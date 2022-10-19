«Социальная организация»: учёные исследовали уклад жизни алтайских неандертальцев благодаря анализу генома

Учёные из германского Института эволюционной антропологии Макса Планка секвенировали геном целой группы неандертальцев из Чагырской пещеры на Алтае. Останки древних людей ранее обнаружили российские археологи, эта находка считается одной из крупнейших в мире. Генетики установили, что все представители группы жили примерно в одно время и приходились родственниками друг другу. Неандертальцы мало контактировали с соседними общинами, но всё же не были полностью изолированы: их связывала миграция женщин. Учёные также выяснили, что неандертальцы из Чагырской пещеры состояли в генетическом родстве с европейскими сородичами.

Учёные из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Германия) впервые изучили геном целой семьи неандертальцев, живших на Алтае около 54 тыс. лет назад. Исследователи секвенировали ДНК останков, найденных в Чагырской пещере и в соседней пещере Окладникова. Получить фрагменты костей и зубов древних людей генетикам удалось благодаря работе учёных Института археологии и этнографии РАН, которые давно ведут раскопки в этой местности. Археологи собрали порядка 80 фрагментов костей и зубов неандертальцев — это одна из крупнейших находок такого рода.

Германские генетики секвенировали геном 13 древних людей, из которых восемь скончались, будучи уже взрослыми, а пятеро умерли в детском или подростковом возрасте. Семь человек были мужского пола, шесть — женского.

Археологические раскопки в Чагырской пещере

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Генетический анализ позволил установить, что все эти люди состояли в родстве. Так, учёные определили останки отца и его дочери-подростка, а также выявили родственную связь между мальчиком и взрослой женщиной — она приходилась ребёнку тётей, бабушкой или двоюродной сестрой. Установить эти связи, а также тот факт, что все обитатели пещеры жили и умерли примерно в одно и то же время, позволил анализ гетероплазмий, найденных в останках. Гетероплазмии — форма мутации митохондриальной ДНК, которая сохраняется лишь несколько поколений.

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«То, что они (члены семьи неандертальцев. — RT) жили в одно и то же время, — поразительный факт. Вероятно, это означает, что они были выходцами из одной социальной общины. Таким образом, мы впервые можем использовать генетику для изучения социальной организации общины неандертальцев», — отметил основной автор исследования Лауритс Сков.

Ещё одним удивительным открытием стало крайне низкое генетическое разнообразие внутри общины неандертальцев, соответствующее группе из 10—20 человек. Это значительно меньше, чем зафиксировано в любом древнем или современном обществе, и по численности напоминает скорее группу исчезающих и находящихся на грани вымирания видов.

Впрочем, сообщества неандертальцев всё же не были полностью изолированы друг от друга. Генетический анализ показал, что между такими группами происходила миграция женщин. Учёные определили это по митохондриальным ДНК останков — эта часть генома, передающаяся по женской линии, отличалась большим разнообразием, чем набор генов в Y-хромосомах, которые наследуются от отца к сыну. При этом с общинами другого вида людей, обитавших на Алтае, денисовцами, неандертальцы в подобные контакты не вступали.

РИА Новости

Кроме того, генетический анализ показал, что неандертальцы, жившие в Чагырской пещере и пещере Окладникова, не были потомками неандертальцев, населявших около 120 тыс. лет назад Денисову пещеру, но были генетически близки с европейскими неандертальцами. Это родство подтверждается и археологическими находками: каменные орудия, найденные в Чагырской пещере, больше всего напоминают артефакты, обнаруженные ранее на территории современной Германии.

«Наше исследование даёт конкретное представление о том, как могла выглядеть община неандертальцев. Благодаря этому я вижу в неандертальцах гораздо больше человеческого», — отметил соавтор исследования Бенджамин Питер.

Напомним, впервые частично секвенировать геном неандертальца удалось в 2010 году шведскому генетику Сванте Пэабо. В 2022 году за эту работу учёный удостоился Нобелевской премии в области физиологии и медицины.