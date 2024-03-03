Уникальная операция: как русские моряки под командованием Ушакова изгнали французов с острова Корфу

225 лет назад перед российско-турецкой эскадрой под командованием Фёдора Ушакова капитулировал французский гарнизон острова Корфу в Ионическом море. Флотоводец лишил республиканскую Францию одного из ключевых опорных пунктов в регионе, проведя уникальную для того времени военную операцию, — ведущую роль в штурме мощных французских укреплений на острове сыграли флот и морская пехота. После победы на Ионических островах была создана республика, которая находилась под совместным протекторатом Санкт-Петербурга и Константинополя. Остров Корфу несколько лет служил России военно-морской базой для операций в Средиземном море.

3 марта 1799 года французский гарнизон острова Корфу капитулировал перед русско-турецкой эскадрой под командованием Фёдора Ушакова. Эта победа стала уникальной для своего времени, поскольку основой сил, принудивших к сдаче мощную приморскую крепость, был флот.

«Русские были освободителями»

В 1790-е годы войска республиканской Франции успешно действовали на различных театрах боевых действий, вызывая серьёзные опасения у глав европейских и средиземноморских держав. В 1792—1793 годах была создана первая антифранцузская коалиция, в которую входили Великобритания, Испания, а также итальянские и германские государства. Но она развалилась в результате победы Франции в Итальянской кампании.

«Франция в конце XVIII века проводила агрессивную политику и захватила обширные земли в Средиземноморье», — рассказал в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Валерий Куличков.

Ионический архипелаг долгое время находился под властью Венецианской республики, оккупировав которую, французы в 1797 году захватили и острова в Ионическом море. Причём Наполеон Бонапарт подчёркивал, что острова Корфу, Занте и Кефаллония для Франции важнее Италии. Они служили французам опорными базами для дальнейших действий в Восточном Средиземноморье.

Жители Ионических островов ожидали, что республиканская Франция освободит их от венецианского господства, но вместо этого получили жестокий оккупационный режим и вынуждены были терпеть грабежи, насилие, реквизиции имущества и другие грубые нарушения их прав.

Вид на Корфу, неизвестный художник XVIII века

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© DEA / A. DAGLI ORTI

В 1798 году в Санкт-Петербург начали поступать сведения о том, что во французских портах формируются мощные военно-морские силы и десантные части. Это спровоцировало сильные опасения относительно возможных атак Франции на Черноморское побережье России. Однако французы взяли курс на Ближний Восток, захватив входившие в состав Османской империи Египет и Сирию. Это стало важным геополитическим шагом в направлении британских колоний в Азии. Великобритания инициировала создание второй антифранцузской коалиции, в состав которой также вошли Российская, Османская и Священная Римская империи, Королевство обеих Сицилий.

Османская империя обратилась к России за военной помощью. 24 августа 1798 года из Севастополя в направлении Средиземного моря выдвинулась эскадра Черноморского флота в составе шести линейных кораблей, семи фрегатов и трёх посыльных судов. На их борту находились около 7,4 тыс. военнослужащих, включая 1,7 тыс. человек десанта, а также 792 орудия. Командовал эскадрой вице-адмирал Фёдор Ушаков. В проливе Дарданеллы к российской эскадре присоединилась турецкая под командованием вице-адмирала Кадыр-бея, которая также была подчинена Ушакову. Кроме того, Османская империя приняла на себя обязательства по обеспечению объединённой эскадры продовольствием, материалами для ремонта судов и личным составом для десантных операций.

Великобритания требовала направить российско-турецкую эскадру к берегам Египта на помощь английскому флоту. Однако Ушаков выступил против такого шага. Российское командование решило ограничить поддержку британцев несколькими кораблями, а основные силы эскадры бросить на освобождение Ионического архипелага и защиту Балканского полуострова.

Старая гавань Корфу

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Подойдя к греческим берегам, эскадра Ушакова начала атаковать французские гарнизоны Ионических островов. Те один за другим сдавались. Ушаков отпускал французских военных на свободу под честное слово не воевать против России, а также потребовал от них вернуть награбленное имущество местному населению. Жители островов, в свою очередь, присоединялись в качестве добровольцев к российским силам.

«С политической точки зрения расстановка сил была однозначной. Французы выступали в роли захватчиков, а русские были освободителями», — отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Однако турецкие союзники доставили Ушакову неприятности. Русские военные вынуждены были защищать жителей Ионических островов от грабежей и насилия со стороны османских солдат. Кроме того, турецкие власти нарушали свои обязательства по поставкам продовольствия и предоставлению пехоты для участия в штурмовых действиях.

Вид на Корфу, 1799, художник Александр Самсонов

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В ноябре 1798 года эскадра Ушакова подошла к самой мощной и хорошо укреплённой военной базе французов на Ионическом архипелаге — острову Корфу.

«Отнеслись по-рыцарски»

Крепость Корфу, построенная ещё венецианцами, а затем захваченная французами, находилась в восточной части острова. Её цитадель (Старая крепость) была отделена каналом от города, окружённого рвом и двойным валом с бастионами. Со стороны суши позиции французов были прикрыты также Новой крепостью с укреплениями в скале и тремя фортами. С моря французские укрепления защищали пять артиллерийских батарей острова Видо и стоявшие у берега военные корабли. На Видо находились несколько сотен французских военных, а гарнизон крепости Корфу составлял до 3,7 тыс. человек при 650 орудиях. В кладовых крепости находились запасы продуктов на полгода. По словам историков, крепость Корфу была одной из мощнейших в Европе конца XVIII века и её штурм был нетривиальной задачей.

