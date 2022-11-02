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«Широкие культурные контакты»: археологи выяснили судьбу воинского городка ранних славян на Днепре

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Екатерина Кийко, Надежда Алексеева
Российские учёные выяснили, какие фортификационные сооружения возвели от набегов неприятеля жители древнего славянского городища Лубня. Городище V века, расположенное в Смоленской области, населяли воины. Оно могло быть военно-политическим центром местного сообщества. Такие протогосударства под управлением военных дружин возникали в тот период на всей европейской территории. Археологи считают, что поселение могло быть разрушено в результате нападения.
«Широкие культурные контакты»: археологи выяснили судьбу воинского городка ранних славян на Днепре
  • Городище Лубня. Начало раскопок
  • © Институт археологии РАН

Учёные из Института археологии РАН исследовали в окрестностях Смоленска раннеславянское городище Лубня. Археологи определили, что это был хорошо укреплённый военный городок. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Городище, расположенное на берегу реки Лубня (левый приток Днепра), известно с 1920-х годов. Однако крупные раскопки начали проводиться на этой территории только в последнее десятилетие. Учёные определили возраст городища — V век н. э. В этот период в данной местности жили балто-славянские племена. На эту эпоху приходится Великое переселение народов, когда после распада Западной Римской империи в Европе стали возникать так называемые малые варварские королевства. Это были небольшие, обычно не очень долговечные, но военно-политически активные сообщества. Центром таких протогосударств часто выступали воинские дружины.

Вероятнее всего, городище тоже являлось поселением воинов — на это указывает отсутствие среди находок предметов, принадлежащих женщинам и детям, отмечают археологи.

Раскопки 2022 года позволили узнать, как были устроены укрепления военного городка. Лубня с трёх сторон была окружена крутыми склонами оврага и спусками к реке. С четвёртой стороны для защиты поселения было возведено два рва и два вала. В насыпи одного из валов учёные нашли прослойки из золы и участки прокалённого грунта, а также столбовые ямы: вероятно, вершина земляного вала была укреплена деревянной стеной, которая впоследствии сгорела.

В качестве дополнительной линии обороны жители городища использовали эскарп — на обращённом к реке берегу они подрезали и выровняли склон так, что он стал почти вертикальным.

Судя по найденным остаткам сгоревших строений, поселение было разрушено в результате штурма чужеземными захватчиками.

  • Наконечники стрел
  • © Институт археологии РАН

На территории городища специалисты обнаружили следы сгоревшей деревянной постройки. Внутри находились обожжённые фрагменты лепной посуды и значительное количество камней, которые могли быть остатками разрушенного очага. На полу была найдена россыпь горелого зерна. По словам специалистов, дальнейшее изучение находки позволит определить, какие именно злаки выращивали в окрестностях Смоленска 1,5 тыс. лет назад.

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В помещении археологи обнаружили бронзовый браслет, железную косу и обломанный наконечник копья. На самой территории городища учёные собрали восемь наконечников стрел гуннского типа.

Место, где в V веке было возведено военное городище, издавна привлекало людей. Учёные установили, что ещё во второй половине I тыс. до н. э. на этой территории располагались постройки раннего железного века. Тогда в этих краях обитали представители днепро-двинской культуры.

«Раскопки Лубни — это новая, важная страница в изучении истории Верхнего Поднепровья. Мы всё больше убеждаемся, что в V веке в лесной зоне Восточной Европы существовало множество небольших укреплённых поселений с военизированными дружинами, вероятно враждующих друг с другом. У них были широкие культурные контакты с Центральной и Западной Европой, с Балтикой и южными регионами, которые могли проявляться в торговых, матримониальных отношениях, дипломатических дарах, а иногда и принимать форму военных походов», — объяснила руководитель Суджанского археологического отряда ИА РАН Власта Родинкова.

  • Раскопки городища Лубня
  • © Институт археологии РАН

Ранее учёные исследовали ещё одно верхнеднепровское городище — Демидовку. Оно расположено в 2,5 км от Лубни. Тогда было определено, что городище тоже было военным образованием и подверглось нападению на рубеже V—VI веков.

Изучение древних поселений позволит пролить свет на события, происходившие в Верхнем Поднепровье за несколько веков до создания древнерусского государства, отмечают учёные.

«Мы мало знаем, что происходило в этих местах в эпоху Великого переселения народов, потому что у нас нет письменных источников и все выводы сделаны по данным археологии. Археологические материалы показывают, что картина, которая сложилась на западе, очень похожа на ту, которую мы наблюдаем, в частности, в Верхнем Поднепровье: небольшие укреплённые поселения, предметы вооружения и воинского снаряжения, вещи, отражающие так называемую культуру престижа», — подчеркнула Власта Родинкова.

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