«Задала тон всем последующим сражениям»: как Кинбурнская баталия повлияла на судьбу российского Причерноморья

235 лет назад произошло сражение, известное как Кинбурнская баталия. Турецкие войска попытались захватить русскую крепость Кинбурн, находящуюся на одноименном полуострове в районе Днепро-Бугского лимана. По словам историков, после взятия Кинбурна турки планировали восстановить контроль над Крымом, утраченный 13 годами ранее. Однако турецкий корпус был полностью разгромлен. Российскими войсками в Кинбурнской баталии командовал Александр Суворов. Как отмечают эксперты, Кинбурнская баталия существенно повлияла на дальнейший ход Русско-турецкой войны 1787—1792 годов.

12 октября 1787 года произошла Кинбурнская баталия. Турецкие силы попытались захватить российскую крепость Кинбурн, но были разгромлены русскими войсками под командованием Александра Суворова. Это сражение в значительной степени предопределило дальнейший ход Русско-турецкой войны 1787—1792 годов, по итогам которой был окончательно закреплён российский статус Крыма и расширены территории России в Северном Причерноморье.

«Стратегически выгодное место»

Руководство Османской империи было крайне недовольно итогами Русско-турецкой войны 1768—1774 годов, а также присоединением Крыма к России. Султан Абдул-Хамид I хотел вернуть себе контроль над Крымским полуостровом и добиться прекращения поддержки официальным Санкт-Петербургом царя Картли-Кахети Ираклия II. Кроме того, он считал, что Турция должна иметь право досматривать русские корабли, идущие через проливы Босфор и Дарданеллы. Не сумев добиться своих целей дипломатическим путём, султан 24 августа 1787 года объявил России войну.

Османская империя направила против России 200-тысячную армию, которая опиралась на мощный флот, включавший в себя 19 линейных кораблей, 16 фрегатов и пять корветов.

Также по теме «Победоносный дух»: какую роль в истории России сыграла победа над турками в войне 1768—1774 годов 21 июля 1774 года в селе Кючук-Кайнарджа между Россией и Турцией был подписан мирный договор, который поставил точку в Русско-турецкой...

1 сентября 1787 года турецкие корабли атаковали российские суда в районе Кинбурна. Но русским морякам удалось отбиться и отойти в Херсон. В ночь на 25 сентября турки высадили десант из 700 человек на Кинбурнской косе, но он был вскоре разбит российскими войсками.

По словам историков, турки планировали захватить Херсон и лишить тем самым российский флот на Чёрном море возможности строить и ремонтировать корабли. После этого Османская империя хотела нанести удар по Крыму. Однако сначала туркам было необходимо завладеть Кинбурнской крепостью, прикрывавшей подступы к Херсону.

«Кинбурнская крепость находилась в стратегически выгодном месте и мешала любым действиям турецкой армии и флота», — подчеркнул в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

Кинбурнская крепость на карте начала XIX века

© Wikimedia Commons

Несколькими месяцами ранее укрепления крепости находились в совершенно неудовлетворительном состоянии. Прибывший в неё в августе Александр Суворов приказал немедленно начать фортификационные работы. Имевшиеся в крепости укрепления привели в порядок, а также усилили их волчьими ямами и заграждениями из терновника во рву.

12 октября 1787 года турецкое командование после отвлекающих манёвров высадило в районе Кинбурна пятитысячный десант. Гарнизон российской крепости в это время составлял примерно 1,5 тыс. человек. Им командовал генерал-аншеф Александр Суворов. Около 2,5 тыс. российских военных находились в резерве в 30 км от крепости и постепенно пополняли её гарнизон.

«Отвагой и слаженностью»

Высадившись на Кинбурнской косе, турки под руководством французских инженеров начали срочно возводить полевые укрепления. Александр Суворов тем временем находился на богослужении в гарнизонной церкви и в ответ на донесения подчинённых о действиях османов призывал подождать, пока противник высадит в районе Кинбурна все свои силы.

