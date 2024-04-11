«Роскосмос»: ракета «Ангара-А5» выполнила основную задачу

Представитель госкорпорации «Роскосмос» заявил, что разгонный блок «Орион» доставил испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту, в связи с чем можно считать, что ракета «Ангара-А5» выполнила свою основную задачу.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Основная задача первого пуска... ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжёлого класса «Ангара» на космодроме Восточный полностью выполнена», — сказал он.

По его словам, теперь разгонный блок «Орион» планируется вывести на орбиту хранения, чтобы он не мешал другим космическим аппаратам.

Ранее сообщалось, что ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный и успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион».

Также стало известно, что «Ангара-А5» вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец» частной компании.