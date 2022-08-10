«Связи, выходящие за рамки обычных торговых отношений»: археологи нашли печать Владимира Мономаха в прусском селище

Российские археологи обнаружили печать Владимира Мономаха с изображением его небесного покровителя при раскопках древнего прусского поселения на территории Калининградской области. По словам учёных, находка говорит о контактах высокого уровня между прусскими племенами и Древней Русью. Такими печатями скреплялись важные государственные и дипломатические документы, отмечают специалисты. Это не первая находка, которая доказывает наличие прочных связей между Русью и народами, населявшими побережье Балтийского моря.

Специалисты из Института археологии РАН обнаружили печать великого князя киевского Владимира Мономаха на территории Калининградской области. Находка была сделана во время раскопок средневекового прусского селища Привольное-1.

На лицевой стороне свинцовой печати изображён святой Василий Кесарийский, небесный покровитель Владимира Мономаха. На оборотной стороне нанесены четыре строки, которые расшифрованы учёными как фраза «Господи помоги рабу твоему Василию».

«Найденная великокняжеская печать, а также обнаруженная в 2016 году на этом же селище печать внука Мономаха, князя Всеволода Мстиславича, говорят о том, что в Средневековье между пруссами и Древней Русью существовали связи, далеко выходящие за рамки обычных торговых отношений. Такими печатями скрепляли важные государственные и дипломатические документы, они были адресованы людям, занимавшим высокое положение в средневековом обществе пруссов», — пояснил один из руководителей исследовательского проекта по изучению памятника, научный сотрудник ИА РАН, кандидат исторических наук Ярослав Прасолов.

Селище Привольное-1. Археологические раскопки 2022 г.

© Пресс-служба Института археологии РАН

Учёный отметил, что археологические находки, свидетельствующие о таких контактах в XII веке, открывают новую главу в истории региона.

Напомним, селище древних пруссов Привольное-1 было открыто экспедицией ИА РАН в 2016 году. По мнению учёных, в Средневековье здесь жили представители сембов — одного из прусских племён. Речь идёт об эпохе, предшествовавшей вторжению в регион Тевтонского ордена крестоносцев и обращения местного населения в христианство.

Также по теме «Закономерности развития культур»: археолог — о расселении первых людей на территории современной России Первые люди вида Homo sapiens появились на территории современной России около 40 тыс. лет назад. Другие виды обитали здесь с глубокой...

По мнению историков, прусские племена тех времён поддерживали тесные торговые и культурные связи в первую очередь с германскими народами. Одновременно были активные контакты и с Древней Русью. Находки, сделанные учёными при раскопках селища Привольное-1, свидетельствуют о существовании таких взаимоотношений.

Так, 2016 году здесь при раскопках были найдены предметы, характерные для древнерусской материальной культуры: матрица для изготовления популярных на Руси криновидных подвесок (от устар. «крин» — лилия), торговые пломбы «дрогичинского» типа (они получили название по месту первоначального обнаружения на Дрогичинском городище) и шиферные овручские пряслица, которые вытачивались в X—XIII веках из камня, единственное месторождение которого находилось на территории современной Украины.

Тогда же археологи нашли в селище вислую свинцовую печать псковского и новгородского князя Всеволода Мстиславича. Эта находка стала важным археологическим доказательством контактов на высоком уровне между жителями современной Калининградской области с новгородским княжеством, которые ранее были описаны в исторических источниках.

Позднее археологам удалось обнаружить два креста, один из которых был украшен эмалью. Как объяснили тогда учёные, местом происхождения таких крестов считается Древняя Русь.

Верхний ряд: шиферные пряслица. Средний ряд: западноевропейские серебряные монеты. Внизу: гребень роговой трёхчастный

© Пресс-служба Института археологии РАН

В 2022 году учёные исследовали территорию средневекового поселения методом геомагнитной разведки. В результате удалось выявить многочисленные аномалии — нарушения геомагнитного поля, связанные с человеческой активностью: оборудованием очагов, рытьём ям и т. п. Учёные составили геофизическую карту таких аномалий, она позволила обозначить перспективные точки для новых раскопок на территории селища.

В ходе недавних работ исследователям удалось найти украшения и детали прусского костюма, а также предметы быта: орнаментированные роговые гребни и пряслица, костяной конёк для катания по льду, железные ледоходные шипы и массивный железный ключ — возможно, от одного из строений. В пространстве одной из построек были найдены элементы вооружений: навершие рукояти меча и наконечник дротика или крупной стрелы.

«Серия ярких находок с Привольного-1 показывает, что исследование таких памятников крайне важно в долгосрочной перспективе для понимания истории как самого Калининградского региона, так и Северо-Запада континента в целом», — заявил руководитель археологического отряда ИА РАН Константин Скворцов.