«Многократный выход на цель»: как создавались и совершенствовались противоспутниковые системы России

45 лет назад в СССР началась разработка системы противоспутниковой борьбы под названием ИС-МУ. В её состав входил космический аппарат массой не менее 1400 кг, на борту которого размещались средства обнаружения и поражения целей. Принято считать, что отечественный арсенал средств борьбы с вражескими аппаратами включает спутники-инспекторы, ракетные и лазерные комплексы. По мнению экспертов, Москва обеспечила технологический задел, позволяющий ответить на милитаризацию космоса, которую могут начать США.

14 ноября 1978 года Советский Союз запустил программу создания уникального орбитального комплекса, способного бороться со спутниками противника. Изделие получило название ИС-МУ.

Головным разработчиком был назначен Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Комета» (сейчас — АО «Корпорация «Комета»). Также значимый вклад в реализацию проекта внесли НПО машиностроения (Реутов) и КБ «Южное» (Днепропетровск).

Комплекс создавался на базе и с учётом опыта изготовления предшествующих комплексов под названием ИС и ИС-М. Как рассказал в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, в годы холодной войны СССР стремился активно развивать компетенции в сфере противоспутникового оружия. По словам эксперта, серьёзные успехи были сделаны уже в 1960-е годы, когда США только разворачивали свою орбитальную группировку.

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Так, первое успешное испытание спутника-перехватчика состоялось 1 ноября 1968 года. В этот день запущенный с Байконура аппарат «Космос-252» сблизился с мишенью — спутником «Космос-248». На расстоянии примерно 1 км по команде оператора с Земли произошёл взрыв осколочной боевой части спутника-перехватчика.

Серия последующих испытаний подтвердила возможность уничтожения целей на орбитах высотой от 150 до 1600 км. В этом контексте программа ИС-МУ была направлена на разработку комплекса, который будет способен перехватывать вражеские искусственные спутники Земли (ИСЗ) с помощью ракетного вооружения и с использованием нескольких схем перехвата, пояснил Корнев.

«Принято считать, что создание противоспутникового оружия в нашей стране началось ещё в 1960 году, когда было принято соответствующее постановление правительства. Первой была система ИС — «истребитель спутников», затем модернизированный комплекс ИС-М и более совершенный ИС-МУ», — рассказал эксперт.

По словам Корнева, в состав ИС-МУ входил весьма габаритный космический аппарат со средствами энергоснабжения, обнаружения и поражения целей. Масса изделия составляла не менее 1400 кг.

На орбиту спутник-перехватчик выводился с помощью двухступенчатой жидкостной ракеты-носителя 11К69 «Циклон-2». Запуск производился со стартовой площадки №90 космодрома Байконур.

Иллюстративное изображение ИСЗ

Gettyimages.ru

© SCIEPRO

Управление усовершенствованным «истребителем спутников» осуществлялось из расположенного в Подмосковье командно-вычислительного и измерительного пункта, а целеуказание обеспечивали наземные комплексы «Крона» и «Окно», которые функционировали на Северном Кавказе и в Таджикистане.

«Таким образом, ИС-МУ была довольно сложной системой. В её состав входили спутник-перехватчик 14Ф10, мощная ракета-носитель и несколько наземных объектов. ИС-МУ должен был обеспечивать несколько видов перехватов низкоорбитальных ИСЗ, в том числе многократный выход на цель и перехват на пересекающихся курсах», — отметил Корнев.

По словам эксперта, ИС-МУ был приспособлен для борьбы со спутниками на орбитах до 500 км. Для поражения вражеских аппаратов предназначались ракеты с осколочно-фугасными боевыми частями. Каждый спутник-перехватчик должен был нести до четырёх боеприпасов.

Корнев предполагает, что ракетное вооружение спутника в составе ИС-МУ представляло собой модифицированные авиационные ракеты «воздух — воздух».

В беседе с RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок назвал создание ИС-МУ «прорывом в борьбе с низкоорбитальными космическими аппаратами». По мнению военного эксперта, комплекс являлся эффективным средством противоспутниковой борьбы, но имел ряд недостатков, которые планировалось устранить в будущем.

«ИС-МУ — это прорывное достижение нашей страны в сфере противоспутниковой борьбы. С высокой долей вероятности он мог перехватывать несколько целей, но массированное использование было невозможно прежде всего по причине дороговизны запусков», — отметил Ходарёнок.

Перспективные системы

Открытой информации об испытаниях ИС-МУ нет. Однако в материалах «Роскосмоса» сообщается об успешном поражении мишени, имитирующей навигационный спутник США Transit. Данное испытание состоялось 18 июня 1982 года. Перехват осуществил спутник «Космос-1379» в рамках масштабных учений ядерных сил СССР, которые на Западе окрестили «семичасовой ядерной войной».

По мнению экспертов, «Космос-1379» не входил в состав ИС-МУ, но осуществлённый им успешный перехват имел отношение к этой программе. Эксплуатация ИС-МУ началась в апреле 1991 года, но по прошествии двух лет указом президента России Бориса Ельцина она была снята с боевого дежурства.

