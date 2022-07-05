«Умный, хладнокровный, мужественный»: как Павел Нахимов стал одним из самых выдающихся русских флотоводцев

220 лет назад родился выдающийся русский флотоводец Павел Нахимов. По словам историков, он был «идеальным военным моряком», преданным Родине и флоту, потрясающе храбрым и способным на принятие неожиданных самостоятельных решений. Нахимов прекрасно проявил себя в нескольких военных конфликтах, но особо отличился в годы Крымской войны: в Синопском сражении эскадра под его командованием уничтожила большую часть сил османского флота на Чёрном море. Позднее Нахимов стал одним из руководителей обороны Севастополя и погиб на боевом посту, когда превосходящий по численности англо-франко-турецкий корпус высадился в Крыму. Как отмечают эксперты, своим примером адмирал Нахимов неоднократно доказал, что благодаря мужеству и хладнокровию можно решить даже те задачи, которые на первый взгляд кажутся невыполнимыми.

5 июля 1802 года родился Павел Нахимов — один из самых выдающихся командиров в истории русского флота. Он проявил себя как прекрасный морской офицер в нескольких военных конфликтах, но наиболее яркие страницы его биографии связаны с Крымской войной. Нахимов командовал эскадрой, разгромившей в Синопском сражении основные силы османского флота на Чёрном море, а затем стал одним из руководителей обороны Севастополя, защищая город от англо-франко-турецких войск. В знак признания выдающихся заслуг адмирала в СССР и России в его честь были учреждены наградные знаки, его именем названы военно-морские учебные заведения.

Начало пути

Павел Нахимов родился в небольшой деревне Городок Смоленской губернии в небогатой мелкопоместной дворянской семье. Родительских средств не хватало на то, чтобы обеспечить беззаботное будущее всем 11 детям в семье, поэтому мальчиков — их было пятеро — определили на военно-морскую службу.

В 1818 году Нахимов с высокими оценками окончил Морской кадетский корпус, был произведён в мичманы и получил направление во 2-й флотский экипаж. Первые три года службы не были особо примечательны: они прошли на берегу и на борту тендера «Янус», ходившего между Кронштадтом и Красной Горкой.

В 1821 году в судьбе Нахимова произошёл важный поворот: он получил назначение в Архангельск, где на него обратил внимание один из первооткрывателей Антарктиды — адмирал Михаил Лазарев. Русский мореплаватель тогда собирал экипаж для фрегата «Крейсер», готовившегося к участию в новой кругосветной экспедиции. Опытный флотоводец увидел в молодом офицере перспективу и предложил присоединиться к своей команде. Нахимов с радостью согласился, и Лазарев стал его наставником на долгие годы.

Экспедиция «Крейсера» продолжалась почти три года. Нахимов побывал в Европе, Америке и на тихоокеанских островах. У берегов Калифорнии он едва не погиб, пытаясь спасти упавшего за борт канонира. Во время плавания Нахимова повысили в звании до лейтенанта, а по возвращении в Россию наградили орденом Святого Владимира 4-й степени.

Как отмечают историки, многие из сослуживцев будущего военачальника Нахимова стали декабристами. Однако сам он революционные идеи не разделял и в декабре 1825 года уехал в отпуск в родительское имение. Но когда восстание на Сенатской площади было подавлено и Нахимова стали допрашивать о его связях, он не отрёкся от товарищей, участвовавших в декабрьских событиях.

В начале 1826 года Нахимов получил назначение в Гвардейский экипаж. Оно сулило Павлу материальные выгоды и блестящие карьерные перспективы. Но при переводе в гвардию ему пришлось бы забыть о дальних морских походах. Поэтому Нахимов, заручившись поддержкой родственников, добился перевода на строящийся в Архангельске корабль «Азов». Его начальником вновь стал Михаил Лазарев.

Наваринское сражение

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Судя по дошедшей до наших дней переписке Нахимова, в Архангельске Павел влюбился, но семью так и не создал. Согласно некоторым источникам, он якобы сватался к дочери командира Архангельского порта, однако из-за скромного достатка получил отказ. Насколько эти данные достоверны, неизвестно — в наиболее полных биографиях адмирала они не фигурируют.

Во время службы на «Азове» Нахимов принял участие в событиях Греческой национально-освободительной революции, в частности, в Наваринском сражении 20 октября 1827 года, в котором англо-русско-французская эскадра разгромила турецко-египетский флот. «Азов» особо отличился в сражении. Он стоял в центре союзного флота, сражаясь с пятью вражескими кораблями одновременно. Экипаж Лазарева потопил три фрегата и корвет неприятеля, а один линейный корабль вынудил выброситься на мель. За время боя «Азов» получил 153 пробоины, а Нахимов вошёл в число особо отличившихся в Наваринском сражении офицеров. За проявленные доблесть и отвагу он был произведён в капитан-лейтенанты и удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.

