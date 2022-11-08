«Самая восточная торговая контора Ганзы»: учёные нашли ворота средневекового Немецкого двора в Великом Новгороде

Российские археологи нашли место, где в Средневековье находился вход в немецкую торговую факторию на территории Великого Новгорода. Она принадлежала торговому союзу Ганза, который в ту эпоху продвигал свои интересы на всей территории Европы. Наряду с новгородским у Ганзы были торговые представительства в Лондоне, Бергене и Брюгге. Благодаря тому, что купцы жили на территории фактории очень скученно, современным учёным удалось найти тысячи артефактов той эпохи на сравнительно небольшом участке.

«Находки превзошли все ожидания»

Учёные из Института археологии РАН обнаружили в историческом центре Великого Новгорода границу Немецкого двора и место расположения главных ворот в факторию ганзейских купцов, которая находилась там в XII—XVI веках, сообщили в пресс-службе ИА РАН.

Напомним, Ганза — это торговый союз средневековых немецких городов, которые стремились стать монопольными посредниками между производящими районами Европы. Немецким купцам было предписано останавливаться в Новгороде только на принадлежащих Ганзе территориях — Готском и Немецком дворах.

Место, где располагался Готский двор, было исследовано археологами в XX веке. А примерное расположение Немецкого двора было известно только из писцовой книги XVI века. Согласно историческому свидетельству, средневековая фактория располагалась между современными улицами Большая Московская, Ильина, Михайлова и Никольская. Эти данные нашли подтверждение во время раскопок 2020 года.

В 2022-м археологи уточнили границы Немецкого двора и нашли место въезда в факторию. Раскопки были проведены совместно с Новгородским государственным музеем-заповедником и Новгородским университетом имени Ярослава Мудрого на территории будущего историко-археологического квартала.

«Находки этого года превзошли все ожидания. Теперь мы можем смело говорить, что самая восточная торговая контора Ганзы из четырёх, существовавших в Средневековье (в Лондоне, Бергене, Брюгге и Новгороде), находилась именно здесь, и мы уже вошли на её территорию», — заявил замдиректора Института археологии РАН Пётр Гайдуков.

Находки: предметы с владельческими знаками, пряжки, накладки, жетон, крест

© Пресс-служба Института археологии РАН

По словам учёных, въезд во двор удалось обнаружить благодаря тому, что в слоях XIII и XIV веков сохранились остатки деревянных вымостков, которыми в Средневековье покрывали улицы.

«Эти вымостки начинались от въезда во двор, который маркируется постоянно сменявшимися огромными вереями — мощными столбами, на которые крепились ворота», — добавил Гайдуков.

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Из исторических документов известно, что на территории фактории немцы жили очень тесно — на площади примерно 18 соток (60 х 31 метр) одновременно располагалось от нескольких десятков до полутора сотен человек.

Из-за такой перенаселённости культурный слой на этом месте формировался интенсивнее, чем обычно. Всего за два года раскопок археологам удалось найти около 4 тыс. артефактов на раскопе площадью 72 кв. м.

Так, в 2022 году учёные обнаружили множество предметов быта немецких торговых представителей: фрагменты столовой керамики, бронзовые пряжки разных размеров, металлические нашивки на одежду, накладки на пояса, перстни с геральдическими знаками, железные ножи с клеймами, гребни из рога, нательные крестики, латунные напёрстки и сотни железных иголок.

Особый интерес учёных привлекли предметы с владельческими купеческими знаками (Hausmarke). По словам специалистов, купцы маркировали ими различные вещи, в том числе крышки дубовых бочек с товарами.

Находка с рунической надписью

© Пресс-служба Института археологии РАН

К числу редких артефактов относятся предметы с руническими надписями XII—XIII века. Одной из таких находок стала сосновая палочка в виде игрушечного меча, на лезвии которого чётко вырезаны восемь символов. Средневековый автор использовал датский вариант рунического алфавита, а надпись предположительно означает: «Целый год».

«Ганзейцы приезжали с товаром большими группами и жили в Новгороде по полгода. Зимние гости добирались осенью на санях по дорогам, а летние — весной по воде через Балтийское море, Неву, Ладожское озеро и Волхов. Вероятно, один из летних гостей задержался здесь ещё и на зиму», — пояснил Пётр Гайдуков.

По мнению историков, значение Ганзы для экономического развития Европы было противоречивым. Деятельность торгового союза стимулировала развитие текстильного и горнодобывающего производства на западе и в центре Европы, но замедляла развитие этих же отраслей в восточноевропейских регионах. При этом последние благодаря торговле с немецкими купцами получали сырьё, необходимое для развития металлообработки и ювелирного ремесла.

Немецкий двор в Новгороде был закрыт в 1494 году, к середине XVI века на смену ганзейцам пришли купцы из Англии, Нидерландов и Франции, а сама Ганза формально просуществовала до 1669 года.