Заморский артефакт: российские учёные подтвердили древнеегипетское происхождение найденной в Ярославской области бусины

Российские учёные нашли подтверждение древнеегипетского происхождения бусины, найденной ранее при раскопках в древнерусском поселении ХI—ХIII веков в Ярославской области. Исследователи провели эмиссионно-спектральный анализ артефакта, а также изучили его в лазерном излучении разных спектров. Анализ показал, что бусина имеет схожий состав с фаянсом, технология создания которого распространилась в Древнем Египте около 3 тыс. лет до н. э. Точную датировку бусины ещё предстоит установить, однако уже полученные данные представляют большой интерес для историко-археологического сообщества.

Учёные из Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова обнаружили при раскопках древнерусского поселения на территории Ярославской области необычный артефакт — бусину, изготовленную в Древнем Египте. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.

Древнерусское поселение Яковлевское-3 в Угличском районе Ярославской области было обнаружено в 1932—1933 годах при разведочном обследовании берегов реки Волги перед началом строительства Рыбинской и Угличской гидроэлектростанций. Тогда селище датировали ХI—ХIII веками. Ярославская археологическая экспедиция проводила работы по изучению территории поселения с 2010 по 2019 год. За это время учёные обнаружили множество стеклянных браслетов, энколпионы (небольшие ковчежцы с изображением Иисуса Христа или святых. — RT) и пять бусин. Браслеты, в частности, могли быть привезены в селище из Киева либо сделаны в местных мастерских во второй половине XII или XIII века.

В 2016 году команда археологов нашла бусину пирамидальной формы размером 2,2 см. Она сделана из твёрдой голубоватой глазури, которая местами приобретает более ярко выраженный бирюзовый оттенок.

Углич

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© Andrey Nikitin

Причудливость формы бусины подвигла историков проконсультироваться с мировым научным сообществом по поводу её подлинного происхождения. Почти идентичный артефакт удалось найти в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Находящиеся там древнеегипетские бусины относятся к периоду около 1550—1425 гг. до н. э.

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В новой работе археологии ЯрГУ совместно с учёными ИИМК РАН провели эмиссионно-спектральный анализ (анализ по световым спектрам излучения. — RT) бусины, который показал, что её состав очень близок к составу древнеегипетского фаянса.

«Основа для предметов из этого искусственного материала почти полностью состояла из тонко перемолотого кварца (иногда толчёный горный хрусталь, иногда толчёная кварцевая галька) с добавлением извести и на ранних этапах — соды, в дальнейшем — золы растений, без примеси глины. Глазурь примерно до XXII династии (945—720 гг. до н. э.) была щелочная, в качестве красителя сине-голубых изделий использовался порошок меди, получаемый, вероятнее всего, из малахита. В более позднее время в глазурь могли добавлять свинец», — рассказала в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории ЯрГУ Елена Спиридонова.

Кроме того, древнеегипетское происхождение бусины подтвердилось в результате физического исследования с помощью разных источников света.

Бусина из раскопок селища Яковлевское-3

© Пресс-служба ЯрГу им. П.Г. Демидова

«Мы просвечивали бусину тремя лазерными источниками: зелёным, синим и фиолетовым. Зелёный и синий, как и ожидалось, никакого эффекта не дали. А при освещении фиолетовым наблюдается флуоресценция в ближней инфракрасной области. Такое поведение под фиолетовым лучом света характерно, по мнению историков, для древнеегипетского пигмента», — пояснил RT ведущий электроник кафедры микроэлектроники и общей физики ЯрГУ Евгений Неменко.

Однако, по словам учёных, возраст бусины требует уточнений, так как технологии по созданию такого фаянса появились в Древнем Египте в конце 3—2 тысячелетия до н. э. и сохранялась с некоторыми нюансами на протяжении тысячелетий.

«Подтверждение не только подлинности, но и датировки бусины позволит сделать ряд важных предположений о путях её проникновения на территорию Древней Руси, открыть новые способы взаимодействия, коммуникации, которые тогда существовали между странами и регионами. Путь этой бусинки стал большим исследовательским путём и для историков не только России, но и мира», — подытожила Елена Спиридонова.