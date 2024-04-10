Борисов: пуск «Ангары» с Восточного отменён второй раз из-за сбоя в двигателе

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов назвал вторую подряд отмену первого пуска ракеты «Ангара» с космодрома Восточный рядовым событием. Третья попытка запланирована на 11 апреля.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, данный этап предусматривает нюансы производственного, конструкторского, технологического или эксплуатационного характера.

«Для разработчиков отмена пуска по техническим причинам — это достаточно рядовое явление», — заявил Борисов.

Третья попытка пуска запланирована на 11 апреля.

9 апреля первый пуск ракеты «Ангара-А5» с построенного на космодроме Восточный стартового комплекса также был отменён.

10 апреля пуск снова отменили.