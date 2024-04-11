«Успех по многим направлениям»: эксперты — о значимости запуска ракеты-носителя «Ангара-А5»

11 апреля 2024 года с космодрома Восточный был осуществлён первый запуск российской тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5». До этого старт дважды переносили из-за технических неполадок. Как отмечал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, подобные отмены пусков — «достаточно рядовое явление» для разработчиков, а текущий этап испытаний как раз нацелен на выявление всех возможных проблем. После запуска разгонный блок «Орион» успешно доставил на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку. По словам аналитиков, в ближайшем будущем «Ангара-А5» заменит ракету-носитель «Протон-М» и станет рабочей лошадкой российской космической программы.

В четверг, 11 апреля, был осуществлён первый пуск новой российской ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный. «Ракета-носитель отработала в штатном режиме», — сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Позднее стало известно, что разгонный блок «Орион» доставил на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку (это был первый полёт для «Ориона»). Как сообщили в госкорпорации, далее РБ «Орион» будет уведён на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи действующим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите.

В «Роскосмосе» отметили, что этим пуском начались лётно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями «Ангара» на космодроме Восточный.

В ходе пуска «Ангара-А5» также вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец» формата Cubesat 3U. Он был создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы.

Изначально старт был запланирован на 9 апреля, однако за две минуты до намеченного времени автоматика отменила пуск (его перенесли на сутки). Как сообщили в «Роскосмосе», это было вызвано сбоем в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя.

10 апреля старту помешала новая техническая неполадка, связанная, по результатам предварительного анализа телеметрии, со сбоем в системе контроля запуска двигателя. Пуск был отложен ещё на сутки.

Как отмечал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, подобные отмены пусков по техническим причинам — «достаточно рядовое явление» для разработчиков, а текущий этап ОКР «Амур» как раз нацелен на выявление всех возможных нюансов производственного, конструкторского, технологического и эксплуатационного характера.

После удачного запуска 11 апреля Борисов признался: «Для нас это были тяжёлые три дня, потому что это не телевизионное шоу и не запуск праздничного фейерверка. Это рутинная тяжёлая работа. Мы приступили к началу лётно-конструкторских испытаний, которые предназначены для того, чтобы выявить все недочёты, все нюансы и обеспечить надёжность в будущем при серийных запусках «Ангары».

Глава «Роскосмоса» обратился со словами благодарности к боевому расчёту, готовившему первый пуск «Ангары» с Восточного.

«Только благодаря их усилиям — они не сложили руки, они вдумчиво работали над исправлением всех ситуаций — в конце концов нас всех сегодня ждал успех», — заявил Борисов.

Как уточнил глава госкорпорации, это был четвёртый пуск «Ангары-А5» за десять лет (предыдущие осуществлялись с космодрома Плесецк) и проект пока находится на этапе тестирования.

«Ракета ещё не набрала нужного уровня готовности. Это естественный процесс. Это новый космодром, это совершенно новый старт, автоматический, поэтому все те технические сбои, которые произошли позавчера и вчера, — это нормальная работа для всех нас. Нам предстоит ещё очень много работать с ракетой, чтобы обеспечить её надёжность, а ей в 2028 году нужно будет запускать пилотируемый корабль», — подчеркнул гендиректор «Роскосмоса».

Заявление Юрия Борисова после пуска «Ангары-А5»

RT обсудил с экспертами значение удачного запуска «Ангары-А5» для российской космической программы.

— Какими преимуществами обладает ракета «Ангара-А5»?

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт:

— «Ангара-А5» пришла на смену программе «Протон-М». По массе полезной нагрузки они довольно близки: для «Ангары» — это 24 т, а для «Протона» — несколько меньше, 22,4 т. Однако «Протон-М» — это довольно старый носитель, проекту уже 60 лет — возраст приличный. Кроме того, он использует высокотоксичное горючее и окислитель. Такой выбор топлива был оправдан в те времена, когда «Протон» разрабатывался, поскольку тогда он предназначался для военных целей. Для гражданских же задач, конечно, это не самое лучшее решение. Поэтому был создан проект нового носителя.

