

Границы, установленные Сан-Стефанским мирным договором

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13 июля 1878 года был подписан Берлинский трактат. По его условиям Болгария делилась по Балканскому хребту на две части: северная получала самоуправление, а южная, названная Восточной Румелией, возвращалась под турецкое владычество. При этом Болгария лишалась выхода к Эгейскому морю. Сербия, Черногория и Румыния официально обретали полную независимость, однако их территория, по сравнению с условиями Сан-Стефанского мира, сокращалась. Россия получала устье Дуная, Карс, Ардаган и Батум, но Баязет возвращался Турции. Австро-Венгрии предоставлялось право оккупировать Боснию и Герцеговину.

Османская империя в знак признательности за помощь, оказанную ей Англией, передала официальному Лондону Кипр. 8 февраля 1879 года Россия и Турция окончательно закрепили условия мира, подписав Константинопольский договор.

«Россия по итогам всего комплекса подписанных ею договоров усилила своё влияние на Балканах, хотя без вмешательства западных держав усилила бы его гораздо больше. Начерченные на Берлинском конгрессе границы оказались неудачными и породили в дальнейшем многочисленные конфликты: сначала Балканские войны, а затем и обострение, ставшее поводом для начала Первой мировой войны», — подытожил Виталий Захаров.