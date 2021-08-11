«Турецкий флот утратил боеспособность»: какую роль в истории России сыграло сражение при Калиакрии

230 лет назад произошло морское сражение при Калиакрии. Российский флот под командованием контр-адмирала Фёдора Ушакова разгромил османские военно-морские силы. Исход битвы позволил России заключить выгодный для неё Ясский мир, поставил точку в попытках Турции вытеснить Российскую империю из Чёрного моря и стал важным этапом в освобождении Балкан от османского господства, отмечают эксперты.

11 августа 1791 года (31 июля по старому стилю) у берегов захваченной турками Болгарии произошло сражение при Калиакрии. Оно сыграло важную роль в завершении Русско-турецкой войны 1787—1791 годов и содействовало заключению Ясского мира на выгодных для России условиях.

Русско-турецкая война

По словам историков, заключение в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мира, позволившего России закрепиться в Северном Причерноморье и на Кавказе, а также присоединение Крыма к Российской империи вызвало сильное недовольство у османских властей. Турки стремились к реваншу.

Воинственные настроения в Османской империи подогревались европейскими державами, в частности Великобританией, обещавшей туркам дипломатическую поддержку. В 1787 году Турция выдвинула России ультиматум, потребовав от Санкт-Петербурга отказаться от Крыма и поддержки Картли-Кахетии, а также согласиться на досмотр российских судов, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы. Екатерина II отвергла требования Стамбула, и 24 августа 1787 года Турция объявила Российской империи войну. Вскоре на стороне России в боевые действия вступила Священная Римская империя.

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Осенью турки высадили десант на Кинбурнской косе, но были разбиты российскими войсками. В дальнейшем силы Российской империи взяли Хотин и Очаков. В 1789 году российско-австрийские войска под командованием Александра Суворова разгромили турок в Фокшанском и Рымникском сражениях.

В 1790-м турки сконцентрировались на боевых действиях на Кавказе и в районе крымского побережья. Ситуация осложнилась тем, что Священная Римская империя заключила сепаратный мир с османами. Тем не менее российские войска взяли штурмом Измаил, а в 1791 году переправились через Дунай и нанесли туркам поражение на территории современной Румынии. Успешно действовала российская армия и на Кавказе.

«Турки терпели поражения в полевых сражениях. Главная проблема была в том, что на дипломатическом фронте против России выступали Англия и Пруссия, желавшие, чтобы Санкт-Петербург пошёл на уступки Османской империи. Казалось, что существовал даже риск вступления Пруссии в войну. Поэтому России был срочно нужен мир на выгодных условиях», — рассказал в беседе с RT профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин.

С. Шифляр. Штурм Измаила 11 (22) декабря 1790 года. Гравюра (разукрашенная версия). Выполнена по акварельному рисунку художника-баталиста Михаила Иванова. Основой для рисунка послужили натурные зарисовки, сделанные во время боя

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По словам историков, власти Османской империи решили добиться более выгодного военно-политического положения, установив контроль над акваторией Чёрного моря. Чтобы усилить свой флот, турки решили использовать против России даже североафриканских корсаров.

Как отметил в разговоре с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров, Османской империи удалось собрать военно-морскую группировку, превосходившую силы российского флота на Чёрном море примерно в полтора раза. Некоторое время по разным причинам то российские, то турецкие моряки избегали решающего сражения. Но в начале августа 1791 года командующий силами Черноморского флота контр-адмирал Фёдор Ушаков после тщательной подготовки вывел российские корабли из Севастополя на поиски турецкого флота.

Сражение при Калиакрии

Турецкие суда были отведены к мысу Калиакрия (в наши дни это территория Болгарии). Фёдор Ушаков обнаружил их 11 августа 1791 года в районе полудня.

«Османами командовал капудан-паша Гиритли Хуссейн, а его помощником (главным «патрона») был назначен Сейди-Али (в русских источниках — Саид-Апи)», — пишет историк военно-морского флота Сергей Махов.

Согласно турецким данным, в эскадру Османской империи входили 20 линейных кораблей, 25 фрегатов, шесть шебек, пять бомбардирских судов, десять кирлангичей и 15 транспортов. В российских источниках указывается несколько меньшая численность турецкого флота, что может быть связано с разночтениями в классе отдельных кораблей. Под командованием Ушакова находились 16 (в некоторых источниках — 15) линейных кораблей, два бомбардирских судна, два фрегата, брандер, репетичное судно и 17 крейсерских судов.

Несмотря на огонь турецких береговых батарей, флот под командованием Ушакова в походном строю, не перестраиваясь в линию, прошёл между побережьем и турецким флотом, занял выгодное наветренное положение и атаковал врага.

«Этот манёвр был настолько неожиданным, что турки не смогли расположиться в боевую линию. Более того, несколько их кораблей столкнулись», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Герман Артамонов.

Портрет адмирала Фёдора Ушакова

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Ушаков на корабле «Рождество Христово» атаковал флагманское судно противника и вынудил его выйти из боя. Российская эскадра открыла эффективный огонь по основным силам турецкого флота.

«Ушаков, увлёкшись боем, очутился со своим кораблём в середине турецкого флота, левым бортом он отбивался от двух больших фрегатов, а с кормы и правого борта его атаковали два турецких линкора, но вскоре ему на выручку подошли отставшие передовые корабли — «Святой Александр Невский», «Иоанн Предтеча» и «Фёдор Стратилат»», — пишет Сергей Махов.

Не выдержав обстрела, турецкие корабли прекратили бой и начали спешное отступление в сторону Босфора.

Сражение при Калиакрии

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«Победу удалось одержать благодаря высокоманёвренной тактике Ушакова, высокой дисциплине и спайке экипажей, отличному офицерскому составу», — заявил в беседе с RT историк и писатель Дмитрий Володихин.

По словам Виталия Захарова, тактика, использованная Ушаковым в сражении при Калиакрии, была новаторской. В дальнейшем похожим образом действовал против французов британский адмирал Горацио Нельсон в Трафальгарской битве.

«Турецкий флот утратил боеспособность», — подвёл итог сражения при Калиакрии Игорь Курукин.

Османский султан Селим III был разъярён и заявил, что командование флота своим поведением оскорбило его. Турецкие дипломаты получили команду заключить мир с Россией на любых условиях.

Памятник Фёдору Ушакову на мысе Калиакра

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По словам Виталия Захарова, Турция была разгромлена и на суше, и на море. Османская империя временно утратила возможность вести войну против России. Более того, русские войска, успешно действуя за Дунаем — на территории современной Румынии и у берегов Болгарии, — фактически положили начало освобождению Балкан.

Уже в день сражения при Калиакрии в Галаце было заключено перемирие между Россией и Турцией. А в начале 1792 года между Российской и Османской империями был подписан Ясский мир. Турция согласилась с включением Крыма в состав России, расширением Российской империи до реки Кубань, а также передала под власть Санкт-Петербурга междуречье Южного Буга и Днестра.