«По фотографиям поражённых участков кожи»: учёные создали нейросеть для диагностики оспы обезьян
Учёные разработали нейросеть для диагностики оспы обезьян по фото
- Gettyimages.ru
Учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с коллегами из Индии создали нейросеть, которая поможет врачам диагностировать оспу обезьян — заболевание, вспышки которого периодически происходят по всему миру. Об этом сообщила пресс-служба университета. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.
Напомним, оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое может передаваться от человека к человеку, а также от животных к человеку. Впервые вирус был выявлен в 1958 году в Дании у лабораторных обезьян. С 2005-го в некоторых странах Африки регулярно фиксируются вспышки оспы обезьян. В мае 2022 года инфекция начала неожиданно и быстро распространяться на других континентах, отдельные случаи фиксируют до сих пор. Оспа обезьян может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов и лихорадку. Большинство людей, переболев ею, полностью выздоравливают, но у некоторых заболевание протекает в тяжёлой форме.
- Gettyimages.ru
Диагностировать оспу обезьян позволяет ПЦР-тест образцов, взятых из очага кожных поражений пациента. Однако врач может не назначить такие анализы, если перепутает проявления оспы обезьян с симптомами других заболеваний: ветряной оспы, кори, чесотки и т. п. Внешние проявления всех этих заболеваний очень похожи.
Для решения этой проблемы учёные создали нейросеть, которая способна идентифицировать оспу обезьян по фотографии высыпаний на коже пациента.
«Совместно с коллегами из Индии мы обучили искусственную нейронную сеть определять по фотографиям поражённых участков кожи, заражён пациент оспой обезьян или нет. Это крайне опасное заболевание, и его несвоевременная диагностика может привести к очень серьёзным последствиям для организма человека и общества в целом», — отметил в беседе с RT ассистент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Георгий Ефименко.
По словам специалистов, лечащему врачу необходимо будет установить специальное приложение на свой телефон. Далее он должен будет сделать фотографию поражённого участка кожи больного, загрузить в программу и дождаться результатов анализа изображения. Нейросеть позволяет с точностью до 93,4% определить наличие у человека оспы обезьян, отметили разработчики.
В будущем учёные планируют продолжить работу над совершенствованием нейросети — повысить её точность и разработать специализированное приложение для мобильных телефонов.
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