«Были уже устойчивыми земледельцами»: историк — о древнем расселении славян и культуре дославянских народов

Когда славяне расселялись на территории современной европейской России, они уже владели земледельческими технологиями. Местное относительно редкое финно-угорское население находилось ещё на переходной стадии к оседлому образу жизни и занималось собирательством и охотой. Отголоски многих традиций древности дошли до нашего времени в виде примет. Об этом в интервью RT рассказала старший преподаватель кафедры всеобщей истории ФГСН РУДН, кандидат исторических наук Наталья Панасюк. Она также объяснила, какие народности в ту эпоху населяли юг России — например, меотская культура существовала на территории современных Краснодарского края и Ростовской области до III века. Меоты занимались земледелием и скотоводством и даже имели ранние формы государственности. Эта культура пала под натиском готов, учёные не исключают, что именно меоты стали предками современных адыгов.

— Археологи Азовского музея-заповедника впервые обнаружили во время раскопок в городе Азове Ростовской области (где в XIV веке находился золотоордынский город Азак) меотские святилища. Находка датируется II веком нашей эры. Что сегодня науке известно об этом народе?

— Меоты — это группа древних оседлых народов, живших в бассейне среднего и нижнего течения реки Кубань и в Восточном Приазовье (современная территория Краснодарского края и запада Ростовской области). В письменных источниках меоты начинают упоминаться греческими авторами с V века до н. э. Так, у греческого мореплавателя и географа Псевдо-Скилака, который жил в IV веке до н. э., есть описание, что меоты и другие древние племена синдов живут «в Азии», то есть юго-восточнее реки Дон и соседствуют с савроматами. По данным Геродота, племя меотов располагалось восточнее Керченского пролива. Древнегреческие и римские авторы называли Азовское море Меотидой, то есть морем, вокруг которого обитают меоты.

Об образе жизни меотов мы узнаём из работ античного историка Страбона. По его словам, они занимались земледелием и рыболовством, хотя по воинственности не уступали кочевникам. Значительную часть их хозяйства составляло скотоводство — археологами найдено много костей крупного рогатого скота, а также лошадей и свиней. Языковая принадлежность меотов во многом неясна — большинство собранных данных указывает на их связь с иранскими языками. Есть также информация, что у меотов в V веке до н. э. сложилась ранняя форма государственности; на монетах того времени есть древние надписи о местных царях. Самые поздние упоминания меотов в письменных источниках относятся ко II веку н. э.

Ритон. Меото-скифский период. V до нашей эры. Выставка «Шедевры древнего искусства Востока». Государственный музей искусства народов Востока

РИА Новости

© Э. Басилий

При этом большая часть информации о меотах была получена из археологических исследований. Учёные соотносят меотов с меотской археологической культурой, которая локализуется, как я ранее говорила, в бассейне реки Кубань (кроме верховий), предгорьях Северо-Западного Кавказа, на Таманском полуострове и на Нижнем Дону.

— Сколько веков просуществовала эта народность?

— Меотская культура существовала с IX–VIII веков до н. э. до III–IV веков н. э. Она относится к раннему железному веку — то есть основным материалом для производства орудий труда и оружия у меотов было железо. Однако зарождение этой культуры началось ещё в эпоху бронзы. О местном населении, проживавшем в то время на этой территории, археологи в основном знают по находкам погребальных памятников, которые довольно широко распространены в Прикубанье. Конец меотской культуры связан с разгромом их поселений готами или аланами Танаиса в середине III века н. э. Видимо, носители культуры переместились в горы, где часть населения приняла участие в этнической истории адыгов.

— Как до столкновения с готами складывались отношения меотов с соседями?

— Местное оседлое население жило в тесном контакте с кочевыми народами — скифами и савроматами. Об этом свидетельствуют погребения меотской культуры, найденные в курганах, где также захоранивались и скифы. Отличительной особенностью погребальных традиций меотского населения является распространение деревянных построек, которые затем сменяются сырцовыми многокамерными склепами. Рядом с умершим обычно помещали его коня и оружие.

