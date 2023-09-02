«Ремесленные традиции разных стран»: археолог — о раскопках столицы Золотой Орды в Астраханской области

Золотая Орда, хотя и была степным государством кочевников, имела также развитую городскую культуру. По мере завоевания новых пространств в обществе кочевников сложилась оседлая административная прослойка для управления этими территориями — так формировались города Орды. Об этом в интервью RT рассказала руководитель Поволжской археологической экспедиции Государственного исторического музея кандидат исторических наук Екатерина Болдырева. Один из крупнейших городов Орды — Сарай-Бату, или Сарай ал-Джедид, который располагался на территории современной Астраханской области. Археологи находят в городище керамические мастерские, изразцы, расписную посуду, которая пользовалась спросом далеко за пределами Орды. При этом ордынская культура впитала в себя элементы многих культур и цивилизаций.

— Екатерина Михайловна, хотелось бы поговорить о масштабном исследовании, которое ведётся специалистами Государственного исторического музея в Астрахани, в Селитренном городище, где когда-то находилась столица Золотой Орды — Сарай-Бату. Обычно ордынцы не ассоциируются с городами и развитой материальной культурой. Однако о городе Сарай-Бату пишут как об одном из крупнейших европейских городов Средневековья. Так ли это? Почему этот город просуществовал всего один век?

— Да, действительно, город Сарай был крупнейшим городом своего времени. Согласно последним исследованиям, его площадь насчитывает более 15 кв. км, что больше некоторых европейских столиц того времени. Правильнее называть его Сарай ал-Джедид — это историческое название города, известное по документам того времени. Удивительно, но на исторических картах, на которых изображалась территория Восточной Европы, представлено очень мало топографической информации об этом регионе, часто лишь столица — город Сарай. Это название вызывает улыбку у многих людей, ведь сейчас вряд ли уместно назвать город, а тем более столицу сараем, а между тем в переводе это наименование с тюркского означает дворец. Восточный путешественник ибн Баттута в XIV веке был настолько поражён великолепием, богатством и многолюдством столицы Золотой Орды, что назвал её одним из красивейших городов. Он также писал, что для того, чтобы проехать город насквозь, потребовалось несколько часов, причём все улицы были сплошным рядом домов. Жили в Сарае разные народы — монголы, кыпчаки, черкесы, русские, византийцы…

© Поволжская археологическая экспедиция ГИМ

— Как основатели государства, кочевники, пришли к необходимости создания городов?

— Одной из причин стали изменения, произошедшие внутри монгольской кочевой среды. Огромные завоёванные пространства требовали организации административной власти и упорядочивания управления на этих территориях.

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Необходимо было собирать налоги, принимать купцов, заниматься дипломатической перепиской, а находящаяся постоянно в движении кочевая ставка не подходила для этих целей. В результате в ордынской среде появляется специфическая прослойка чиновников, которая перестаёт кочевать вместе со всей ставкой и оседает в одном месте в районе зимней ханской ставки.

Так рождается ядро города. Чиновники и аристократы притягивают купечество, формируются базары, и, как следствие, увеличивается городское население. Богатые чиновники строят себе крупные усадьбы и дворцы для ханов, приезжающих сюда на зимовку, для строительства привлекаются ремесленники и зависимое население. Принятие новой религии — ислама — способствовало возведению культовых и религиозных сооружений. Постепенно от усадеб к мечетям формируются улицы, вдоль них строятся дома более бедного населения, и город разрастается довольно быстро.

Налаженные пути торговых каналов и связей были резко прерваны нашествием Тамерлана в самом конце XIV века. Однако ещё до середины XV века сюда продолжали съезжаться караваны с торговцами и купцами из отдалённых земель. К концу XV столетия население оставило город, и его великолепные здания стали казаться миражом в степной пустыне Поволжья.

