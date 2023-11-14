«Многократный выход на цель»: как создавались и совершенствовались противоспутниковые системы России
Как была разработана система ИС-МУ и другие средства противоспутниковой борьбы
- Иллюстративное изображение перехвата спутника
- Gettyimages.ru
- © 3DSculptor
14 ноября 1978 года Советский Союз запустил программу создания уникального орбитального комплекса, способного бороться со спутниками противника. Изделие получило название ИС-МУ.
Головным разработчиком был назначен Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Комета» (сейчас — АО «Корпорация «Комета»). Также значимый вклад в реализацию проекта внесли НПО машиностроения (Реутов) и КБ «Южное» (Днепропетровск).
Комплекс создавался на базе и с учётом опыта изготовления предшествующих комплексов под названием ИС и ИС-М. Как рассказал в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, в годы холодной войны СССР стремился активно развивать компетенции в сфере противоспутникового оружия. По словам эксперта, серьёзные успехи были сделаны уже в 1960-е годы, когда США только разворачивали свою орбитальную группировку.
Так, первое успешное испытание спутника-перехватчика состоялось 1 ноября 1968 года. В этот день запущенный с Байконура аппарат «Космос-252» сблизился с мишенью — спутником «Космос-248». На расстоянии примерно 1 км по команде оператора с Земли произошёл взрыв осколочной боевой части спутника-перехватчика.
Серия последующих испытаний подтвердила возможность уничтожения целей на орбитах высотой от 150 до 1600 км. В этом контексте программа ИС-МУ была направлена на разработку комплекса, который будет способен перехватывать вражеские искусственные спутники Земли (ИСЗ) с помощью ракетного вооружения и с использованием нескольких схем перехвата, пояснил Корнев.
«Принято считать, что создание противоспутникового оружия в нашей стране началось ещё в 1960 году, когда было принято соответствующее постановление правительства. Первой была система ИС — «истребитель спутников», затем модернизированный комплекс ИС-М и более совершенный ИС-МУ», — рассказал эксперт.
По словам Корнева, в состав ИС-МУ входил весьма габаритный космический аппарат со средствами энергоснабжения, обнаружения и поражения целей. Масса изделия составляла не менее 1400 кг.
На орбиту спутник-перехватчик выводился с помощью двухступенчатой жидкостной ракеты-носителя 11К69 «Циклон-2». Запуск производился со стартовой площадки №90 космодрома Байконур.
- Иллюстративное изображение ИСЗ
- Gettyimages.ru
- © SCIEPRO
Управление усовершенствованным «истребителем спутников» осуществлялось из расположенного в Подмосковье командно-вычислительного и измерительного пункта, а целеуказание обеспечивали наземные комплексы «Крона» и «Окно», которые функционировали на Северном Кавказе и в Таджикистане.
«Таким образом, ИС-МУ была довольно сложной системой. В её состав входили спутник-перехватчик 14Ф10, мощная ракета-носитель и несколько наземных объектов. ИС-МУ должен был обеспечивать несколько видов перехватов низкоорбитальных ИСЗ, в том числе многократный выход на цель и перехват на пересекающихся курсах», — отметил Корнев.
По словам эксперта, ИС-МУ был приспособлен для борьбы со спутниками на орбитах до 500 км. Для поражения вражеских аппаратов предназначались ракеты с осколочно-фугасными боевыми частями. Каждый спутник-перехватчик должен был нести до четырёх боеприпасов.
Корнев предполагает, что ракетное вооружение спутника в составе ИС-МУ представляло собой модифицированные авиационные ракеты «воздух — воздух».
В беседе с RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок назвал создание ИС-МУ «прорывом в борьбе с низкоорбитальными космическими аппаратами». По мнению военного эксперта, комплекс являлся эффективным средством противоспутниковой борьбы, но имел ряд недостатков, которые планировалось устранить в будущем.
«ИС-МУ — это прорывное достижение нашей страны в сфере противоспутниковой борьбы. С высокой долей вероятности он мог перехватывать несколько целей, но массированное использование было невозможно прежде всего по причине дороговизны запусков», — отметил Ходарёнок.
Перспективные системы
Открытой информации об испытаниях ИС-МУ нет. Однако в материалах «Роскосмоса» сообщается об успешном поражении мишени, имитирующей навигационный спутник США Transit. Данное испытание состоялось 18 июня 1982 года. Перехват осуществил спутник «Космос-1379» в рамках масштабных учений ядерных сил СССР, которые на Западе окрестили «семичасовой ядерной войной».
По мнению экспертов, «Космос-1379» не входил в состав ИС-МУ, но осуществлённый им успешный перехват имел отношение к этой программе. Эксплуатация ИС-МУ началась в апреле 1991 года, но по прошествии двух лет указом президента России Бориса Ельцина она была снята с боевого дежурства.