Иллюстративное изображение ИСЗ

Gettyimages.ru

© BorisRabtsevich

Одновременно были прекращены работы по другой противоспутниковой системе ИС-МД «Наряд». Данный комплекс создавался с конца 1980-х годов на базе ИС-МУ для перехвата вражеских спутников на геостационарной орбите высотой до 40 тыс. км.

На Западе принято считать, что впоследствии Россия реанимировала программу противоспутникового оружия. В частности, продолжением советский программы «истребителя спутников» является так называемый ИСЗ-инспектор «Космос-2519», способный маневрировать с помощью так называемых псевдоимпульсов.

Как неоднократно сообщали западные СМИ и официальные лица США, Россия развивает линейку спутников-инспекторов, способных повреждать иностранные ИСЗ, в том числе расположенные на геостационарной орбите.

Информацию из зарубежных источников частично подтверждает статья «Вооружённая борьба в космосе: преемственность и различия принципов тактики», опубликованная в апреле нынешнего года в журнале «Военная мысль».

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В ней сообщается, что спутники-инспекторы предназначены для обследования или уничтожения других аппаратов. Для сближения с целями они оснащаются средствами маневрирования. Правда, способность таких ИСЗ перемещаться по орбитам ограничена запасами топлива.

По мнению авторов статьи, в перспективе Россия способна создать спутник с малогабаритным ядерным реактором, который можно оснастить боевой лазерной установкой.

Также, как полагают военные, большие перспективы в сфере противоспутниковой борьбы перед нашей страной открывает разработка ракетного комплекса «Контакт» на базе истребителя-перехватчика МИГ-31 и авиационной лазерной системы А60 «Сокол-Эшелон», которая размещается на военно-транспортном самолёте Ил-76.

Ещё одним важным видом противоспутникового оружия авторы назвали боевой мобильный лазерный комплекс «Пересвет», который находится на боевом дежурстве соединений Ракетных войск стратегического назначения.

В Минобороны РФ не скрывают наличия противоспутникового оружия в арсенале российской армии. Так, в середине ноября 2021 года глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил журналистам о поражении недействующего космического аппарата «Целина-Д».

«Мы действительно успешно испытали перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник», — сказал Шойгу.

Запуск боевым расчётом ВКС с Плесецка ракеты-носителя с военными спутниками

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ подчеркнул, что до России подобные испытания проводили США, КНР и Индия.

Как предполагает Дмитрий Корнев, два года назад была успешно запущена ракета противоспутникового комплекса «Нудоль». Согласно открытым данным, в состав системы входят мобильная пусковая установка с двумя ракетами «космического назначения», командно-вычислительный пункт и радиолокационные станции.

«Пуск в ноябре 2021 года позволил удостовериться в работоспособности «Нудоля» и, видимо, ещё имел определённый военно-политический смысл», — сказал Корнев.

«Ответить на милитаризацию»

Как считает Михаил Ходарёнок, вопрос борьбы с орбитальной группировкой по-прежнему актуален в наше время. По словам эксперта, благодаря сотням космических аппаратов военного и двойного назначения Соединённые Штаты получают огромный массив ценных разведданных, который зачастую используется против России.

«Сейчас вопрос борьбы с орбитальными группировками противника стоит достаточно остро. Как признают американские аналитики, победа над США будет обеспечена в том случае, если потенциальный противник выведет из строя спутниковую группировку Вашингтона. При таком сценарии американская сторона лишится возможностей по разведке и применению высокоточного оружия, будут нарушены многие виды связи и СПРН — системой предупреждения о ракетном нападении», — подчеркнул Ходарёнок.

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Сами США, как заявил эксперт, давно рассматривают космос как потенциальное пространство боевых действий и стремятся обеспечить там своё превосходство. В связи с этим Пентагон вынашивает планы милитаризации космоса и испытывает беспилотный космический аппарат Х-37В, способный выполнять функции ИСЗ-инспектора и другие манипуляции.

«Ситуация складывается таким образом, что Россия должна иметь возможности для достойного ответа, и поэтому она должна продолжать реализовывать программы противоспутникового оружия. Недопустимо повторять ошибки 1990-х годов, когда были свёрнуты проекты ИС-МУ и ИС-МД «Наряд», — рассуждает Ходарёнок.

Как полагает Дмитрий Корнев, с 2000-х годов Россия смогла создать научно-технологический задел, который позволит развернуть производство различных типов противоспутникового оружия. При этом эксперт убеждён, что на данный момент в этом нет необходимости.

«Я думаю, что нашей стране имеет смысл сохранить ту умеренную политику в этом вопросе, которая проводится сейчас. Не в интересах России начинать первой выводить из строя иностранные ИСЗ и становиться, таким образом, зачинщиком гонки вооружения и эскалации конфликта с НАТО. У Москвы есть задел, и он позволит ответить на милитаризацию космоса, если её начнут США», — резюмировал Корнев.