Первый пуск ракеты «Ангара-А5» отменён

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с построенного на космодроме Восточный стартового комплекса отменён.

«Только что мы получили информацию об отмене пуска, будем ждать официальную информацию на сайтах и в соцсетях «Роскосмоса», — сказал комментатор трансляции, которую вела космическая госкорпорация.

Ракета с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должна была стартовать в 12:00.

«Ангара-А5» является экологически чистой ракетой, она не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.