- Иллюстративное изображение ИСЗ
- Gettyimages.ru
- © BorisRabtsevich
Одновременно были прекращены работы по другой противоспутниковой системе ИС-МД «Наряд». Данный комплекс создавался с конца 1980-х годов на базе ИС-МУ для перехвата вражеских спутников на геостационарной орбите высотой до 40 тыс. км.
На Западе принято считать, что впоследствии Россия реанимировала программу противоспутникового оружия. В частности, продолжением советский программы «истребителя спутников» является так называемый ИСЗ-инспектор «Космос-2519», способный маневрировать с помощью так называемых псевдоимпульсов.
Как неоднократно сообщали западные СМИ и официальные лица США, Россия развивает линейку спутников-инспекторов, способных повреждать иностранные ИСЗ, в том числе расположенные на геостационарной орбите.
Информацию из зарубежных источников частично подтверждает статья «Вооружённая борьба в космосе: преемственность и различия принципов тактики», опубликованная в апреле нынешнего года в журнале «Военная мысль».
В ней сообщается, что спутники-инспекторы предназначены для обследования или уничтожения других аппаратов. Для сближения с целями они оснащаются средствами маневрирования. Правда, способность таких ИСЗ перемещаться по орбитам ограничена запасами топлива.
По мнению авторов статьи, в перспективе Россия способна создать спутник с малогабаритным ядерным реактором, который можно оснастить боевой лазерной установкой.
Также, как полагают военные, большие перспективы в сфере противоспутниковой борьбы перед нашей страной открывает разработка ракетного комплекса «Контакт» на базе истребителя-перехватчика МИГ-31 и авиационной лазерной системы А60 «Сокол-Эшелон», которая размещается на военно-транспортном самолёте Ил-76.
Ещё одним важным видом противоспутникового оружия авторы назвали боевой мобильный лазерный комплекс «Пересвет», который находится на боевом дежурстве соединений Ракетных войск стратегического назначения.
В Минобороны РФ не скрывают наличия противоспутникового оружия в арсенале российской армии. Так, в середине ноября 2021 года глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил журналистам о поражении недействующего космического аппарата «Целина-Д».
«Мы действительно успешно испытали перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник», — сказал Шойгу.
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- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Министр обороны РФ подчеркнул, что до России подобные испытания проводили США, КНР и Индия.
Как предполагает Дмитрий Корнев, два года назад была успешно запущена ракета противоспутникового комплекса «Нудоль». Согласно открытым данным, в состав системы входят мобильная пусковая установка с двумя ракетами «космического назначения», командно-вычислительный пункт и радиолокационные станции.
«Пуск в ноябре 2021 года позволил удостовериться в работоспособности «Нудоля» и, видимо, ещё имел определённый военно-политический смысл», — сказал Корнев.
«Ответить на милитаризацию»
Как считает Михаил Ходарёнок, вопрос борьбы с орбитальной группировкой по-прежнему актуален в наше время. По словам эксперта, благодаря сотням космических аппаратов военного и двойного назначения Соединённые Штаты получают огромный массив ценных разведданных, который зачастую используется против России.
«Сейчас вопрос борьбы с орбитальными группировками противника стоит достаточно остро. Как признают американские аналитики, победа над США будет обеспечена в том случае, если потенциальный противник выведет из строя спутниковую группировку Вашингтона. При таком сценарии американская сторона лишится возможностей по разведке и применению высокоточного оружия, будут нарушены многие виды связи и СПРН — системой предупреждения о ракетном нападении», — подчеркнул Ходарёнок.
Сами США, как заявил эксперт, давно рассматривают космос как потенциальное пространство боевых действий и стремятся обеспечить там своё превосходство. В связи с этим Пентагон вынашивает планы милитаризации космоса и испытывает беспилотный космический аппарат Х-37В, способный выполнять функции ИСЗ-инспектора и другие манипуляции.
«Ситуация складывается таким образом, что Россия должна иметь возможности для достойного ответа, и поэтому она должна продолжать реализовывать программы противоспутникового оружия. Недопустимо повторять ошибки 1990-х годов, когда были свёрнуты проекты ИС-МУ и ИС-МД «Наряд», — рассуждает Ходарёнок.
Как полагает Дмитрий Корнев, с 2000-х годов Россия смогла создать научно-технологический задел, который позволит развернуть производство различных типов противоспутникового оружия. При этом эксперт убеждён, что на данный момент в этом нет необходимости.
«Я думаю, что нашей стране имеет смысл сохранить ту умеренную политику в этом вопросе, которая проводится сейчас. Не в интересах России начинать первой выводить из строя иностранные ИСЗ и становиться, таким образом, зачинщиком гонки вооружения и эскалации конфликта с НАТО. У Москвы есть задел, и он позволит ответить на милитаризацию космоса, если её начнут США», — резюмировал Корнев.
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