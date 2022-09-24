«В эту эпоху были эпидемии»: российский историк — о катастрофе бронзового века

Эпидемии могли быть одной из причин краха древних цивилизаций бронзового века. Однако основным ударом для культур той эпохи стала экологическая катастрофа, случившаяся за два тысячелетия до новой эры. Она явилась причиной массовой миграции народов и упадка городской цивилизации. Об этом в интервью RT рассказала доктор исторических наук, главный научный сотрудник Государственного исторического музея Наталья Шишлина. Свою роль сыграли и набеги варваров и кочевых племён с востока. При этом до периода упадка культура бронзового века достигла больших высот, именно тогда были построены многие великие архитектурные сооружения, одомашнена лошадь, а также созданы новые виды стратегического вооружения.

— Недавно исследователи назвали возможную причину катастрофы бронзового века — эпидемия. Специалисты на Крите проанализировали останки людей той эпохи и обнаружили ДНК бактерий, вызывающих чуму, и патоген брюшного тифа во рту древних жителей. Как, по вашему мнению, можно интерпретировать эти результаты?

— Современная наука позволяет нам изучить костные останки людей бронзового века и сказать, что являлось причиной их смерти. Умерли они от болезни или были убиты в бою, если учёные находят колотые раны.

Сегодня исследователи уже знают, что в эту эпоху были эпидемии. Возможно, что чума приводила к гибели целой популяции. Например, был обнаружен ген чумы в останках древних людей, которые жили в ХХХ веке до н. э. между Днепром и Волгой.

Предполагается, что миграция населения из этого региона стала причиной появления вируса у людей, которые проживали на территории Западной Европы. Возможно, именно из-за чумы многие оседлые поселения этого региона исчезли. Такой вывод мы можем сделать благодаря палеогенетическому анализу и археологическим работам.

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Выяснилось также, что население степных и лесных территорий Восточной и Западной Европы болело гепатитом. Он тоже мог приводить к гибели городов, поселений, и целых популяций.

Однако нельзя говорить о том, что эпидемии стали главной причиной катастрофы бронзового века и из-за них погибло всё население древних цивилизаций.

— Ранее историки называли другие причины краха цивилизаций бронзового века — набеги варваров и экологическая катастрофа. Какая из этих трёх причин самая значимая?

— На данный момент археологическое сообщество пытается понять, что являлось главной причиной гибели культур и исчезновения народов.

Была высказана гипотеза, что воинственные кочевники бронзового века пришли вооружённые в Западную Европу и уничтожили всё оседлое население. Поэтому мы не можем исключить, что набеги приводили к гибели народов. Ведь знаменитая Троянская война тоже происходила в это время на рубеже XIII—XII веков до н. э., по некоторым свидетельствам в 1218—1217 годах до н. э. Её ещё описывал Гомер в «Илиаде» и «Одиссее».

Недавно также на конференции Европейской ассоциации археологов выступали зарубежные учёные, которые изучали скелетные останки жителей, как они считают, мигрантов или групп кочевников ямной культуры бронзового века, живших между Днепром и Волгой в ХХХ—XXVI веках до н. э. Они пришли к выводу, что эти группы, которые пришли в Европу с восточных земель, было очень миролюбивы. Однако нельзя утверждать, что все кочевые племена были такими.

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По моему мнению, война и мир были как между древними цивилизациями, так и кочевыми племенами восточных регионов.

Скорее причиной гибели древних цивилизаций была экологическая катастрофа, которая произошла примерно в XXII—XX веках до н. э. Тогда была засуха: не выпадало снега, не было дождей. Люди покинули территории Северной Евразии, многие города и цивилизации на Переднем Востоке исчезли.

Что касается Древнего Египта, то примерно в XXII веке до н. э. очень многие пирамиды были разграблены. Из сохранившихся письменных источников учёные узнали, что в это время высох Нил. Люди умирали от голода и жажды. Чтобы спастись, они ворвались в пирамиды в поисках еды и воды и разграбили древние захоронения.

Да, сейчас мы можем как-то предотвращать экологические катастрофы, но в бронзовом веке у людей такой возможности не было.

— Сколько по времени длилась катастрофа бронзового века и что в этот период происходило?

— Сначала была катастрофа экологическая, о которой я уже упоминала. Тогда люди либо погибали, либо уходили в другие земли. И она длилась примерно 200—250 лет. Затем, в начале 2000 года до н. э., климат нормализовался и население вернулось на место прежнего обитания. Однако потом наступает ещё один период, с середины 2-го тысячелетия до н. э., когда по каким-то ещё не известным причинам в движение приходят многие культуры бронзового века.

