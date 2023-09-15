«Выдающееся достижение»: как советская станция «Зонд-5» осуществила первый в истории облёт Луны

55 лет назад СССР запустил автоматическую межпланетную станцию «Зонд-5», которая впервые в истории совершила облёт Луны и вернулась на Землю. Во время полёта Земля впервые была сфотографирована с расстояния 85 тыс. км, а находившиеся на борту «Зонда-5» две черепахи стали первыми из земных живых существ, которые смогли облететь Луну и вернуться обратно. По мнению аналитиков, запуск «Зонда-5» стал важным достижением советских конструкторов в рамках реализации лунной программы.

15 сентября 1968 года СССР запустил автоматическую межпланетную станцию «Зонд-5», которая впервые в мире совершила облёт Луны и через несколько суток вернулась на Землю. Полёт «Зонда-5» осуществлялся в рамках реализации советской лунной программы.

Напомним, в СССР в рамках этой программы одновременно создавалось три корабля: 7К-Л1 предназначался для облёта Луны, ЛОК — для посадки на Луну, а 7К-ОК был необходим для отработки и испытаний бортовых систем первых двух кораблей на орбите Земли и решения задач в околоземном пространстве.

«Зонд-5» представлял собой беспилотный вариант космического корабля 7К-Л1. Всего было создано 15 комплектов кораблей 7К-Л1, разгонных блоков и ракет УР-500К («Протон-К»). График их изготовления был утверждён 13 ноября 1965 года.

Кадр из документального фильма режиссёра Николая Макарова «Космический испытатель». Доставка космического корабля «Союз-3» на стартовую площадку космодрома Байконур

РИА Новости

© Николай Макаров

Как отмечают аналитики, к началу реализации программы по облёту Луны испытания УР-500К ещё не были завершены, поэтому руководством страны было принято решение объединить пуски кораблей 7К-Л1 с обкаткой ракеты-носителя УР-500К.

Первый экземпляр 7К-Л1 использовался для наземных испытаний в составе макетно-технологического комплекса. Второй в упрощённом варианте был запущен в сторону Луны 10 марта 1967 года. Все ступени ракеты отработали без нареканий. Запуск третьего 7К-Л1 8 апреля 1967 года оказался неудачным — корабль не долетел до Луны из-за технической ошибки. Четвёртая и пятая попытки также не увенчались успехом из-за нештатной работы разгонных ступеней.

Более успешным оказался старт шестого 7К-Л1, получившего обозначение «Зонд-4». Он был запущен 2 марта 1968 года. В течение семи суток системы корабля работали исправно, однако из-за сбоя системы ориентации во время возвращения на Землю аппарат вошёл в плотные слои атмосферы по неуправляемой траектории, из-за чего была включена система самоликвидации.

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Седьмой и восьмой запуски также оказались аварийными.

Наконец, старт ракеты с девятым 7К-Л1 15 сентября 1968 года ознаменовался успехом. Корабль, получивший наименование «Зонд-5», успешно вышел на заданную траекторию и через три дня после запуска с Байконура первым в мире облетел Луну на расстоянии 1960 км от её поверхности.

Во время полёта также впервые в истории Земля была сфотографирована с расстояния 85 тыс. км. 21 сентября корабль вошёл в атмосферу Земли и приводнился в акватории Индийского океана, где был подобран советскими моряками. При этом штатным местом посадки считалась территория Казахстана — «Зонд-5» отклонился от курса из-за несвоевременного выключения системы автономного управления и сбоев в работе датчиков.

Стоит отметить, что на борту корабля для проведения биологических экспериментов находились насекомые, бактерии, растения и две черепахи — они стали первыми из земных живых существ, которые облетели Луну и благополучно вернулись на Землю.

Американцы вырываются вперёд

После успеха «Зонда-5» советские конструкторы приступили к дальнейшим испытаниям. На очереди был запуск корабля «Зонд-6». В случае его успеха советские конструкторы могли перейти к подготовке пилотируемой миссии.

