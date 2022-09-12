Под византийским слоем: российские учёные обнаружили древнее святилище в Абхазии
- Золотые нашивки и бронзовая фигурка античного божества
- © Институт археологии РАН
Специалисты из Института археологии РАН обнаружили святилище и артефакты колхидской культуры, датируемые VI—IV веками до н. э., возле города Очамчира в Республике Абхазия. О находке сообщили в пресс-службе института.
Открытия были сделаны во время раскопок разрушенного древнегреческого полиса — Гиеноса. Город упоминался в античных документах, а факт существования Гиеноса получил научное подтверждение в 1935 году, когда его руины были открыты во время строительства местного порта. Археологические исследования показали, что город был основан не позднее первой половины VI века до н. э. При этом в V — начале VI веков на городище действовал христианский ранневизантийский храм с кладбищем и вымощенным камнем двориком.
- Каменный пол святилища и верхняя часть каменного идола
- © Институт археологии РАН
Во время раскопок 2022 года выяснилось, что храм был построен на месте древнего святилища колхидской культуры (одними из её носителей были колхи — древние западно-грузинские племена). Под византийским слоем был обнаружен вкопанный вертикально и обложенный другими камнями каменный идол.
«Найденное святилище находится непосредственно под слоями, относящимися к храму, — это любопытный факт, который указывает на особое отношение жителей к этому месту», — отметил руководитель совместной российско-абхазской Очамчирской археологической экспедиции ИА РАН Александр Скаков.
Датировать святилище помогли обломки античной керамики, найденные рядом. Оказалось, что памятник относится к VI—IV векам до н. э. — это время, на которое приходится расцвет города Гиеноса.
Рядом с идолом учёные нашли более 30 предметов, произведённых в греческих мастерских, в частности изделия из золота: нашивки, серьги, бусины, пронизи и кулон. На нашивках изображены птицы (лебедь и гриф), звери со змеиными хвостами и божества.
«Нашивками, скорее всего, была расшита одежда или покрывало, украшавшее святилище: на всех бляшках есть отверстия для ниток, которыми они прикреплялись к ткани. Подобные бляшки археологи находят в курганных погребениях скифов. Значительная часть золотых изделий изготовлена, безусловно, греческими мастерами, но некоторые, вероятно, могли быть созданы колхидскими ювелирами», — пояснил Скаков.
- Фигурки божества Птах-Патек из египетской пасты
- © Институт археологии РАН
По словам специалистов, во время раскопок были также найдены бронзовая фигурка античного божества и две фигурки древнеегипетского бога Птах-Патека из непрозрачного зеленоватого стекла. Подобные изделия ранее уже находили на территории Абхазии. Как отмечают учёные, стеклянную пасту, из которой сделаны фигурки, обычно использовали в Египте, однако греческие мастера из колонии Навкратис тоже прибегали к этой технике, изготавливая подражания египетским вещам.
Неподалёку от святилища археологи также обнаружили культурные слои со следами деревянных жилых построек. Согласно предварительной датировке, здания были построены в доантичный (VIII—VII века до н. э.) и античный (VI—V века до н. э.) периоды.
Археологи предполагают, что в V веке до н. э. рядом с остатками старых домов в Гиеносе был насыпан курган из глины, на вершине которого соорудили святилище.
Находки позволят понять, как менялись культура и религиозные представления древних жителей города, отмечают исследователи.
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