Во время Русско-турецкой войны 1828—1829 годов Нахимов командовал корветом «Наварин» и участвовал в блокаде пролива Дарданеллы. В 1832 году он был назначен командиром фрегата «Паллада», а год спустя спас российскую эскадру, которая выполняла задание у восточного берега Балтийского моря и сбилась с курса из-за плохой погоды. Увидев, что другие корабли идут на скалы, командир «Паллады», которая была замыкающим кораблём, принял самостоятельное решение изменить курс и палить из пушек, чтобы предупредить эскадру об опасности. В итоге повреждения получил всего один корабль.

Фрегат "Паллада"

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В 1834 году Нахимов был назначен командиром строящегося в Николаеве корабля «Силистрия». Лазарев высоко отзывался о своём подчинённом: «... служит здесь образцом для всех командиров кораблей».

В 1840-е годы Павел Нахимов принял участие в Кавказской войне, высаживая на восточном берегу Чёрного моря десанты и поддерживая их артиллерией. В 1845 году он был произведён в контр-адмиралы.

«Нахимов — это идеальный военный моряк: умный, хладнокровный, мужественный. Он полностью посвятил свою жизнь флоту. Служба Родине для него всегда была на первом месте», — рассказал в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Крымская война

16 октября 1853 года Османская империя объявила войну России, а уже в конце ноября эскадра Черноморского флота под командованием Павла Нахимова вступила в бой с турецкими военно-морскими силами в районе Синопа.

В турецкую эскадру входили семь фрегатов, три корвета, два параходофрегата, два брига и два военных транспортника. Под командованием Нахимова находились шесть линейных кораблей и два фрегата. Утром 30 ноября русские корабли, несмотря на ожесточённый огонь османских береговых батарей, прорвались к Синопскому рейду и открыли огонь по вражеским судам. Спастись из бухты удалось только одному турецкому параходофрегату. Все остальные османские корабли и береговые батареи были уничтожены. Турки потеряли в бою около 3,2 тыс. человек, а русские — 38.

Как рассказал RT руководитель проектов в историческом парке «Россия — Моя история» Денис Кузнецов, благодаря победе под Синопом российский флот завоевал господство на Чёрном море — Османская империя лишилась возможности высаживать десанты на Кавказе.

«Синопская битва стала последним крупным сражением парусного флота. Нахимов в этом сражении продемонстрировал высочайшее флотоводческое мастерство. Это одна из крупнейших побед российских военных моряков в истории», — подчеркнул Константин Стрельбицкий.

Весной 1854 года к войне против России присоединились Англия и Франция, опасавшиеся усиления позиций официального Санкт-Петербурга на Балканах и Ближнем Востоке. В сентябре того же года в Крыму высадился англо-франко-турецкий корпус. Он попытался сходу взять Севастополь, но гарнизон города отбил вражескую атаку. Началась Севастопольская оборона, продолжавшаяся до осени 1855 года. Нахимов перевёл на берег моряков своей эскадры и принял самое активное участие в боевых действиях на суше.

Синопский бой

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«Нахимов появлялся на самых трудных участках обороны города, вселяя уверенность в сердца защитников Севастополя», — рассказал RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

После гибели Владимира Корнилова и отзыва из города Михаила Станюковича, 9 марта 1855 года, Нахимов был назначен командиром порта и военным губернатором Севастополя.

«Нахимов лично управлял войсками и пользовался колоссальным авторитетом у личного состава гарнизона города», — отметил Денис Кузнецов.

Адмирал Нахимов на севастопольском бастионе

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Историки называют Нахимова «душой обороны Севастополя». Он принципиально не прятался от врага и выходил на передовые позиции в форме с адмиральскими эполетами. Однажды, во время атаки противника на передовые позиции русских войск, он даже участвовал в рукопашной схватке с кортиком в руках.

10 июля 1855 года во время объезда позиций на Малаховом кургане Севастополя Нахимов получил ранение в голову штуцерной пулей. Два дня спустя он умер. Город после его смерти продержался ещё два месяца, после чего российские войска отошли на северную сторону Севастопольской бухты.

Открытия памятника Павлу Нахимову в Севастополе

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«Нахимов стал одним из наиболее выдающихся командиров в истории русского флота. Он доказал, что, благодаря мужеству, хладнокровию и хорошему знанию военного искусства можно находить правильные решения даже в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Память о нём чтят на российском флоте. Не зря его имя носят ордена и военно-морские учебные заведения. Это высшая форма признания для военного моряка», — подытожил Виталий Захаров.