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«Город Корфу занимал важное стратегическое положение в регионе, находясь на пересечении ключевых морских путей, поэтому он был очень хорошо защищён», — рассказал Валерий Куличков.

Прибывшие на русские корабли корфиоты сообщили Ушакову, что незадолго до прихода эскадры на острове началось антифранцузское восстание. Захватчики подавили его, применив против гражданского населения артиллерию. Русские офицеры получили от местных жителей ценную информацию о противнике и начали набирать островитян в добровольческие отряды.

Изучив обстановку, Ушаков приказал высадить в неподконтрольной французам части острова отряды морских гренадеров и артиллеристов с орудиями. Произошли первые столкновения на суше. В ходе одной из вылазок французы смогли добиться временного успеха, но вскоре вынуждены были бежать после штыковой атаки русских гренадеров. Российским артиллеристам удалось закрепиться на острове, они регулярно обстреливали французские позиции со стороны суши.

Французские суда поначалу вступали в ожесточённые артиллерийские перестрелки с российскими кораблями, однако, получив сильные повреждения, эти попытки прекратили.

«Серьёзные бои на Корфу шли ещё задолго до основного штурма крепости», — подчеркнул в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин.

Портрет адмирала Фёдора Ушакова

© Wikimedia Commons/Public Domain

Зима принесла русской эскадре дополнительные сложности. Сохранялись проблемы с поставками продовольствия, не хватало тёплой одежды. Ушаков за личные средства закупил для караульной службы короткие албанские бурки.

Осознавая, что осада французских позиций может идти ещё долго, а на боевые качества предоставленной Османской империей пехоты рассчитывать не стоит, Ушаков решился на уникальный для того времени военный ход — штурм вражеских укреплений с акцентом на действия кораблей и морской пехоты.

Ключом к французским позициям Ушаков считал остров Видо. Корабли русско-турецкой эскадры ожесточённым огнём с трёх сторон подавили французские береговые батареи. На острове был высажен десант из более чем 2 тыс. моряков и морских гренадеров. Лишь небольшой части французов удалось бежать с Видо. Большая часть гарнизона острова погибла от артиллерийского огня или сдалась в плен. Причём русским военным пришлось защищать французов от турок, которые бросились отрезать головы сдающимся в плен — за них в турецких войсках полагалась плата. По словам историков, Кадыр-бей по настоянию Ушакова запретил такую жестокость и обещал вознаграждать только за живых пленных, но русским войскам всё же пришлось вмешаться.

Взятие Корфу на почтовой марке России

© Wikimedia Commons/Public Domain

Одновременно с атакой кораблей на Видо начался и общий штурм крепости Корфу. Первый приступ французам удалось отбить, но их успех был недолгим. Русским военным и нанятым Ушаковым на службу албанцам удалось захватить вражеские форты и развернуть их пушки против французов. Это ошеломило неприятеля. Пали и другие внешние укрепления.

Командование французского гарнизона отправило к Ушакову парламентёров, предложивших заключить перемирие на время обсуждения условий сдачи крепости. Вице-адмирал распорядился прекратить боевые действия на 24 часа.

3 марта 1799 года был официально подписан акт капитуляции французского гарнизона. Командованию российско-турецкой эскадры передавались укрепления с артиллерией, военным снаряжением и запасы продовольствия. Личный состав гарнизона вышел из укреплений с соблюдением воинских почестей, передав победителям знамёна и оружие (за исключением офицеров и генералов).

Памятник выдающемуся русскому флотоводцу адмиралу Фёдору Ушакову в Керкире — столице греческого острова Корфу. Скульптор — Виктор Айзинов

РИА Новости

© Юлия Жеглова

Российско-турецкое командование гарантировало доставку сдавшихся французских военных в Тулон под честное слово, что они 18 месяцев не будут участвовать в войнах против России, Турции и их союзников.

«Русские к пленным французам отнеслись по-рыцарски», — отметил Сергей Перелыгин.

На Корфу в плен сдались более 2,9 тыс. французских военных. Русские потеряли при штурме около ста человек убитыми и ранеными. В качестве трофеев объединённая эскадра получила свыше 600 орудий, около 5,5 тыс. единиц стрелкового оружия, значительное количество боеприпасов.

Личный состав эскадры получил награды от властей как Российской, так и Османской империй.

«Ура русскому флоту! Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом», — приветствовал кампанию Ушакова великий полководец Александр Суворов.

Крепость на Корфу

Legion-Media

© Jan Huebner

При поддержке Ушакова жители освобождённого архипелага основали Республику Семи Соединённых Островов. Она находилась под протекторатом Российской и Османской империй. Наибольшим политическим влиянием в новом государственном образовании пользовалась местная аристократия, однако сама форма правления, по словам историков, была прогрессивной. Россия получила возможность использовать остров Корфу в качестве военно-морской базы. Такой расклад сохранялся до 1807 года, когда Ионические острова по условиям Тильзитского договора отошли Франции.