«Переломный момент»: как Наваринское сражение помогло Греции обрести независимость

195 лет назад союзная военно-морская эскадра России, Англии и Франции разгромила турецко-египетский флот в Наваринском сражении у берегов Греции. По словам историков, это событие стало одним из решающих моментов Греческой национально-освободительной революции, направленной против турецкого господства. Потеря флота резко снизила эффективность действий османских войск. Вскоре после Наваринского сражения между Россией и Турцией началась полномасштабная война, завершившаяся поражением Османской империи. Турции пришлось признать автономию Греции, а затем и смириться с её независимостью.

20 октября 1827 года состоялось Наваринское сражение, в котором союзная эскадра России, Англии и Франции разгромила турецко-египетский флот, задействованный в подавлении Греческой национально-освободительной революции. По словам историков, это событие стало одним из ключевых в процессе освобождения Греции от османского владычества.

Антитурецкое восстание

Большая часть Греции была захвачена турками в XV веке. Местное православное население подвергалось жестоким притеснениям. Турки захватили обширные земельные владения и заставили местное население платить тяжёлые подати. Кроме того, у греков часто отбирали детей, которых затем обращали в ислам и превращали в янычар. Греки неоднократно поднимали против османского господства восстания, но вплоть до XIX века все они жестоко подавлялись.

В 1814 году греческие патриоты, жившие в России, создали для освобождения своей родины от турок тайную революционную организацию «Филики этерия» («Общество друзей»), деятельность которой несколько лет спустя была перенесена на территорию Османской империи. В 1821-м в находящихся под турецким владычеством валашских землях (современная территория Румынии) началось восстание христианского населения, в котором приняли участие и члены общества «Филики этерия». Выступления в валашских землях были подавлены турками, но они дали импульс к началу масштабного восстания в Греции.

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В 1822 году участники национально-освободительной борьбы провозгласили независимость Греции от Османской империи. Турецкий султан Махмуд II бросил на подавление восстания значительные силы и привлёк к этому процессу своего вассала — египетского пашу Мухаммеда Али. По словам историков, турки проводили против греческого населения жестокие карательные операции, в результате которых значительная часть территорий, охваченных восстанием, в 1827 году снова перешла под контроль Османской империи. Это вызвало сильное недовольство со стороны ведущих христианских держав.

Изначально греческое восстание поддерживала Российская империя. Вскоре к ней присоединилась Великобритания, которая хотела добиться усиления своего влияния на Балканах. В 1826 году Россия и Британия подписали протокол, согласно которому они принимали на себя роль посредников в конфликте между греками и турками и выступали за предоставление Греции большей самостоятельности. Год спустя, согласно Лондонской конвенции, к ним присоединилась и Франция.

Представители трёх государств требовали от Турции предоставить Греции автономию и начать переговоры о дальнейшей судьбе её государственности. В августе 1827 года послы России, Великобритании и Франции направили Османской империи ноту, потребовав от султана прекратить боевые действия, но тот не хотел даже обсуждать греческий вопрос. К берегам Греции были направлены военно-морские эскадры России, Англии и Франции.

Митрополит Герман Старопатрский благословляет знамя восставших в монастыре Святая Лавра, картина Теодороса Вризакиса, 1865 год

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«Чтобы сделать Османскую империю более договороспособной, было принято решение провести демонстрацию силы», — заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Чудеса храбрости и самопожертвования»

Осенью 1827 года турецко-египетский флот, оказывавший поддержку карательным частям османской армии, находился в Наваринской бухте полуострова Пелопоннес под защитой артиллерии береговых батарей и крепости Наварин. Его силы насчитывали 57 кораблей, 11 брандеров и более 2,1 тыс. орудий.

Эскадры России, Англии и Франции объединились в середине октября. Общее командование над объединёнными силами, как старший по званию, принял британский вице-адмирал Эдвард Кодрингтон. Российскими кораблями руководил контр-адмирал Логгин Гейден. Общие силы объединённой эскадры союзников насчитывали десять линейных кораблей, девять фрегатов и семь небольших судов. Артиллерия эскадры состояла примерно из 1,3 тыс. орудий.

«После того как Турция окончательно отказалась выполнять требования, выдвинутые Россией, Англией и Францией, объединённая эскадра подошла к Наваринской бухте. Турецко-египетский флот оказался в ней заперт», — отметил в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

20 октября 1827 года корабли эскадры вошли в Наваринскую бухту. Представители союзников должны были отправиться на переговоры с османами, но турки открыли ружейный огонь, убив британского офицера-парламентёра. Кроме того, египетский корабль обстрелял турецкий, а османская береговая батарея открыла огонь по российскому флагманскому кораблю «Азов». Началось Наваринское сражение.

Бой происходил на короткой дистанции и продолжался около четырёх часов. Решающую роль в нём сыграли российские корабли. Особенно отличился «Азов», которым командовал один из первооткрывателей Антарктиды — Михаил Лазарев.

«Азов» сражался одновременно с пятью турецкими кораблями: три фрегата и корвет он потопил, а линейный корабль вынудил выброситься на мель и сжёг. Кроме того, команда «Азова» помогла справиться ещё с одним линейным кораблём британским союзникам. За время боя российский корабль получил 153 пробоины, включая семь подводных.

Наваринский бой, картина Ивана Айвазовского, 1846 год

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«В Наваринском сражении, находясь на борту «Азова», отличились будущие адмиралы и герои обороны Севастополя Павел Нахимов, Владимир Корнилов и Владимир Истомин», — подчеркнул Виталий Захаров.

По словам историков, к вечеру 20 октября турецко-египетский флот был полностью разгромлен. Он потерял около 60 кораблей и брандеров, свыше 6 тыс. моряков убитыми. Потери союзной эскадры убитыми и ранеными составили около 800 человек.

План Наваринского сражения

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«Сражаясь за свободу от турецкого господства греческих братьев по вере, русские моряки проявили в Наваринском сражении чудеса храбрости и самопожертвования», — подчеркнул в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

В частности, будущий герой обороны Севастополя Павел Нахимов за время боя дважды руководил тушением пожаров в пороховых погребах «Азова».

В ответ на участие российской эскадры в Наваринском сражении османские власти выдворили российских подданных с территории своей империи и закрыли черноморские проливы для российских судов. 26 апреля 1828 года между Россией и Турцией началась полномасштабная война. В 1829 году османские войска были разбиты, а российская армия создала угрозу Стамбулу. Турция была вынуждена просить о мире.

Морское сражение при Наварине, картина Амбруаза-Луи Гарнре, XIX век

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Между Российской и Османской империями был подписан Адрианопольский мирный договор. Турция передала России устье Дуная и черноморское побережья Кавказа, а также признала переход под власть Санкт-Петербурга ряда государственных образований на территории Закавказья. Кроме того, Османская империя согласилась принять условия, выдвинутые ей в рамках Лондонской конвенции. Греция официально обрела независимость от Турции при условии выплаты дани султану. А ещё через год она была окончательно признана независимым государством.