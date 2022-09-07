Исторически важное войско: как императрица Екатерина II переселяла казаков на Кубань

230 лет назад по решению российской императрицы Екатерины II началось переселение Черноморского казачьего войска на Кубань. Казаки-черноморцы — сначала как отдельное воинское соединение, а затем в составе кубанского казачества — героически проявили себя в ходе войн, которые вела Россия в XVIII—XX веках. По словам историков, их деятельность способствовала формированию российских границ в том виде, в котором они существуют сегодня.

7 сентября 1792 года корабли Черноморского казачьего войска причалили к берегам Таманского полуострова. С этого момента начался процесс переселения казаков-черноморцев на Кубань. По словам историков, Черноморское и Кубанское казачьи войска в дальнейшем внесли большой вклад в оборону и расширение южных границ Российской империи.

Создание Черноморского казачьего войска

Казаки исторически играли важную роль в укреплении и расширении южных границ России. Одним из казачьих войск, принимавших участие в этом процессе, было Запорожское, присягнувшее на верность русскому царю в 1654 году на Переяславской раде. Однако во второй половине XVIII века военная потребность в его существовании на старом месте (в низовьях Днепра) отпала.

Согласно условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года между Россией и Турцией Крым получил независимость от Османской империи. По словам историков, на полуострове возросло влияние России.

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«Так как не нужно было больше оборонять границы России от Крымского ханства, необходимость в существовании Запорожской сечи на старом месте отпала», — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник ИИМК РАН Алексей Резепкин.

В 1775 году императрица Екатерина II официально объявила о ликвидации Запорожской сечи. Однако запорожцы не хотели менять свой статус, превращаясь в обычных крестьян или государственных поселян.

В 1787 году, когда царица совершала путешествие по южным регионам России, Григорий Потёмкин представил ей бывших представителей запорожской казацкой старшины, которые подали правительнице прошение о восстановлении их войска. По словам историков, время для обсуждения вопроса они выбрали удачное. Было очевидно, что Российскую империю ждут новые войны с Турцией.

Из бывших запорожцев начали в спешном порядке формировать Войско верных казаков черноморских. Год спустя оно было переименовано в Черноморское казачье войско. Помимо бывших запорожцев, в ряды нового казачества набирали «охотников из свободных людей» — то есть любых добровольцев.

Черноморский казак. Иллюстрация к «Описанию всех в Российском государстве обитающих народов», 1799

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Изначально Черноморское казачье войско расположилось между реками Днестр и Южный Буг. Но изменение геополитической ситуации в Северном Причерноморье открыло перед казаками новые перспективы. Ясский мир, подписанный с Османской империей 9 января 1792 года, официально подтверждал расширение границ России на юге до реки Кубань. Однако, как отмечают историки, по соседству с этими территориями на Кавказе жили народы, часть которых оставалась под сильным турецким влиянием, поэтому новые границы необходимо было укреплять. К участию в этом процессе решили привлечь казаков-черноморцев.

«На Северном Кавказе предстояло осваивать новые территории, и казаки для этого дела подходили лучше всего», — подчеркнул в разговоре с RT профессор РГГУ Игорь Курукин.

Флаги Черноморского казачьего войска: военное знамя 1788 года (1), знамёна 1803 года, пожалованные Александром I (2), и куренные значки 1788 года, пожалованные Екатериной II (3)

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В июне 1792 года Екатерина II своим указом «за мужественные подвиги на суше и водах и неустрашимую верность в течение благополучно оконченной войны с Портой Отоманскою» пожаловала Черноморскому казачьему войску земли между рекой Кубань и Азовским морем, подчеркнув, что казакам «надлежит бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских». Восточными соседями черноморцев стали линейные казаки, выдвинувшиеся с Дона.

Руководил перебазированием Черноморского казачьего войска кошевой атаман Захарий Чепега — герой штурма Очакова и Измаила, кавалер орденов Святого Георгия 3-й и 4-й степени и Святого Владимира 3-й степени.

Фрагмент карты «Доминионы России в Европе» с землями Войска черноморских казаков, изданной по рисункам и картам Академии наук в Санкт Петербурге, 1806

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7 сентября 1792 года суда Черноморского казачьего войска подошли к берегам Таманского полуострова. По словам историков, это вызвало переполох у военнослужащих местного гарнизона, опасавшихся, что пришельцы могут оказаться турецким десантом. Однако их успокоил вид развевающегося на мачте одного из кораблей российского военно-морского Андреевского флага. Через некоторое время после высадки на берег экипажей флотилии на Тамань начали прибывать и другие казаки-черноморцы, двигавшиеся к новому месту службу по суше вдоль берегаАзовского моря под непосредственным командованием Чепеги.