© Поволжская археологическая экспедиция ГИМ

— В целом сейчас учёные всё больше говорят о высокой оседлости жителей Орды, пишут, что они были не только кочевниками, но и земледельцами. Насколько большой процент ордынцев вели оседлый образ жизни, были горожанами? Как раскопки в Селитренном городище помогают учёным лучше разобраться в социально-экономической, культурной жизни Орды?

— Ещё относительно недавно исследователи насчитывали не более нескольких десятков золотоордынских городов. Сейчас благодаря обширной исторической и археологической работе, проделанной археологами и историками, известно уже более сотни. Города Золотой Орды, в частности столица, являлись и крупнейшими центрами ремесленного производства.

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Изразцовое убранство произведений культового и гражданского зодчества стало визитной карточкой этих городов. В каждом были развиты многочисленные виды прикладных ремёсел: косторезное, бронзолитейное, ювелирное и др. Особого внимания заслуживает производство кашинной посуды и изразцов, поставленное на поток в огромных масштабах. Напомню, кашин — керамика с особым составом, покрытая красками и глазурью.

На Селитренном городище было раскопано несколько керамических мастерских. Одна из них занимала площадь более 100 кв. м. Было обнаружено несколько десятков горнов различной конструкции. Здесь изготавливались поливная посуда, архитектурные детали, изразцы. Поливные ордынские чаши роскошного облика были покрыты красочными узорами: декор сочетал в себе высокую технику изготовления сосудов с безукоризненным вкусом заказчика. Кашинную посуду, сделанную в городах Золотой Орды, находили и в усадьбах жителей Великого Новгорода, и в кладе в подклете Благовещенского собора Московского Кремля, и далеко на запад и юг, за пределами границ Золотой Орды.

Рядом с городами существовала сельская округа, которая поставляла горожанам мясо, сельхозпродукцию и другие товары. На вырученные средства сельские жители покупали на городских рынках продукцию, производившуюся в ремесленных мастерских или привезённую караванами из других стран, например из Китая или Средней Азии.

© Поволжская археологическая экспедиция ГИМ

— Где кочевники переняли навыки строительства и почему стремительно их утратили после распада Золотой Орды?

— Культура Золотой Орды была очень синкретичной по своей структуре. Здесь не только смешались кочевой и оседлый компоненты, но и ремесленные традиции разных стран. Особенно ярко это отразилось на архитектуре. Причём в своих разных частях Орда воспринимала навыки разных регионов. Так, архитектура Крыма периода Золотой Орды находилась под большим влиянием малоазийских строительных традиций. А архитектура Поволжья впитала в себя много среднеазиатских и дальневосточных элементов.

Так, например, традиции отопительной системы, состоящей из печи (тандыра) и тёплой лежанки (суфы), под которой шёл горячий воздух из тандыра и обогревал её, пришли из Средней Азии. Некоторые способы строительства стен, применяемые в сейсмоактивных зонах, применялись и здесь, хотя регион Нижнего Поволжья не является таковым.

— Какие особенности и традиции материальной культуры были у золотоордынцев? Специалисты говорят, что во время Орды традиции зодчества на Руси пришли в упадок, строили в основном деревянные храмы и строения. При этом именно в этот период на территории самой Орды возводились грандиозные города — о чём это может говорить в историческом разрезе?

— На примере Золотой Орды прекрасно видно, что именно в результате тесного союза жителей степи и городов, бурного развития ремесла и караванной торговли образовался тот специфический экономический потенциал, который долгое время сохранял мощь и могущество Золотой Орды. Особую роль в этом играла сильная центральная власть, обеспечивавшая процветание внешней торговли, объединив их общим денежным обращением на огромной территории, города же стали проводниками этой системы на всём пространстве огромной страны.

Золотая Орда распалась так же стремительно, как и образовалась. Великая Замятня (междоусобица) в Орде и нашествие Тамерлана разорвали прочные нити глобализационных культурных и экономических процессов, налаженных в XIII—XIV веках.