С конца VII века до н. э. в Кубанском Правобережье появляются поселения. Местное население начало строить глиняно-каркасные дома или постройки из сырцового кирпича. С конца VI века до н. э. в Кубанском Левобережье появляются городища (например, Танаис и Кобяково) — поселения с укреплениями, в виде валов и рвов и цитаделью-вышкой, а также ритуальные комплексы и святилища. Эти святилища представляют собой площадки с большим количеством костей жертвенных животных (лошадей, быков), посуды, изделий из драгоценных металлов. На сегодняшний день известно более 200 меотских городищ.

Скифские лучники, золотой орнамент, золотые изделия из скифского клада Куль-Оба, близ Керчи, IV век

Legion-Media

Меоты использовали оружие кочевых соседей, например, скифские акинаки и наконечники стрел. Однако с конца V века до н. э. они начинают изготавливать меотские мечи с клинком, расширенным ковкой у рукояти, с кольцевидным или серповидным навершием. У них активно использовались большие бронзовые дисковидные зеркала с циркульным гравированным орнаментом. Оружие и орудия труда украшались орнаментом прикубанского варианта скифо-сибирского звериного стиля, для которого характерна особая вычурность и декоративность.

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С первой половины VI века до н. э. меотское население вступило в тесный контакт с древнегреческой культурой, в результате чего сложилось местное производство сероглиняной и красноглиняной керамики, подражающей древнегреческим формам и технологиям. Эта керамика вскоре стала предметом экспорта соседним кочевым народам Предкавказья, Подонья, Приуралья. Археологами также были найдены меотские стеклянные украшения — бусы, браслеты.

— Практически одновременно стало известно, что археологи впервые нашли в районе Астрахани остатки древнего поселения V–VIII веков с сохранившимися артефактами Приморского Дагестана. Учёные предполагают, что это может быть древнейшее оседлое поселение в этом регионе. Какие народности жили на этой территории в древности?

— В указанный период на территории Нижнего Поволжья и Северного Прикаспия обитали племена, входившие в состав Хазарского каганата. Это государство было создано хазарами — представителями древнего кочевого народа тюркского происхождения. Каганат образовался в 680 году после распада Западного Тюркского каганата. В конце VII–VIII века данниками Хазарского каганата стали народы Крыма, Среднего и Нижнего Поволжья, часть восточных славян.

Требование хазарами дани с полян; решение полян платить от дыма по мечу. Миниатюра из Радзивилловской летописи, конец XV века

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Отражением расцвета Хазарского каганата считается салтово-маяцкая культура, от которой сохранилось множество поселений и погребальных памятников в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. Социальная иерархия Хазарского каганата была близка тюркской. В IX веке правящая верхушка приняла иудаизм.

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Внешнюю политику каганата определяло противостояние арабскому Халифату, натиск которого на севере от Большого Кавказа удалось остановить, и союзы с Византией. Так, в середине IX века византийские инженеры строили хазарскую столицу Саркел. К середине X века государство Хазарского каганата ослабло и начало распадаться, чему способствовали и походы киевского князя Святослава.

— Славяне пришли на территорию современной России, расселившись из Восточной Европы. Какие факторы вынудили племена к переселению и что известно о традициях и социальном укладе славян в момент переселения? Как славянские племена взаимодействовали с народами, населявшими Русскую равнину в то время?

—Вопрос о славянском расселении на территории Русской равнины очень сложный. В первые века первого тысячелетия нашей эры происходит один из очередных демографических взрывов, в результате которого меняется этническая карта Евразии. Славяне, которые приходят из Восточной Европы, были уже устойчивыми земледельцами. Осваивая территории современной европейской России, они столкнулись с местным довольно редким населением, в значительной степени финно-угорским. Эти народы были преимущественно собирателями и охотниками и только начали переходить к производящему хозяйству. Пришлое славянское население довольно гармонично вписалось в схему расселения местных народов. Началось активное смешивание «пришельцев» с автохтонами (коренным населением. — RT), выработка новых хозяйственно-культурных типов и появление новых культурных традиций.

Предметы быта людей из фатьяновских могильников: вауловский бронзовый топор, сосуд, ожерелье из зубов животных. Государственный исторический музей

РИА Новости

© Валентин Черединцев

— Сохранились ли какие-то рудименты древних культур в наши дни?

—Остатки древних верований заметно прослеживаются в нашей повседневной жизни. Мы зачастую не задумываемся над нашими привычками и реакциями, потому что они воспитаны в нас с младенчества. И, передаваясь из поколения в поколение, уходят корнями в глубокое, первобытное прошлое. Даже православная христианская традиция пропитана славянскими и дославянскими представлениями о природе и мироздании.

Думаю, довольно распространённой приметой даже сегодня является обычай не передавать ничего через порог дома. Вы задумывались почему? Причина кроется в древнем прошлом человечества, когда дом воспринимался убежищем человека, а снаружи его подстерегали и реальные, и мистические опасности. Поэтому под порогом дома хоронили предков, чтобы они его охраняли. Если человек снаружи не может перейти порог, боится это сделать, — значит он задумал злое, он враг. Таких примет можно привести множество, и они наполняют нашу повседневную жизнь.

— Вы упомянули переход финно-угорских племён к производящему хозяйствованию, а также то, что славяне раньше начали вести такой образ жизни. А под влиянием каких факторов происходил такой переход?

— Образ жизни древних народов был тесно связан с окружающими их природными условиями. Если природных ресурсов было достаточно, чтобы спокойно обеспечивать себя пропитанием, материалами для изготовления одежды, орудий труда, строительства жилищ и т. д., то люди продолжали вести образ жизни собирателей и охотников и перехода к земледелию не происходило. Такими, в частности, являлись лесные зоны Северной Америки и тундровые районы Евразии. Здесь присваивающий тип хозяйства сохранился до прихода европейцев.

Битва между славянами и скифами — живопись автор Виктор Васнецов (1881)

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Кроме того, при определённых условиях складывался особый тип хозяйства — отгонное или кочевое животноводство, когда племена разводили домашних животных и пасли их на больших территориях. Например, фатьяновцы представляют собой переходную форму от присваивающего типа хозяйства к производящему. Племена фатьяновцев обитали на довольно ограниченной территории, по которой они перекочёвывали в зависимости от сезона и характера используемого ресурса: охота на животных, рыбная ловля, сбор дикорастущих, но уже подвергающихся уходу злаков, собирательство лесных ресурсов.

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Образ жизни фатьяновцев и характер их поселений позволяет нам говорить о том, что это был устойчивый, довольно большой коллектив, значительная часть которого обитала на стационарном поселении. Периодически часть населения уходила на временные стоянки, где собирались пищевые ресурсы.

— Климат на территории Европейской России более суровый, чем в Европе, почему славяне не вернулись к охоте и собирательству, оказавшись в подходящих для этого природных условиях?

— Присваивающий тип хозяйства сохраняется в тех регионах и при таких климатических условиях, где и когда нельзя эффективно заниматься производством растительных и животных продуктов. Преимущество земледелия и скотоводства очевидно — выращивая зерно и домашний скот, человек имеет возможность планировать свою жизнь, запасать продукты и расширять общину. Возможность делать запасы, повышать урожайность растений и плодовитость животных позволяет человеку улучшать свои жизненные условия. Ведь, согласитесь, вкусно и разнообразно питаться гораздо приятнее и полезнее, чем жить впроголодь. Климатические условия Русской равнины критично не менялись с момента сложения славянской культуры, не возникало причин перехода к более рискованному типу получения пищевых ресурсов, каковым является охота и собирательство. Суровость климатических условий на территории Европейской России лишь стимулировала селекциюболее устойчивых видов злаков и плодовых культур.