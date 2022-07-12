В Омской области археологи обнаружили ценные находки в ходе раскопок

В Горьковском районе Омской области специалисты проводят раскопки кургана Саргатской культуры, датируемой VI веком до н. э. — V веком н. э.

Раскопки ведут археологи и студенты Омского педагогического университета, сообщает gorod55.ru.

Отмечается, что в ходе работ специалисты обнаружили кости человека и животных, последние могут быть признаками поминальных ритуалов.

Самая ценная находка — фрагмент металлических удил (детали конской упряжи). Они использовались в раннем железном веке.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в фонд Крымского этнографического музея передали коллекцию предметов быта народов Крыма XIX—ХХ веков.