«Свидетельства первых шагов русского искусства»: археологи нашли утерянные фрески новгородского собора XII века

Российские археологи обнаружили фрагменты фресок XII века, которыми был расписан новгородский Георгиевский собор. Изображения были сбиты со стен храма во время ремонта в XIX веке. Часть древнерусских фресок была использована как основа для нового пола собора, а более мелкие обломки строители просто выбросили как мусор. Поиск утраченных фресок ведут специалисты Института археологии РАН. Из найденных на территории монастыря обломков уже удалось восстановить изображение лица молодой женщины.

Специалисты из архитектурно-археологического отряда Института археологии РАН обнаружили на территории Юрьева монастыря в Великом Новгороде множество осколков фресок, сбитых со стен и потолка Георгиевского собора во время ремонта в 1820—1830-х годах, сообщила пресс-служба ИА РАН.

Храм был заложен в 1119 году по велению новгородского князя Всеволода Мстиславича. Его настенная роспись сохранялась до первой трети XIX века, когда сбитые фрески строители использовали в качестве основы для нового чугунного пола собора.

Однако, по оценке учёных, на эти работы ушла только треть домонгольских фресок, а большая часть осколков была зарыта за пределами храма как строительный мусор.

Археологические работы на территории Юрьева монастыря ведутся с 2013 года под руководством член-корреспондента РАН Владимира Седова. Раскопки на участках, прилегающих к собору с севера, юга и востока начались в 2016-м. С тех пор учёные пополнили коллекцию фресок Георгиевского собора новыми фрагментами, однако крупного скопления осколков фресок до последнего времени найти не удавалось.

Юрьев монастырь

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© Serguei Fomine

В июле 2022 года археологи заложили два шурфа к востоку от собора на территории монастырского газона. На глубине 60—70 см учёные обнаружили различающиеся по размеру и форме фрагменты с красочными изображениями. В работе приняли участие сотрудники Новгородского музея, ранее разработавшие методику извлечения фресок из строительных развалов. В результате специалисты собрали более 100 планшетов с фрагментами фресок.

Находки передали в новгородский Центр реставрации монументальной живописи для дальнейшей обработки, консервации и изучения.

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Как отмечают археологи, это самая крупная находка, сделанная за пределами собора. Большинство найденных фрагментов не имеют видимых изображений. Лишь несколько осколков содержат росписи, и только два фрагмента составили одно изображение — лицо женщины.

Как отметила кандидат искусствоведения, учёный секретарь Института археологии РАН Марина Вдовиченко, эта находка оправдывает все усилия, предпринятые для извлечения фресок из земли.

«Это лицо молодой женщины, повёрнутое в три четверти, даже чуть более, на зрителя. Половину высокого лба закрывает белый головной убор или повязка с глубокими зеленоватыми тенями, составляющая верхнюю часть лика, под тонким носом с открытыми ноздрями проходит слом фрагмента. Нижняя часть лица пока не выявлена. Сохранившиеся целыми, распахнутые глаза этого персонажа древности скользят мимо современного зрителя, заглядывая за его спину, а проходящий по переносице косой рваный стык фрагментов придаёт дополнительную выразительность», — отметила эксперт.

По ее словам, извлечённые из земли фрески обладают уникальным художественным и научным потенциалом. Эти изображения — одни из самых ранних образцов монументальной стенописи Северной Руси.