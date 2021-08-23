В Хакасии обнаружили захоронение эпохи Поздней бронзы

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Археологи обнаружили захоронение эпохи Поздней бронзы недалеко от села Аскиз в Хакасии.
В Хакасии обнаружили захоронение эпохи Поздней бронзы
  • © Сибирское отделение РАН

Об этом сообщает ОТР.

В Аскизском районе работают специалисты из Кемерова, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Они изучают территорию, по которой проходит железная дорога, скоро она будет реконструирована.

«Скорее всего, это была женщина похоронена, возраст примерно 30—40 лет. У неё оказались уникальные для этого времени украшения на руках: на правой — браслет с интересным орнаментом, а левая рука была украшена четырьмя небольшими перстнями», — заявил Олег Митько, сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в исторической части Калининграда найдены руины XIV века.

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