Пуск ракеты состоялся 10 ноября. Большая часть полёта прошла штатно: «Зонд-6» успешно совершил облёт Луны и сделал фотографии. Проблемы начались при возвращении на Землю. Аппарат удалось приземлить в расчётной точке, однако во время спуска произошла разгерметизация. Кроме того, тормозной парашют раскрылся слишком рано и оторвался от спускаемого аппарата. В результате корабль разбился, однако из него всё же удалось извлечь фотографии Луны.

Фотография восточного края Луны и планеты Земля, сделанная автоматической станцией «Зонд-6»

© epizodyspace.ru

В случае нахождения на борту «Зонда-6» людей такая авария привела бы к гибели экипажа, поэтому пилотируемый полёт пришлось отложить.

Из-за этой задержки первый облёт Луны с экипажем на борту удалось осуществить Соединённым Штатам: 21—27 декабря 1968 года американский корабль Apollo 8 с тремя членами экипажа на борту облетел спутник Земли. При этом изначально план полёта Apollo 8 предусматривал лишь испытания на околоземной орбите, однако после успеха советского «Зонда-5» американцы вынуждены были форсировать собственную лунную программу и отправили Apollo 8 сразу к Луне и с экипажем.

В дальнейшем СССР выполнил ещё несколько пусков 7К-Л1. 13-й экземпляр потерпел аварию в начале 1969 года, поэтому не получил обозначение «Зонд».

Запуск в августе того же года «Зонда-7» оказался первым полностью успешным: аппарат с манекенами на борту выполнил всю полётную программу и штатно приземлился в расчётной точке.

К этому моменту из 15 кораблей 7К-Л1 оставалось ещё три. Один из них с космонавтами на борту в апреле 1970 года планировалось запустить в полёт вокруг Луны. Однако этим планам было не суждено сбыться — высадка американцев на Луну 20 июля 1969 года сделала бессмысленным продолжение работ по программе 7К-Л1. 31 октября 1970 года проект был окончательно закрыт.

«Программа запуска «Зондов» была составной частью лунной программы СССР. После того как Советский Союз вышел из лунной гонки, этот проект стал не нужен и был свёрнут», — пояснил в разговоре с RT руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.

В свою очередь, ракету-носитель УР-500К ожидала более удачная судьба, чем проект 7К-Л1.

С начала испытаний в 1967 году «Протон-К» вывел на орбиту десятки космических грузов, в том числе аппараты для исследования Луны, Марса, Венеры и кометы Галлея. Кроме того, «Протон-К» доставил на орбиту первую в мире долговременную орбитальную станцию (ДОС) «Салют-1» и все последующие станции этой серии, а также ДОС «Алмаз», все модули для первой орбитальной станции «Мир» и российские модули «Заря» и «Звезда» для Международной космической станции.

Помимо этого, «Протон-К» вывел на орбиту часть спутников для российской навигационной системы «ГЛОНАСС». Последний пуск «Протона-К» был осуществлён 30 марта 2012 года. Ему на смену пришёл модернизированный «Протон-М».

«Гонка за Луну»

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований Натана Эйсмонта, на тот момент СССР и США в «гонке за Луну» фактически шли «ноздря в ноздрю», а успешный пуск «Зонда-5» стал «серьёзным шагом», который приближал осуществление полёта советских космонавтов на Луну.

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«Однако в СССР были совершены ошибки в планировании, которые в итоге привели к отставанию. Дело в том, что у нас такие серьёзные проекты строились на внутренней конкуренции — конструкторские бюро соревновались за право получить заказ. Это был обычный и, наверное, правильный подход. Но принимать решение, кто выигрывает в этом соревновании, нужно было на более ранней стадии, чем это было сделано в реальности. Промедление в этом вопросе привело к распылению ресурсов, что стало причиной отставания», — рассказал Натан Эйсмонт в беседе с RT.

Несмотря на закрытие лунной программы СССР, эксперты считают запуск «Зонда-5» и работы в рамках проекта 7К-Л1 большим достижением советской конструкторской школы.

«Этот проект был призван помочь обеспечить в будущем возвращение космонавтов с Луны. Кроме того, на «Зонде» находились животные для оценки радиационной ситуации на трассе полёта. По тем временам успешный пуск «Зонда-5» был, без сомнения, выдающимся достижением», — заключил Иван Моисеев.