Народы, жившие в евразийских степях, стремительно движутся на запад и становятся наёмниками многих государств. Считается, что Крито-Микенская цивилизация была уничтожена как раз кочевыми народами, прибывшими с моря на кораблях. Часть таких племён уходит на восток и уничтожает города Центральной Азии и Бактрии.

Египетские пирамиды

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Некоторые цивилизации бронзового века существовали тысячи лет, такие, как, например, египетская. Потом они трансформировались и стали культурами раннего железного века. Другие же просуществовали около 500—600 лет, например, как трипольская земледельческая культура. Она тоже была городской, однако у неё не была развита письменность. Существование культур зависело от разных исторических обстоятельств, от их потенциала и ресурсов, которые они осваивали. Конечно же, не последнюю роль играла и экономическая система, которую цивилизации развивали и поддерживали.

— Чем характеризуется бронзовый век? Какие выдающиеся технические и культурные достижения этой эпохи вы могли бы выделить?

— Бронзовый век длился около 4 тыс. лет, начиная с 5-го тысячелетия до н. э. В это время уже различались особенности в развитии народов Месопотамии, Египта, Западной и Восточной Европы. Природные условия были разные, поэтому где-то развивалось скотоводство, земледелие и появлялись города, храмы и своя культура. А где-то люди продолжали жить в первобытном состоянии.

Самые известные цивилизации располагались вокруг плодородного полумесяца — Восточного Средиземноморья. Там, где сейчас находится Израиль, в бронзовом веке существовали государства Леванта, Месопотамия и Анатолия. Признак цивилизации — это городская культура, храмовая культура и письменность. Без письменности мы не вправе, например, называть кочевые культуры евразийских степей цивилизациями.

Многие артефакты или архитектурные сооружения бронзового века хорошо известны современным людям. Среди них, в частности, египетские пирамиды. Мало кто знает, что они относятся к бронзовому веку и их в XXVIII—XXIV веках до н. э. возводили для себя фараоны. Известный Стоунхендж в Великобритании тоже был построен в это время.

Боевая колесница ассирийцев, 3500 год до н. э.

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Бронзовый век — это эпоха, когда произошло открытие и распространение многих инноваций. Например, были изобретены деревянные повозки для освоения степных пространств. В конце 3 тысячелетия до н. э. человек наконец-то одомашнил лошадь и появилось всадничество. В бронзовом веке лошадь стала частью амуниции воина. Была также изобретена лёгкая боевая двухколёсная колесница, в которую запрягали коней.

В это же время были придуманы новые виды стратегического вооружения. В частности, появился короткий лук. Это оружие впоследствии использовалось кочевниками, в том числе и монголами. В бронзовом веке также появилась кавалерия.

Письменность зародилась тоже в эту эпоху в древних городских цивилизациях и дальше распространилась. Учёные и сейчас находят папирусы и камни с надписями древних людей, благодаря которым они могут отслеживать историю развития человечества.

По моему мнению, ещё одним достижением этого века стало изменение системы питания человека. Например, молочные и кисломолочные продукты стали употреблять в пищу именно в эту эпоху.

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Ещё одно уникальное открытие текстильщиков бронзового века — это создание шерстяного волокна. Многие учёные считали, что когда люди стали разводить овец, то с них они получали эластичное и прочное шерстяное волокно, из которого потом изготавливались прекрасные ткани. Однако оказалось, что у одомашненной овцы были жёсткие волосы, не подходящие для создания приятной для кожи одежды. Месопотамским скотоводам потребовалась тысяча лет, чтобы вывести овцу с мягким руном. То самое золотое руно, описанное греками в античных мифах, появилось в бронзовом веке в Месопотамии. Затем таких овец стали разводить и в южнорусских степях, а шерстяное волокно распространилось с запада на восток и попало в Китай.

— Какой период наступил после катастрофы бронзового века и как дальше развивалась история?

— Как я уж говорила, в середине 2000 года до н. э. началась миграция народов. Многие города и поселения пришли в упадок. Троянская война рубежа XIII—XII веков до н. э. тоже была следствием перемен, движения и уничтожения цивилизаций.

Приходит конец бронзовому веку. Но человечество способно найти выход из любой ситуации, поэтому стали создаваться новые технологии, подбираться новые материалы и т. д.

На рубеже 2-го и 1-го тысячелетий до н. э. на смену бронзе, которой уже не было, так как многие шахты опустели, приходит железо. Такой материал был распространён повсюду. Возникает новая эпоха — железный век, которая приводит к появлению, развитию и расцвету других цивилизаций.