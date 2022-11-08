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«Самая восточная торговая контора Ганзы»: учёные нашли ворота средневекового Немецкого двора в Великом Новгороде

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Екатерина Кийко, Надежда Алексеева
Российские археологи нашли место, где в Средневековье находился вход в немецкую торговую факторию на территории Великого Новгорода. Она принадлежала торговому союзу Ганза, который в ту эпоху продвигал свои интересы на всей территории Европы. Наряду с новгородским у Ганзы были торговые представительства в Лондоне, Бергене и Брюгге. Благодаря тому, что купцы жили на территории фактории очень скученно, современным учёным удалось найти тысячи артефактов той эпохи на сравнительно небольшом участке.
«Самая восточная торговая контора Ганзы»: учёные нашли ворота средневекового Немецкого двора в Великом Новгороде
  • Великий Новгород
  • РИА Новости
  • © Константин Чалабов

«Находки превзошли все ожидания»

Учёные из Института археологии РАН обнаружили в историческом центре Великого Новгорода границу Немецкого двора и место расположения главных ворот в факторию ганзейских купцов, которая находилась там в XII—XVI веках, сообщили в пресс-службе ИА РАН.

Напомним, Ганза — это торговый союз средневековых немецких городов, которые стремились стать монопольными посредниками между производящими районами Европы. Немецким купцам было предписано останавливаться в Новгороде только на принадлежащих Ганзе территориях — Готском и Немецком дворах.

Место, где располагался Готский двор, было исследовано археологами в XX веке. А примерное расположение Немецкого двора было известно только из писцовой книги XVI века. Согласно историческому свидетельству, средневековая фактория располагалась между современными улицами Большая Московская, Ильина, Михайлова и Никольская. Эти данные нашли подтверждение во время раскопок 2020 года.

В 2022-м археологи уточнили границы Немецкого двора и нашли место въезда в факторию. Раскопки были проведены совместно с Новгородским государственным музеем-заповедником и Новгородским университетом имени Ярослава Мудрого на территории будущего историко-археологического квартала.

«Находки этого года превзошли все ожидания. Теперь мы можем смело говорить, что самая восточная торговая контора Ганзы из четырёх, существовавших в Средневековье (в Лондоне, Бергене, Брюгге и Новгороде), находилась именно здесь, и мы уже вошли на её территорию», — заявил замдиректора Института археологии РАН Пётр Гайдуков.

  • Находки: предметы с владельческими знаками, пряжки, накладки, жетон, крест
  • © Пресс-служба Института археологии РАН

По словам учёных, въезд во двор удалось обнаружить благодаря тому, что в слоях XIII и XIV веков сохранились остатки деревянных вымостков, которыми в Средневековье покрывали улицы.

«Эти вымостки начинались от въезда во двор, который маркируется постоянно сменявшимися огромными вереями — мощными столбами, на которые крепились ворота», — добавил Гайдуков.

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Из исторических документов известно, что на территории фактории немцы жили очень тесно — на площади примерно 18 соток (60 х 31 метр) одновременно располагалось от нескольких десятков до полутора сотен человек.

Из-за такой перенаселённости культурный слой на этом месте формировался интенсивнее, чем обычно. Всего за два года раскопок археологам удалось найти около 4 тыс. артефактов на раскопе площадью 72 кв. м.

Так, в 2022 году учёные обнаружили множество предметов быта немецких торговых представителей: фрагменты столовой керамики, бронзовые пряжки разных размеров, металлические нашивки на одежду, накладки на пояса, перстни с геральдическими знаками, железные ножи с клеймами, гребни из рога, нательные крестики, латунные напёрстки и сотни железных иголок.

Особый интерес учёных привлекли предметы с владельческими купеческими знаками (Hausmarke). По словам специалистов, купцы маркировали ими различные вещи, в том числе крышки дубовых бочек с товарами.

  • Находка с рунической надписью
  • © Пресс-служба Института археологии РАН

К числу редких артефактов относятся предметы с руническими надписями XII—XIII века. Одной из таких находок стала сосновая палочка в виде игрушечного меча, на лезвии которого чётко вырезаны восемь символов. Средневековый автор использовал датский вариант рунического алфавита, а надпись предположительно означает: «Целый год».

«Ганзейцы приезжали с товаром большими группами и жили в Новгороде по полгода. Зимние гости добирались осенью на санях по дорогам, а летние — весной по воде через Балтийское море, Неву, Ладожское озеро и Волхов. Вероятно, один из летних гостей задержался здесь ещё и на зиму», — пояснил Пётр Гайдуков.

По мнению историков, значение Ганзы для экономического развития Европы было противоречивым. Деятельность торгового союза стимулировала развитие текстильного и горнодобывающего производства на западе и в центре Европы, но замедляла развитие этих же отраслей в восточноевропейских регионах. При этом последние благодаря торговле с немецкими купцами получали сырьё, необходимое для развития металлообработки и ювелирного ремесла.

Немецкий двор в Новгороде был закрыт в 1494 году, к середине XVI века на смену ганзейцам пришли купцы из Англии, Нидерландов и Франции, а сама Ганза формально просуществовала до 1669 года.

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