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Ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец»

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Российская госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что ракета-носитель «Ангара-А5» вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец» частной компании.
Ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец»
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram госкорпорации.

«Сегодня разгонный блок «Орион», запущенный первой ракетой-носителем «Ангара-А5», доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат «Гагаринец», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что данный спутник был сделан российской частной компанией Avant Space. Космический аппарат предназначается для отработки элементов служебной платформы.

Ранее сообщалось, что ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный и успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион».

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