Черноморцы и кубанцы

В 1793 году казаки, согласовав свои действия с командованием Отдельного кавказского корпуса, приступили к строительству Черноморской линии укреплений. По словам историков, сам Чепега выбрал место для основания войскового града в урочище Карасунский Кут на берегу Кубани. Он был назван в честь императрицы Екатерины II Екатеринодаром (в наши дни — город Краснодар). Кроме того, казаки основали на Кубани около 40 куреней (позже — станиц).

Каждый казак должен был 22 года нести полевую службу и три года — гарнизонную. Черноморское казачье войско содержало кордонную линию и занимало укрепления, находившиеся перед ней. Над каждым казацким укреплением устанавливалась наблюдательная каланча. Если дежурный замечал приближение неприятеля, то казаки сообщали об опасности соседям, поднимая шары над каланчой или зажигая огромный факел.

Карта земель Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск, 1858

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Согласно положению от 1802 года, в случае войны Черноморское казачье войско должно было предоставить в состав армии десять конных и десять пеших полков.

В XIX столетии ряды Черноморского войска были пополнены примерно 70 тыс. казаков из других формирований. В середине века войско состояло из 12 конных полков, девяти пеших пластунских батальонов, двух гвардейских эскадронов, трёх батарей и конноартиллерийской роты. Общая численность Черноморского казацкого войска к 1860 году вместе с членами семей казаков достигла 200 тыс. человек. Казаки-черноморцы отличились в ходе Кавказской кампании Крымской войны, а также в Русско-турецких войнах.

Казацкий эскорт на кубанской границе. Рисунок Огюста Раффе. Первая половина XIX века

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Из казачьих частей, которые несли службу к востоку от черноморцев и вместе с ними обороняли созданную на Северном Кавказе систему укреплений, в 1832 году было организовано Кавказское линейное казачье войско, штаб которого находился сначала в Пятигорске, а затем в Ставрополе. В его состав разрешалось записывать добровольцев из числа военнослужащих регулярных войск.

В 1860 году власти империи решили создать на базе Черноморского и части Кавказского линейного казачьего войска единое Кубанское казачье войско с центром в Екатеринодаре. Два года спустя в его состав также влились несколько десятков тысяч казаков из других формирований, государственных крестьян и военнослужащих Кавказской армии, переселившихся в предгорья Кавказа. В 1864 году ряды кубанцев пополнили казаки из расформированного Азовского казачьего войска.

Трубач конноартиллерийских батарей Черноморского казачьего войска. Рисунок неизвестного автора XIX века

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Кубанские казаки жили в 278 станицах и 32 хуторах. При войске выпускалась газета «Кубанские войсковые ведомости» и действовал собственный краеведческий музей.

Кубанские казаки участвовали во всех крупных войнах, которые вела Российская империя в конце XIX — начале XX века: в Кавказской войне, в Хивинском походе, в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов, Русско-японской и Первой мировой войне. Для участия в последней кубанцы выставили 37 конных полков, 22 пластунских батальона и десятки других подразделений общей численностью около 110 тыс. человек.

Кубанские казаки, 1915 год

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В годы Гражданской войны кубанцы оказались расколоты: одни поддержали советскую власть, другие — Белое движение. Многие воевали в составе Вооружённых сил Юга России.

В 1920 году Кубанское казачье войско было расформировано. Но в 1920—1930-х годах руководство СССР создало в составе Красной армии кубанские казачьи кавалерийские части.

Кубанские казаки. Фотография конца XIX века

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В годы Великой Отечественной они воевали в составе 17-го Казачьего кавалерийского корпуса, который за проявленную его военнослужащими доблесть был переименован в 4-й гвардейский казачий кавалерийский Кубанский корпус.

По словам профессора МПГУ Виталия Захарова, черноморские и кубанские казаки сыграли важную роль в истории России, и в частности — в формировании и укреплении её южных границ.

Кубанский казак. СССР. Фотография 1935 года

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«Это были подразделения, идеально приспособленные для несения пограничной службы в условиях XVIII—XIX веков — хорошо знающие местность и не требующие больших дотаций благодаря самостоятельной хозяйственной деятельности. Новая граница благодаря им оказывалась под надёжной охраной», — подытожил Виталий Захаров.