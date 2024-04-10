RT в Telegram
Подпишись

Борисов: пуск «Ангары» с Восточного отменён второй раз из-за сбоя в двигателе

Короткая ссылка
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов назвал вторую подряд отмену первого пуска ракеты «Ангара» с космодрома Восточный рядовым событием. Третья попытка запланирована на 11 апреля.
Борисов: пуск «Ангары» с Восточного отменён второй раз из-за сбоя в двигателе
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, данный этап предусматривает нюансы производственного, конструкторского, технологического или эксплуатационного характера.

«Для разработчиков отмена пуска по техническим причинам — это достаточно рядовое явление», — заявил Борисов.

Третья попытка пуска запланирована на 11 апреля.

9 апреля первый пуск ракеты «Ангара-А5» с построенного на космодроме Восточный стартового комплекса также был отменён.

10 апреля пуск снова отменили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить