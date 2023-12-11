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Сребреник князя: археологи нашли монету Владимира Святославича в Великом Новгороде

Археологи нашли при раскопках в Великом Новгороде сребреник князя Владимира

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Надежда Алексеева, Екатерина Кийко
Российские археологи нашли сребреник князя Владимира во время раскопок на территории Великого Новгорода. Это вторая в истории находка такого рода, впервые монету киевского князя на новгородской земле обнаружили в 2010 году. На монете с одной стороны изображён сам князь, с другой — Иисус Христос с Евангелием. По словам учёных, находка имеет большое значение для науки и проливает свет на раннюю историю Великого Новгорода и его связей с Киевом.
Сребреник князя: археологи нашли монету Владимира Святославича в Великом Новгороде
  • Работы на улице Другонова
  • © Пресс-служба Института археологии РАН

Учёные из Института археологии РАН при раскопках в Великом Новгороде нашли редкую для северо-запада России монету — сребреник князя Владимира Святославича. Это вторая монета такого типа, найденная за всю историю раскопок в городе. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Раскопки в Великом Новгороде начались весной 2023 года, археологи исследовали территорию, на которой планируется реконструкция современного здания. С начала работ учёным удалось обнаружить здесь около 1,5 тыс. индивидуальных (цельных) находок, среди которых такие уникальные артефакты, как две берестяные грамоты, восемь вислых свинцовых печатей (такие печати подвешивались к документу на ремешке. — RT), германские денарии, дирхемы Арабского халифата и т. д. А кроме того, было найдено около 200 тыс. фрагментов посуды, обрезков кожи и т. п. Учёные отмечают, что толщина культурного слоя в раскопе достигает 7 м.

Одной из наиболее интересных находок стал сребреник крестителя Руси, великого князя Владимира Святославича. На одной стороне монеты изображён сам правитель в скреплённом на груди плаще и высокой шапке с подвесками. В правой руке князя находится крест на длинном древке, а левая рука прижата к груди. Над фигурой князя расположена круговая искажённая надпись слева направо: «Владимир а се его (сребро)». На другой стороне помещено погрудное изображение Иисуса Христа с Евангелием.

По словам специалистов, монета изготовлена по византийскому образцу и датируется концом X века. Историки считают, что сребреники этого типа являются первой монетой, которую начало чеканить Древнерусское государство, их выпуск был приурочен ко времени крещения Руси.

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«Изготовление монет Владимиром Святославичем и его сыновьями, Святополком Ярополчичем и Ярославом Владимировичем, продолжалось не более 30 лет. Их выпуски, вероятно, были незначительными, а сама попытка русских князей наладить самостоятельную чеканку звонкой монеты оказалась кратковременным неудачным эпизодом в тысячелетней истории русской денежной системы. Но сам факт чеканки отразил два основополагающих политических события в развитии Руси: образование Древнерусского государства с центром в Киеве и принятие христианства в качестве государственной религии», — отметил заместитель директора Института археологии РАН Пётр Гайдуков.

Считается, что все монеты князя Владимира и его сына Святополка чеканились в Киеве. Это подтверждается топографией археологических находок — в основном, монеты встречаются на территории Южной Руси и очень редко в более северных землях. Так, в Великом Новгороде единственный до нынешней находки сребреник Владимира был найден в 2010 году, во время работ на Десятинном раскопе на Софийской стороне.

  • Изображение князя Владимира в "Царском титулярнике"
  • Legion-Media
  • © Fine Art Images

«Находка в Новгороде второго, наиболее раннего по времени изготовления сребреника Владимира, имеет чрезвычайно важное научное значение. Она расширяет общий ареал распространения древнерусских монет, свидетельствует о ранних контактах Новгорода и Киева, а также даёт дополнительную информацию о первых десятилетиях существования Новгорода, что очень скупо отражено в письменных источниках. Благодаря материалам археологических раскопок история раннего Новгорода постепенно конкретизируется и проясняется», — подытожил Пётр Гайдуков.

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