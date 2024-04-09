Первый пуск ракеты «Ангара-А5» отменён
- РИА Новости
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«Только что мы получили информацию об отмене пуска, будем ждать официальную информацию на сайтах и в соцсетях «Роскосмоса», — сказал комментатор трансляции, которую вела космическая госкорпорация.
Ракета с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должна была стартовать в 12:00.
«Ангара-А5» является экологически чистой ракетой, она не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.