Борисов: пуск «Ангары» с Восточного отменён второй раз из-за сбоя в двигателе
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, данный этап предусматривает нюансы производственного, конструкторского, технологического или эксплуатационного характера.
«Для разработчиков отмена пуска по техническим причинам — это достаточно рядовое явление», — заявил Борисов.
Третья попытка пуска запланирована на 11 апреля.
9 апреля первый пуск ракеты «Ангара-А5» с построенного на космодроме Восточный стартового комплекса также был отменён.
10 апреля пуск снова отменили.