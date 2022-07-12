В Омской области археологи обнаружили ценные находки в ходе раскопок
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Раскопки ведут археологи и студенты Омского педагогического университета, сообщает gorod55.ru.
Отмечается, что в ходе работ специалисты обнаружили кости человека и животных, последние могут быть признаками поминальных ритуалов.
Самая ценная находка — фрагмент металлических удил (детали конской упряжи). Они использовались в раннем железном веке.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в фонд Крымского этнографического музея передали коллекцию предметов быта народов Крыма XIX—ХХ веков.