«Суворов не хотел, чтобы у турок оставались резервы. Кроме того, он рассчитывал на то, что бездействие русских войск обескуражит османов и заставит их гадать, что же происходит», — отметил в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Во второй половине дня османы пошли в атаку на русскую крепость. Подпустив их авангард на 200 шагов, Суворов силами Шлиссельбургского и Орловского полков начал контратаку. Он повёл в бой около 1,1 тыс. пехотинцев, 500 кавалеристов и 1 тыс. казаков.

«Возможности для манёвра у российских войск были ограниченны. Приходилось действовать отвагой и слаженностью», — рассказал Дмитрий Володихин.

Османы оказывали ожесточённое сопротивление русским. Их действия поддерживала артиллерия турецкого флота. Суворов приказал отступить до подхода подкреплений. Отход прикрывал Шлиссельбургский полк.

Командующий лично участвовал в бою со шпагой в руке. Когда под ним была убита лошадь, генерал-аншеф оказался на земле и на него бросились сразу несколько турецких солдат. Однако путь им преградил гренадер Шлиссельбургского полка Степан Новиков. Одного османского солдата он заколол штыком, другого — застрелил. Когда русский гренадер продолжил атаку, турки, пытавшиеся убить или захватить Суворова, дрогнули и побежали.

Гренадер Новиков спасает Суворова, иллюстрация к работе историка Михиала Стасюлевича, XIX век

© Wikimedia Commons

Вечером Суворов, несмотря на полученное им в бою ранение картечью, снова повёл своих солдат в атаку. Прямо во время сражения к нему начали подходить подкрепления. Несмотря на ожесточённое сопротивление, остатки османского десанта были сброшены в воду. Выжившие турки пытались вплавь добраться до своих кораблей, но по ним вёлся ружейный огонь.

«Командование российскими войсками в Кинбурнской баталии стало одной из самых героических страниц в биографии Суворова. Он проявил не только полководческий талант, но и огромную личную отвагу», — отметил Дмитрий Володихин.

Кинбурнская баталия, гравюра XVIII века

© Wikimedia Commons

В Кинбурнском сражении российские войска потеряли менее 140 человек. Потери турок были значительно выше — из всего пятитысячного десанта спаслись только около 600 солдат и офицеров. Вместе с турками погибли также европейские военные советники — на месте сражения были обнаружены тела двух французских инженеров.

После Кинбурнской баталии по приказу Екатерины II было отчеканено 20 серебряных медалей, которыми наградили наиболее отличившихся российских военнослужащих.

Медаль в честь победы в Кинбурнской баталии

© Wikimedia Commons

Как отметил в разговоре с RT доцент МПГУ Алексей Синелобов, победа в Кинбурнской баталии уберегла Российскую империю от серьёзных проблем на стратегическом уровне.

«Потеря Кинбурна для России означала полный контроль Турцией всего Днепро-Бугского лимана, а значит, прямую угрозу Херсону, всему Северному Причерноморью и Крыму», — подчеркнул Синелобов.

В дальнейшем российские войска взяли штурмом находившуюся через лиман от Кинбурна крепость Очаков и одержали ряд важных побед на территории современных Молдавии и Румынии. В 1790 году Россия атаковала силы Османской империи на Кавказе и на Чёрном море. Войска под командованием Суворова также захватили находящуюся на Дунае Измаильскую крепость.

Штурм Измаила 22 декабря 1790 года, гравюра Самуила Шифляра, XIX век

© Wikimedia Commons

9 января 1792 года Россия и Турция подписали Ясский мирный договор, завершивший войну. Османская империя подтвердила все свои предыдущие территориальные уступки, а также российский статус Крыма. Кроме того, в состав Российской империи передавались земли в Приазовье до реки Кубань и междуречье Южного Буга и Днестра с крепостью Очаков и селением Хаджибей (на его месте сегодня находится Одесса). Турция гарантировала отказ от нападений на Картли-Кахетинское царство и пообещала удерживать от набегов на Россию зависимых от неё горцев. При этом Россия обязалась вывести свои войска с территории Бессарабии и Молдавского княжества, вернув Османской империи крепости Бендеры, Аккерман, Килия и Измаил.