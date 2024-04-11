Ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный
Состоялся первый пуск ракеты «Ангара-А5» с построенного на космодроме Восточный стартового комплекса.
- РИА Новости
Госкорпорация «Роскосмос» ведёт трансляцию запуска на своей странице в YouTube.
Ранее госкомиссия вновь допустила первую ракету-носитель «Ангара-А5» до пуска.
Запуск «Ангары» с Восточного 10 апреля был отменён второй раз из-за сбоя в двигателе.
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