Важно также и то, что «Ангара» разработана с учётом возможности дальнейших модификаций. Например, массу полезной нагрузки можно увеличить. Модульный принцип изготовления также повышает надёжность и упрощает изготовление носителя.

Астроном, кандидат физико-математических наук, доцент МГУ Владимир Сурдин:

— Одним из плюсов этого проекта является модульность ракеты. Из отдельных модулей можно собрать лёгкий, средний или более мощный варианты «Ангары» в зависимости от потребности тех, кто заказывает запуск. Это также удешевляет производство и облегчает работу. Одним словом, это шаг вперёд, и очень хорошо, что он был сделан.

Кроме того, «Ангара-А5» — экологически безопасная ракета. До сих пор в нашей космонавтике была одна столь мощная ракета — «Протон-М». Она летала на очень опасном и ядовитом топливе (гептиле. — RT). А ведь у ракеты ступени после отделения падают на чью-то территорию. Теперь у нас будет мощная и безопасная ракета.

Ведущий программы «Российский радиоуниверситет» на Радио России Дмитрий Конаныхин:

— «Ангара-А5» — это новая ракета, которая будет в ближайшее время выводить на орбиту блоки для строящейся российской орбитальной станции. Этот процесс может начаться через три года и продолжится до 2030 года. То есть эта ракета — рабочая лошадка российской орбитальной станции.

Кроме того, «Ангара-А5» будет использоваться для пилотируемой программы — космонавты будут летать с космодрома Восточный на этой ракете. Также она станет основным носителем для выведения тяжёлых спутников на орбиту, в том числе в интересах Министерства обороны России. Иными словами, это основная ракета нашей космонавтики на ближайшие лет 20.

«Ангара-А5»

РИА Новости

© Сергей Бобылев

— Какой ожидается спрос на использование «Ангары-А5»?

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт:

— Спрос очень большой: пусковые услуги востребованы сейчас и будут востребованы дальше. Можно обратиться к опыту «Протона»: во времена, которые мы все с вами ещё помним, он совершал до 12 запусков в год. По-видимому, этот запрос останется и для «Ангары». При этом планируется не только обслуживать наши заказы, но, я думаю, есть заказчики и за рубежом. Так что успешный испытательный пуск — это успех по многим направлениям одновременно.

— До сегодняшнего старта было две отмены пуска. Насколько это рядовой случай для подобных испытаний?

Ведущий программы «Российский радиоуниверситет» на Радио России Дмитрий Конаныхин:

— Для испытаний это абсолютно рядовой случай, это происходит сплошь и рядом, потому что это очень сложная техника. Такие переносы постоянно случаются и у американцев, и у нас. Тем более что это был, подчеркну, испытательный пуск: это новый космодром и новая ракета. Так что подобные заминки — нормальное явление.

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН Евгений Слюта:

— Это стандартный, рядовой случай. И не только для испытаний или для первого запуска, но и вообще для запуска космических аппаратов, космических кораблей. Например, в той же самой Америке запуск не только новой, но и достаточно уже испытанной техники могут отложить, если есть какая-то проблема: будь то погода или незначительная техническая неполадка. Всегда должна быть 100%-ная уверенность в успешном запуске.

— К запуску «Ангары» было приковано внимание экспертов, СМИ и общества. В чём важность этого события?

Ведущий программы «Российский радиоуниверситет» на Радио России Дмитрий Конаныхин:

— Это событие важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, Восточный сейчас становится главным космодромом нашей Родины. Во-вторых, с него была запущена новая ракета — «Ангара-А5», которая идёт на замену «Протону-М». И на обозримую перспективу «Ангара-А5» станет как для военной, так и для гражданской космонавтики России главным средством доставки грузов.

Астроном, кандидат физико-математических наук, доцент МГУ Владимир Сурдин:

— В истории новой России это первая ракета, которую сделали новые инженеры, новое поколение ракетчиков. Это важно. Это значит, что мы постепенно возвращаем себе опыт советской космонавтики, который довольно долго рассеивался, терялся. Теперь наши инженеры вновь научились делать большие ракеты.