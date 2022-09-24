«В эту эпоху были эпидемии»: российский историк — о катастрофе бронзового века
- «Чудо ковчега в храме Дагона», Никола Пуссен, 1630 год
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— Недавно исследователи назвали возможную причину катастрофы бронзового века — эпидемия. Специалисты на Крите проанализировали останки людей той эпохи и обнаружили ДНК бактерий, вызывающих чуму, и патоген брюшного тифа во рту древних жителей. Как, по вашему мнению, можно интерпретировать эти результаты?
— Современная наука позволяет нам изучить костные останки людей бронзового века и сказать, что являлось причиной их смерти. Умерли они от болезни или были убиты в бою, если учёные находят колотые раны.
Сегодня исследователи уже знают, что в эту эпоху были эпидемии. Возможно, что чума приводила к гибели целой популяции. Например, был обнаружен ген чумы в останках древних людей, которые жили в ХХХ веке до н. э. между Днепром и Волгой.
Предполагается, что миграция населения из этого региона стала причиной появления вируса у людей, которые проживали на территории Западной Европы. Возможно, именно из-за чумы многие оседлые поселения этого региона исчезли. Такой вывод мы можем сделать благодаря палеогенетическому анализу и археологическим работам.
Выяснилось также, что население степных и лесных территорий Восточной и Западной Европы болело гепатитом. Он тоже мог приводить к гибели городов, поселений, и целых популяций.
Однако нельзя говорить о том, что эпидемии стали главной причиной катастрофы бронзового века и из-за них погибло всё население древних цивилизаций.
— Ранее историки называли другие причины краха цивилизаций бронзового века — набеги варваров и экологическая катастрофа. Какая из этих трёх причин самая значимая?
— На данный момент археологическое сообщество пытается понять, что являлось главной причиной гибели культур и исчезновения народов.
Была высказана гипотеза, что воинственные кочевники бронзового века пришли вооружённые в Западную Европу и уничтожили всё оседлое население. Поэтому мы не можем исключить, что набеги приводили к гибели народов. Ведь знаменитая Троянская война тоже происходила в это время на рубеже XIII—XII веков до н. э., по некоторым свидетельствам в 1218—1217 годах до н. э. Её ещё описывал Гомер в «Илиаде» и «Одиссее».
Недавно также на конференции Европейской ассоциации археологов выступали зарубежные учёные, которые изучали скелетные останки жителей, как они считают, мигрантов или групп кочевников ямной культуры бронзового века, живших между Днепром и Волгой в ХХХ—XXVI веках до н. э. Они пришли к выводу, что эти группы, которые пришли в Европу с восточных земель, было очень миролюбивы. Однако нельзя утверждать, что все кочевые племена были такими.
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По моему мнению, война и мир были как между древними цивилизациями, так и кочевыми племенами восточных регионов.
Скорее причиной гибели древних цивилизаций была экологическая катастрофа, которая произошла примерно в XXII—XX веках до н. э. Тогда была засуха: не выпадало снега, не было дождей. Люди покинули территории Северной Евразии, многие города и цивилизации на Переднем Востоке исчезли.
Что касается Древнего Египта, то примерно в XXII веке до н. э. очень многие пирамиды были разграблены. Из сохранившихся письменных источников учёные узнали, что в это время высох Нил. Люди умирали от голода и жажды. Чтобы спастись, они ворвались в пирамиды в поисках еды и воды и разграбили древние захоронения.
Да, сейчас мы можем как-то предотвращать экологические катастрофы, но в бронзовом веке у людей такой возможности не было.
— Сколько по времени длилась катастрофа бронзового века и что в этот период происходило?
— Сначала была катастрофа экологическая, о которой я уже упоминала. Тогда люди либо погибали, либо уходили в другие земли. И она длилась примерно 200—250 лет. Затем, в начале 2000 года до н. э., климат нормализовался и население вернулось на место прежнего обитания. Однако потом наступает ещё один период, с середины 2-го тысячелетия до н. э., когда по каким-то ещё не известным причинам в движение приходят многие культуры бронзового века.
Народы, жившие в евразийских степях, стремительно движутся на запад и становятся наёмниками многих государств. Считается, что Крито-Микенская цивилизация была уничтожена как раз кочевыми народами, прибывшими с моря на кораблях. Часть таких племён уходит на восток и уничтожает города Центральной Азии и Бактрии.
