Госкомиссия вновь допустила первую ракету-носитель «Ангара-А5» до пуска

Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему первому пуску ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Роскосмоса». По данным госкорпорации, старт намечен на 12:00 мск 11 апреля. Ранее пуск «Ангары» с Восточного был отменён второй раз из-за сбоя в двигателе.