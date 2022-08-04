«Свидетельства первых шагов русского искусства»: археологи нашли утерянные фрески новгородского собора XII века
- Лик молодой женщины
- © Институт археологии РАН
Специалисты из архитектурно-археологического отряда Института археологии РАН обнаружили на территории Юрьева монастыря в Великом Новгороде множество осколков фресок, сбитых со стен и потолка Георгиевского собора во время ремонта в 1820—1830-х годах, сообщила пресс-служба ИА РАН.
Храм был заложен в 1119 году по велению новгородского князя Всеволода Мстиславича. Его настенная роспись сохранялась до первой трети XIX века, когда сбитые фрески строители использовали в качестве основы для нового чугунного пола собора.
Однако, по оценке учёных, на эти работы ушла только треть домонгольских фресок, а большая часть осколков была зарыта за пределами храма как строительный мусор.
Археологические работы на территории Юрьева монастыря ведутся с 2013 года под руководством член-корреспондента РАН Владимира Седова. Раскопки на участках, прилегающих к собору с севера, юга и востока начались в 2016-м. С тех пор учёные пополнили коллекцию фресок Георгиевского собора новыми фрагментами, однако крупного скопления осколков фресок до последнего времени найти не удавалось.
- Юрьев монастырь
- globallookpress.com
- © Serguei Fomine
В июле 2022 года археологи заложили два шурфа к востоку от собора на территории монастырского газона. На глубине 60—70 см учёные обнаружили различающиеся по размеру и форме фрагменты с красочными изображениями. В работе приняли участие сотрудники Новгородского музея, ранее разработавшие методику извлечения фресок из строительных развалов. В результате специалисты собрали более 100 планшетов с фрагментами фресок.
Находки передали в новгородский Центр реставрации монументальной живописи для дальнейшей обработки, консервации и изучения.
Как отмечают археологи, это самая крупная находка, сделанная за пределами собора. Большинство найденных фрагментов не имеют видимых изображений. Лишь несколько осколков содержат росписи, и только два фрагмента составили одно изображение — лицо женщины.
Как отметила кандидат искусствоведения, учёный секретарь Института археологии РАН Марина Вдовиченко, эта находка оправдывает все усилия, предпринятые для извлечения фресок из земли.
«Это лицо молодой женщины, повёрнутое в три четверти, даже чуть более, на зрителя. Половину высокого лба закрывает белый головной убор или повязка с глубокими зеленоватыми тенями, составляющая верхнюю часть лика, под тонким носом с открытыми ноздрями проходит слом фрагмента. Нижняя часть лица пока не выявлена. Сохранившиеся целыми, распахнутые глаза этого персонажа древности скользят мимо современного зрителя, заглядывая за его спину, а проходящий по переносице косой рваный стык фрагментов придаёт дополнительную выразительность», — отметила эксперт.
По ее словам, извлечённые из земли фрески обладают уникальным художественным и научным потенциалом. Эти изображения — одни из самых ранних образцов монументальной стенописи Северной Руси.
«Фрески Георгиевского собора — свидетельства первых шагов русского искусства в той области, которая стала, наравне с иконописью, его квинтэссенцией», — подчеркнула Вдовиченко.
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