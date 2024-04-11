Ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный

Состоялся первый пуск ракеты «Ангара-А5» с построенного на космодроме Восточный стартового комплекса.

Госкорпорация «Роскосмос» ведёт трансляцию запуска на своей странице в YouTube.

Ранее госкомиссия вновь допустила первую ракету-носитель «Ангара-А5» до пуска.

Запуск «Ангары» с Восточного 10 апреля был отменён второй раз из-за сбоя в двигателе.