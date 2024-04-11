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Госкомиссия вновь допустила первую ракету-носитель «Ангара-А5» до пуска

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Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему первому пуску ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, старт намечен на 12:00 мск 11 апреля.

Ранее пуск «Ангары» с Восточного был отменён второй раз из-за сбоя в двигателе.

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