- Египетские пирамиды
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Некоторые цивилизации бронзового века существовали тысячи лет, такие, как, например, египетская. Потом они трансформировались и стали культурами раннего железного века. Другие же просуществовали около 500—600 лет, например, как трипольская земледельческая культура. Она тоже была городской, однако у неё не была развита письменность. Существование культур зависело от разных исторических обстоятельств, от их потенциала и ресурсов, которые они осваивали. Конечно же, не последнюю роль играла и экономическая система, которую цивилизации развивали и поддерживали.
— Чем характеризуется бронзовый век? Какие выдающиеся технические и культурные достижения этой эпохи вы могли бы выделить?
— Бронзовый век длился около 4 тыс. лет, начиная с 5-го тысячелетия до н. э. В это время уже различались особенности в развитии народов Месопотамии, Египта, Западной и Восточной Европы. Природные условия были разные, поэтому где-то развивалось скотоводство, земледелие и появлялись города, храмы и своя культура. А где-то люди продолжали жить в первобытном состоянии.
Самые известные цивилизации располагались вокруг плодородного полумесяца — Восточного Средиземноморья. Там, где сейчас находится Израиль, в бронзовом веке существовали государства Леванта, Месопотамия и Анатолия. Признак цивилизации — это городская культура, храмовая культура и письменность. Без письменности мы не вправе, например, называть кочевые культуры евразийских степей цивилизациями.
Многие артефакты или архитектурные сооружения бронзового века хорошо известны современным людям. Среди них, в частности, египетские пирамиды. Мало кто знает, что они относятся к бронзовому веку и их в XXVIII—XXIV веках до н. э. возводили для себя фараоны. Известный Стоунхендж в Великобритании тоже был построен в это время.
- Боевая колесница ассирийцев, 3500 год до н. э.
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Бронзовый век — это эпоха, когда произошло открытие и распространение многих инноваций. Например, были изобретены деревянные повозки для освоения степных пространств. В конце 3 тысячелетия до н. э. человек наконец-то одомашнил лошадь и появилось всадничество. В бронзовом веке лошадь стала частью амуниции воина. Была также изобретена лёгкая боевая двухколёсная колесница, в которую запрягали коней.
В это же время были придуманы новые виды стратегического вооружения. В частности, появился короткий лук. Это оружие впоследствии использовалось кочевниками, в том числе и монголами. В бронзовом веке также появилась кавалерия.
Письменность зародилась тоже в эту эпоху в древних городских цивилизациях и дальше распространилась. Учёные и сейчас находят папирусы и камни с надписями древних людей, благодаря которым они могут отслеживать историю развития человечества.
По моему мнению, ещё одним достижением этого века стало изменение системы питания человека. Например, молочные и кисломолочные продукты стали употреблять в пищу именно в эту эпоху.
Ещё одно уникальное открытие текстильщиков бронзового века — это создание шерстяного волокна. Многие учёные считали, что когда люди стали разводить овец, то с них они получали эластичное и прочное шерстяное волокно, из которого потом изготавливались прекрасные ткани. Однако оказалось, что у одомашненной овцы были жёсткие волосы, не подходящие для создания приятной для кожи одежды. Месопотамским скотоводам потребовалась тысяча лет, чтобы вывести овцу с мягким руном. То самое золотое руно, описанное греками в античных мифах, появилось в бронзовом веке в Месопотамии. Затем таких овец стали разводить и в южнорусских степях, а шерстяное волокно распространилось с запада на восток и попало в Китай.
— Какой период наступил после катастрофы бронзового века и как дальше развивалась история?
— Как я уж говорила, в середине 2000 года до н. э. началась миграция народов. Многие города и поселения пришли в упадок. Троянская война рубежа XIII—XII веков до н. э. тоже была следствием перемен, движения и уничтожения цивилизаций.
Приходит конец бронзовому веку. Но человечество способно найти выход из любой ситуации, поэтому стали создаваться новые технологии, подбираться новые материалы и т. д.
На рубеже 2-го и 1-го тысячелетий до н. э. на смену бронзе, которой уже не было, так как многие шахты опустели, приходит железо. Такой материал был распространён повсюду. Возникает новая эпоха — железный век, которая приводит к появлению, развитию и расцвету других цивилизаций.
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