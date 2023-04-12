«Космос — это поле деятельности человечества в целом»: научный сотрудник Эйсмонт — о перспективах полётов на Луну и Марс

Интерес человечества к космосу только растёт, что связано не только с повышением уровня образования, но и со стремлением познать себя. Об этом в интервью RT рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. По его мнению, желание полететь в космос естественно, потому что человек всегда стремится к расширению границ и познанию неизвестного.

— Недавно вы заявили, что российские космонавты смогут полететь на Луну в ближайшее десятилетие. Что для этого нужно сделать?



— Для того чтобы отправить космонавтов на Луну, прежде всего предполагается создать сверхтяжёлый носитель. Но есть более эффективные способы отправки с использованием просто тяжёлого носителя. Правда, людей с его помощью пока не запускали, а это значит, что нужны дополнительные разработки. Для запуска экипажа с целью посадки на Луну с возвращением нужен носитель со стартовой массой около 2800 т, даже больше. У российской ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангары-А5» стартовая масса — около 700 т. Можно запустить четыре «Ангары» и собрать конструкцию, необходимую для экспедиции, на орбите. Такой способ ранее предлагал советский учёный Сергей Королёв, но по этому пути тогда не пошли.

Также по теме «Седьмой континент Земли»: научный руководитель российской лунной программы — об экспедиции «Луна-25» На фоне возросшего научного интереса к естественному спутнику Земли в мире начинается вторая лунная гонка. Об этом в эксклюзивном...

— Можно ли ожидать, что в далёком будущем мы сможем жить на другой планете?

— О какой планете может идти речь? Конечно же, о Марсе. Через пять — семь лет можно уже будет отправить экспедицию на Марс, это реализуемо. Путешествие туда займёт семь месяцев, обратно — столько же. При этом лететь можно только в окна запуска. Допустим, мы прилетели на Марс. Там придётся побыть полгода — это уже получается чуть ли не поселение, нужно обеспечить условия выживания. Предполагается, что на Марсе есть пещеры и космонавты могут это время находиться в них. Зачем они нужны? Потому что радиация в районе Марса заметно выше, чем та, которую получает космонавт, находящийся на орбите спутника Земли.

Нужно гарантировать, что в условиях воздействия межгалактической радиации здоровью космонавтов не будет нанесён ущерб, поэтому такие укрытия необходимы. Если есть укрытие, то можно говорить о более длительных сроках пребывания. Но пока следующий этап — просто экспедиция человека на Луну.

— Недавно аналитики выяснили, что более трети россиян хотели бы совершить путешествие в космос. Как вы думаете, почему интерес к космосу растёт?

— Интерес к космосу растёт в силу нескольких ключевых причин. Прежде всего это связано с ростом уровня образования, и вместе с тем возрастает и интерес к тому, что неизвестно. Что привлекает человека в космосе? Это, конечно, связано с интересом человека к самому себе, потому что один из способов понять себя — через космос. Взглянуть на себя из космоса, сравнить то, к чему мы привыкли, с другими условиями.

— Как вы считаете, стоит ли больше рассказывать о космосе в школе?

— Можно видеть совершенно отчётливо рост интереса школьников, студентов к этому направлению человеческой деятельности.

Мне кажется, что желание полететь в космос — очень естественное. Такое же, как желание просто полететь на самолёте, возникшее на заре авиации. Это свойство человека — расширить зоны достижимости, подняться на большую высоту, откуда видна Земля, увидеть, что небо становится чёрным.

Есть и интуитивное стремление познать то, что на самом деле непонятно, неясно и не было никогда прочувствовано, то есть такое естественное человеческое любопытство.

— Какой научный прорыв был бы важен для мирового сообщества с точки зрения изучения и освоения космоса, но пока, к сожалению, невозможен?

— Путешествие человека к планетам, которые находятся дальше, чем Марс. И тем более пока невозможен полёт за пределы Солнечной системы. Об этом написаны фантастические книги и сняты фильмы, но пока говорить о том, что мы можем путешествовать дальше, чем на Марс, довольно трудно.

Ещё одним прорывом могло бы стать изучение далёких астероидов, которые представляют интерес для науки, особенно если удастся что-то найти на их поверхности — то, чего нет на Земле. Например, какие-то ресурсы, запасы которых на нашей планете ограниченны.

РИА Новости

© Максим Блинов

— Как вы считаете, каким должен быть современный космонавт?

— На первое место я бы поставил такие качества, как доброжелательность и любовь к ближнему. На второе место — высокий уровень интеллекта, на третье — достойное образование.

— Какая страна сейчас является лидером в освоении и изучении космоса?

— Есть много направлений деятельности в этой сфере, и по ним разные страны продвинулись в разной степени. В пилотируемых полётах, безусловно, Россия удерживает лидерство. Если говорить о полётах к краю Солнечной системы, то здесь наибольших успехов достигли американцы. Если рассмотреть задачи изучения планет, например Марса, некоторые скажут, что и здесь лидируют США, но это не совсем так: успехи американцев достигнуты с применением российских научных приборов.

Это некое сообщество, где успехи одних участников вовсе не затмевают успехи других, а, наоборот, стимулируют — такая ситуация сложилась навсегда. Космос — это поле деятельности человечества в целом.

— Как вы считаете, популярна ли сейчас профессия космонавта?

— Желающих стать космонавтами очень много. Если объявить конкурс, я думаю, что отбоя не будет, несмотря на все опасности. Почему? Это интересно!