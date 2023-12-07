Ветхий артефакт: российские учёные определили состав материала поясных пряжек древних кочевников хунну

Российские учёные выявили состав пряжек древнего кочевого народа хунну, найденных в Республике Тыва. Ввиду ветхости артефактов группа специалистов использовала целый ряд современных исследовательских методик для их изучения. Оказалось, что основа пряжек состояла из ископаемого угля богхед. Этот материал, в составе которого преобладают водоросли, способен деформироваться, поэтому с артефактами при реставрации нужно будет обращаться очень аккуратно, отметили специалисты.

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из ИИМК РАН и Эрмитажа установили материалы, из которых были сделаны найденные археологами в Туве пряжки древнего кочевого народа хунну. Об этом RT сообщили в пресс-службе СПБГУ. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

Как отметили авторы работы, хунну — кочевники, населявшие степи к северу от Китая с 220 года до н. э. по II век н. э. В ходе раскопок экспедиции ИИМК РАН на территории Республики Тыва были найдены артефакты культуры этого народа — большие поясные пряжки чёрного цвета с вкраплениями различных минералов ярких цветов. Однако состав материала, из которого были сделаны предметы, было трудно определить из-за их ветхости.

Команда учёных применила ряд современных исследовательских методик, таких как романовская спектроскопия и рентгенофазный анализ, для изучения состава пряжек. В результате учёные выяснили, что основа древнего украшения кочевников состояла из ископаемого угля богхед.

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«Проведённые исследования позволили очень точно определить материл даже в том случае, когда предмет сильно деградировал, как бывает в случаях с археологическими находками. Так, например, по присутствию минерала арагонит нам удалось понять, что белая инкрустация была выполнена перламутром. Основа пряжек состоит из ископаемого угля типа богхед, а их инкрустация белого, красного, голубого цветов выполнена из перламутра, сердолика различных оттенков, бирюзы и фуксита», — отметил в беседе с RT один из авторов исследования, директор центра СПбГУ по изучению, сохранению, реставрации и актуализации объектов культурного наследия, старший преподаватель СПбГУ Николай Курганов.

По словам исследователей, богхед — материал, в составе которого преобладают водоросли, и он способен деформироваться. Поэтому нужно не только очень аккуратно взаимодействовать с найденными артефактами, но и внимательно подходить к подбору реставрационных составов, чтобы не повредить материал растворителями.

Учёные отмечают, что их методики исследования позволили провести все нужные измерения без отбора проб и повреждения поверхности древних артефактов.