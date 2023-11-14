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«Многократный выход на цель»: как создавались и совершенствовались противоспутниковые системы России

Как была разработана система ИС-МУ и другие средства противоспутниковой борьбы

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Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
45 лет назад в СССР началась разработка системы противоспутниковой борьбы под названием ИС-МУ. В её состав входил космический аппарат массой не менее 1400 кг, на борту которого размещались средства обнаружения и поражения целей. Принято считать, что отечественный арсенал средств борьбы с вражескими аппаратами включает спутники-инспекторы, ракетные и лазерные комплексы. По мнению экспертов, Москва обеспечила технологический задел, позволяющий ответить на милитаризацию космоса, которую могут начать США.
«Многократный выход на цель»: как создавались и совершенствовались противоспутниковые системы России
  • Иллюстративное изображение перехвата спутника
  • Gettyimages.ru
  • © 3DSculptor

14 ноября 1978 года Советский Союз запустил программу создания уникального орбитального комплекса, способного бороться со спутниками противника. Изделие получило название ИС-МУ.

Головным разработчиком был назначен Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Комета» (сейчас — АО «Корпорация «Комета»). Также значимый вклад в реализацию проекта внесли НПО машиностроения (Реутов) и КБ «Южное» (Днепропетровск).

Комплекс создавался на базе и с учётом опыта изготовления предшествующих комплексов под названием ИС и ИС-М. Как рассказал в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, в годы холодной войны СССР стремился активно развивать компетенции в сфере противоспутникового оружия. По словам эксперта, серьёзные успехи были сделаны уже в 1960-е годы, когда США только разворачивали свою орбитальную группировку.

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Так, первое успешное испытание спутника-перехватчика состоялось 1 ноября 1968 года. В этот день запущенный с Байконура аппарат «Космос-252» сблизился с мишенью — спутником «Космос-248». На расстоянии примерно 1 км по команде оператора с Земли произошёл взрыв осколочной боевой части спутника-перехватчика.

Серия последующих испытаний подтвердила возможность уничтожения целей на орбитах высотой от 150 до 1600 км. В этом контексте программа ИС-МУ была направлена на разработку комплекса, который будет способен перехватывать вражеские искусственные спутники Земли (ИСЗ) с помощью ракетного вооружения и с использованием нескольких схем перехвата, пояснил Корнев.

«Принято считать, что создание противоспутникового оружия в нашей стране началось ещё в 1960 году, когда было принято соответствующее постановление правительства. Первой была система ИС — «истребитель спутников», затем модернизированный комплекс ИС-М и более совершенный ИС-МУ», — рассказал эксперт.

По словам Корнева, в состав ИС-МУ входил весьма габаритный космический аппарат со средствами энергоснабжения, обнаружения и поражения целей. Масса изделия составляла не менее 1400 кг.

На орбиту спутник-перехватчик выводился с помощью двухступенчатой жидкостной ракеты-носителя 11К69 «Циклон-2». Запуск производился со стартовой площадки №90 космодрома Байконур.

  • Иллюстративное изображение ИСЗ
  • Gettyimages.ru
  • © SCIEPRO

Управление усовершенствованным «истребителем спутников» осуществлялось из расположенного в Подмосковье командно-вычислительного и измерительного пункта, а целеуказание обеспечивали наземные комплексы «Крона» и «Окно», которые функционировали на Северном Кавказе и в Таджикистане.

«Таким образом, ИС-МУ была довольно сложной системой. В её состав входили спутник-перехватчик 14Ф10, мощная ракета-носитель и несколько наземных объектов. ИС-МУ должен был обеспечивать несколько видов перехватов низкоорбитальных ИСЗ, в том числе многократный выход на цель и перехват на пересекающихся курсах», — отметил Корнев.

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По словам эксперта, ИС-МУ был приспособлен для борьбы со спутниками на орбитах до 500 км. Для поражения вражеских аппаратов предназначались ракеты с осколочно-фугасными боевыми частями. Каждый спутник-перехватчик должен был нести до четырёх боеприпасов.

Корнев предполагает, что ракетное вооружение спутника в составе ИС-МУ представляло собой модифицированные авиационные ракеты «воздух — воздух».

В беседе с RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок назвал создание ИС-МУ «прорывом в борьбе с низкоорбитальными космическими аппаратами». По мнению военного эксперта, комплекс являлся эффективным средством противоспутниковой борьбы, но имел ряд недостатков, которые планировалось устранить в будущем.

«ИС-МУ — это прорывное достижение нашей страны в сфере противоспутниковой борьбы. С высокой долей вероятности он мог перехватывать несколько целей, но массированное использование было невозможно прежде всего по причине дороговизны запусков», — отметил Ходарёнок.

Перспективные системы

 

Открытой информации об испытаниях ИС-МУ нет. Однако в материалах «Роскосмоса» сообщается об успешном поражении мишени, имитирующей навигационный спутник США Transit. Данное испытание состоялось 18 июня 1982 года. Перехват осуществил спутник «Космос-1379» в рамках масштабных учений ядерных сил СССР, которые на Западе окрестили «семичасовой ядерной войной».

