Просуществовала около 500 лет: археологи обнаружили самую древнюю синагогу на территории России

Российские археологи нашли самую древнюю синагогу на территории РФ. Её обнаружили в средневековом городище Фанагория, расположенном на Таманском полуострове. По словам специалистов, синагога была очень богатой: её стены были покрыты мрамором и росписями по штукатурке, а внутри располагались мраморные столы и семисвечники. Синагога просуществовала в Фанагории около 0,5 тыс. лет и была разрушена вместе с городом в VI веке в результате набега соседних племён и масштабного пожара.

Специалисты из Института археологии РАН во время раскопок древнегреческого городища Фанагория (Таманский полуостров) нашли руины синагоги. Специалисты датировали время её возведения I веком, она просуществовала около 500 лет и является самой древней синагогой, найденной на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Площадь здания составляла более 120 кв. м. Как отмечают учёные, речь идёт о богатой синагоге, стены которой были сверху покрыты росписью, а в нижней части — мрамором. Пол был отделан водоотталкивающим покрытием на основе глины и цемянки (кирпичная или керамическая крошка). Среди руин археологи нашли обломки табличек с надписями на греческом языке, на одной из которых есть слово «синагога».

Своды здания поддерживались мраморными колоннами, также имелось отгороженное решёткой место для ковчега со свитками Торы. В синагоге находились три богато украшенные мраморные меноры и несколько ритуальных столов из мрамора. На нижней поверхности одного из столов учёные нашли метку мастера, рядом с которой был вырезан крест.

Колонны из синагоги

© Институт археологии РАН

Как отмечают исследователи, поскольку такие же столы использовались в христианских церквях, можно сделать вывод, что представители разных конфессий заказывали эти предметы у одних и тех же мастеров.

По данным учёных, город Фанагория был уничтожен в результате пожара в VI веке. Как отмечают исследователи, скорее всего, именно о нём писал византийский историк Прокопий Кесарийский: «Два других небольших городка, называемые Кепы и Фанагурис, издревле были подчинены римлянам и такими были и в моё время. Но недавно некоторые из варварских племён, живших в соседних областях, взяли и разрушили их до основания».

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Специалисты отмечают, что это была масштабная катастрофа, в которой сгорели жилые дома, винодельни и общественные здания. Не избежала этой судьбы и синагога: огонь прокалил камни стен здания и практически полностью его разрушил.

Ранее археологи ИА РАН не раз находили в городище Фанагория свидетельства проживания иудейской общины.

«При этом следует учесть, что приверженцы иудейской религии необязательно были евреями: ими могли быть люди разных национальностей, которые приняли эту религию по тем или иным соображениям. Например, в Хазарском каганате иудаизм был официальной религией государства, хотя хазары не имели никакого отношения к евреям», — отметил руководитель фанагорийской археологической экспедиции РАН Владимир Кузнецов.