По мнению экспертов, «Космос-1379» не входил в состав ИС-МУ, но осуществлённый им успешный перехват имел отношение к этой программе. Эксплуатация ИС-МУ началась в апреле 1991 года, но по прошествии двух лет указом президента России Бориса Ельцина она была снята с боевого дежурства.

  • Иллюстративное изображение ИСЗ
  • Gettyimages.ru
  • © BorisRabtsevich

Одновременно были прекращены работы по другой противоспутниковой системе ИС-МД «Наряд». Данный комплекс создавался с конца 1980-х годов на базе ИС-МУ для перехвата вражеских спутников на геостационарной орбите высотой до 40 тыс. км.

На Западе принято считать, что впоследствии Россия реанимировала программу противоспутникового оружия. В частности, продолжением советский программы «истребителя спутников» является так называемый ИСЗ-инспектор «Космос-2519», способный маневрировать с помощью так называемых псевдоимпульсов.

Как неоднократно сообщали западные СМИ и официальные лица США, Россия развивает линейку спутников-инспекторов, способных повреждать иностранные ИСЗ, в том числе расположенные на геостационарной орбите. 

Информацию из зарубежных источников частично подтверждает статья «Вооружённая борьба в космосе: преемственность и различия принципов тактики», опубликованная в апреле нынешнего года в журнале «Военная мысль».

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В ней сообщается, что спутники-инспекторы предназначены для обследования или уничтожения других аппаратов. Для сближения с целями они оснащаются средствами маневрирования. Правда, способность таких ИСЗ перемещаться по орбитам ограничена запасами топлива.

По мнению авторов статьи, в перспективе Россия способна создать спутник с малогабаритным ядерным реактором, который можно оснастить боевой лазерной установкой.

Также, как полагают военные, большие перспективы в сфере противоспутниковой борьбы перед нашей страной открывает разработка ракетного комплекса «Контакт» на базе истребителя-перехватчика МИГ-31 и авиационной лазерной системы А60 «Сокол-Эшелон», которая размещается на военно-транспортном самолёте Ил-76.

Ещё одним важным видом противоспутникового оружия авторы назвали боевой мобильный лазерный комплекс «Пересвет», который находится на боевом дежурстве соединений Ракетных войск стратегического назначения.

В Минобороны РФ не скрывают наличия противоспутникового оружия в арсенале российской армии. Так, в середине ноября 2021 года глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил журналистам о поражении недействующего космического аппарата «Целина-Д».

«Мы действительно успешно испытали перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник», — сказал Шойгу.

  • Запуск боевым расчётом ВКС с Плесецка ракеты-носителя с военными спутниками
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ подчеркнул, что до России подобные испытания проводили США, КНР и Индия.

Как предполагает Дмитрий Корнев, два года назад была успешно запущена ракета противоспутникового комплекса «Нудоль». Согласно открытым данным, в состав системы входят мобильная пусковая установка с двумя ракетами «космического назначения», командно-вычислительный пункт и радиолокационные станции.

«Пуск в ноябре 2021 года позволил удостовериться в работоспособности «Нудоля» и, видимо, ещё имел определённый военно-политический смысл», — сказал Корнев. 

«Ответить на милитаризацию»

 

Как считает Михаил Ходарёнок, вопрос борьбы с орбитальной группировкой по-прежнему актуален в наше время. По словам эксперта, благодаря сотням космических аппаратов военного и двойного назначения Соединённые Штаты получают огромный массив ценных разведданных, который зачастую используется против России. 

«Сейчас вопрос борьбы с орбитальными группировками противника стоит достаточно остро. Как признают американские аналитики, победа над США будет обеспечена в том случае, если потенциальный противник выведет из строя спутниковую группировку Вашингтона. При таком сценарии американская сторона лишится возможностей по разведке и применению высокоточного оружия, будут нарушены многие виды связи и СПРН — системой предупреждения о ракетном нападении», — подчеркнул Ходарёнок.

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Сами США, как заявил эксперт, давно рассматривают космос как потенциальное пространство боевых действий и стремятся обеспечить там своё превосходство. В связи с этим Пентагон вынашивает планы милитаризации космоса и испытывает беспилотный космический аппарат Х-37В, способный выполнять функции ИСЗ-инспектора и другие манипуляции.

«Ситуация складывается таким образом, что Россия должна иметь возможности для достойного ответа, и поэтому она должна продолжать реализовывать программы противоспутникового оружия. Недопустимо повторять ошибки 1990-х годов, когда были свёрнуты проекты ИС-МУ и ИС-МД «Наряд», — рассуждает Ходарёнок.

Как полагает Дмитрий Корнев, с 2000-х годов Россия смогла создать научно-технологический задел, который позволит развернуть производство различных типов противоспутникового оружия. При этом эксперт убеждён, что на данный момент в этом нет необходимости.

«Я думаю, что нашей стране имеет смысл сохранить ту умеренную политику в этом вопросе, которая проводится сейчас. Не в интересах России начинать первой выводить из строя иностранные ИСЗ и становиться, таким образом, зачинщиком гонки вооружения и эскалации конфликта с НАТО. У Москвы есть задел, и он позволит ответить на милитаризацию космоса, если её начнут США», — резюмировал Корнев.

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